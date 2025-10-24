Новини
Мозъчна аневризма застрашава живота на Ким Кардашиян, тя обвини бившия си Кание

24 Октомври, 2025 12:59

Лекарите казали на риалити звездата, че аневризмата е в следствие на стрес

Мозъчна аневризма застрашава живота на Ким Кардашиян, тя обвини бившия си Кание - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риалити звездата Ким Кардашиян съобщи, че лекарите са открили „малка аневризма“ в мозъка ѝ при ядрено-магнитен резонанс, показан в тийзър към новия, седми сезон на „The Kardashians“ по Hulu. В кадрите 45-годишната бизнесдама се обажда на сестра си Кортни и произнася: „Имаше малка аневризма“, на което Кортни реагира с видимо притеснение.

Ким Кардашиян казва, че медиците са свързали диагнозата със „стрес“. В отделни сцени тя посочва, че напрежението идва основно от съвместното родителство с бившия ѝ съпруг Кание Уест. Двамата бяха женени от 2014 до 2021 г.; а разводът им бе финализиран през ноември 2022 г., двойката има четири деца.

„Чувствам се по-стресирана, вероятно защото трябва да защитя децата си… Те ще пораснат и ще видят“, казва тя в епизода. В друга реплика описва връзката си с Кание Уест като „Стокхолмски синдром“, обяснявайки, че дълго време се е чувствала длъжна да го защитава.

Към момента не са оповестени допълнителни медицински подробности: дали аневризмата е инцидентно открита, дали е провеждано лечение или се предвижда наблюдение. Медицинският консенсус е, че стресът сам по себе си не е единствена причина за мозъчни аневризми, макар да може да влияе чрез кръвно налягане и други фактори; решението за поведение зависи от размер, локализация и риск от руптура. Публично потвърдени данни за симптоми или усложнения при Ким Кардашиян няма.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тя обвини бившия си Кание

    5 0 Отговор
    за силните оргазми
    причина за Мозъчна аневризма

    13:02 24.10.2025

  • 2 Баща ѝ

    1 0 Отговор
    си смени пола и вече е жена .

    13:06 24.10.2025

  • 3 При

    4 0 Отговор
    Много силно смучене се напрягат капилярите!

    13:08 24.10.2025

  • 4 Бендида

    12 0 Отговор
    Те и двамата ,,нямат" мозък....да не се притеснява. :)))

    13:08 24.10.2025

  • 5 Гост

    4 0 Отговор
    Откога се изисква публично потвърждение за измишльотините на разни застаряващи ,,звезди" ?

    13:09 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дудов

    2 0 Отговор
    Занимавате ни отново с проблемите на ци га ни те отвъд океа4472на.Ние си имаме наши ци га ни.Пишете за убийството в мола

    13:32 24.10.2025

  • 8 Спиро

    1 0 Отговор
    Ако ш.у.н.д.а.т.а й е здрава, всичко е наред..

    13:52 24.10.2025