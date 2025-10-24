Мозъчна аневризма застрашава живота на Ким Кардашиян, тя обвини бившия си Кание

Риалити звездата Ким Кардашиян съобщи, че лекарите са открили „малка аневризма“ в мозъка ѝ при ядрено-магнитен резонанс, показан в тийзър към новия, седми сезон на „The Kardashians“ по Hulu. В кадрите 45-годишната бизнесдама се обажда на сестра си Кортни и произнася: „Имаше малка аневризма“, на което Кортни реагира с видимо притеснение.

Ким Кардашиян казва, че медиците са свързали диагнозата със „стрес“. В отделни сцени тя посочва, че напрежението идва основно от съвместното родителство с бившия ѝ съпруг Кание Уест. Двамата бяха женени от 2014 до 2021 г.; а разводът им бе финализиран през ноември 2022 г., двойката има четири деца.

„Чувствам се по-стресирана, вероятно защото трябва да защитя децата си… Те ще пораснат и ще видят“, казва тя в епизода. В друга реплика описва връзката си с Кание Уест като „Стокхолмски синдром“, обяснявайки, че дълго време се е чувствала длъжна да го защитава.

Към момента не са оповестени допълнителни медицински подробности: дали аневризмата е инцидентно открита, дали е провеждано лечение или се предвижда наблюдение. Медицинският консенсус е, че стресът сам по себе си не е единствена причина за мозъчни аневризми, макар да може да влияе чрез кръвно налягане и други фактори; решението за поведение зависи от размер, локализация и риск от руптура. Публично потвърдени данни за симптоми или усложнения при Ким Кардашиян няма.