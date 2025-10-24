Новини
Любопитно »
ГДБОП ще проверява активите на Карен и Златка Райкова (ВИДЕО)

ГДБОП ще проверява активите на Карен и Златка Райкова (ВИДЕО)

24 Октомври, 2025 14:31 969 7

  • гдбоп-
  • златка райкова-
  • карен хачатрян-
  • проверка-
  • разследване-
  • арест-
  • черно тото

Разследващите са били подтикнати да разширят проверката заради демонстрацията на луксозен живот от страна на двойката

ГДБОП ще проверява активите на Карен и Златка Райкова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ще бъдат проверени активите на Карен и Златка. Това съобщи в Телеграфно подкастът заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев.

Както вече стана ясно, Карен Хачатрян, брат му Юрий и още двама души бяха задържани по време на мащабна операция. Тя беше проведена по Европейска заповед за арест, издадена от Франция, за провеждане на незаконни залагания в тенис турнири.

„По време на акцията, която се провежда обичайно рано сутрин, задържаните са проявили уважение и респект към органите на МВР и са оказали пълно съдействие“, заяви още Пешев.

Престъпната дейност се е извършвала на територията на четири държави – Франция, Испания, Румъния и България. Случаят касае мaнипулиране на спoртни мероприятия – тенис мачове. Разследването по този случай е започнало активно от началото на май месец. Трима души са с постоянна мярка за неотклонение, а един е с „домашен арест“.

„Мaнипулираните мачове са в състезания, които са извън най-високите нива на тенис федерациите. В схемата участват по-нискоразрядни тенисисти“, обясни зам.-шефът на ГДБОП и допълни как е работила схемата: „Те са изкушени или принуждавани да изкарат бързи пари, като изгубят или спечелят определен мач. Доказателствата срещу групата се базират на проследяване на банкови сметки на т.нар. муле, по които преминават сериозни финансови средства след зaлози именно на такива мачове“.

По данни на Европейската служба за правосъдие (Евроюст) незаконните печалби от тези нaгласени мaчове възлизат на около 800 000 евро.

Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова Пешев заяви, че ГДБОП работи по установяване на активите на замесените лица.

„Прането на пари е приоритет в нашата структура“, каза още той, като добави, че е напълно нормално да се работи в тази насока и че финансовото състояние на лицата ще бъде проверявано. Към настоящия момент няма данни за съпричастност на Златка Райкова.

Йордан Пешев завърши с предупреждението: „Всеки, който е вършил нещо, със сигурност не трябва да спи спокойно.“


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 киро

    11 0 Отговор
    Како Злате,почвай да търсиш нова касичка....

    14:32 24.10.2025

  • 2 ГДБОП

    14 0 Отговор
    Чакахме франсетата да разкрият далаверата и сега ще се правим че работим. Досега само лапкахме от подкупи и ни беше добре.

    14:40 24.10.2025

  • 3 Селянин

    15 0 Отговор
    Хайде вземете и проверете на всички на държавна работа и в управлението. Ще ви падне шапката как хора със 2000лв заплати имат имоти и коли за милиони.

    14:49 24.10.2025

  • 4 Питам само?!

    12 0 Отговор
    А на депутатите с хотели и имоти за милиони ...кога?

    14:50 24.10.2025

  • 5 Явно този пешев

    7 1 Отговор
    Никога НИЩО не е вършил и си го признава! За него вършенето на НЕЩО е престъпление! На мама работягата!

    14:51 24.10.2025

  • 6 ООрана държава

    6 0 Отговор
    На всякакви златки най ценния актив е гутето

    15:00 24.10.2025

  • 7 Машала

    4 1 Отговор
    ГДБОБ с тия простотии ли се занимава. Да вземе да поразчепка Баце, Шиши и цялата банда престъпници в Парламата!

    15:26 24.10.2025