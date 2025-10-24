Тейлър Суифт ще бъде въведена в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт, Ел Ел Куул Джей, Кени Логинс, Пинк, Сара Маклоклън и Дейвид Бърн от Talking Heads са сред избраните за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни, предаде Асошиейтед прес.

Еклектичният подбор за 2026 включва новатори в областта на попа, хип-хопа, фолк и рок музиката, допълва БТА.

Впечатляващият списък се допълва от Шарлот Кафи, Кати Валънтайн и Джейн М. Уидлин от The Go-Go's, Ранди Бакман и Бъртън Къмингс от The Guess Who, и Джийн Симънс и Пол Стенли от глем рок групата Kiss.

Новината за включването на Симънс и Стенли идва броени дни след смъртта на Ейс Фрели. Оригиналният водещ китарист и съосновател на Kiss почина на 16 октомври в Ню Джърси на 74-годишна възраст.

Сред избраните за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни през 2026 г. са още Ричард Карпентър от The Carpenters и китаристът Боз Скагс.

Залата всяка година номинира както изпълнители, така и хора, които не са изпълнители. Сред претендентите във втората категория тази година са шведският продуцент Андреас Карлос, който стои зад хитове като I Want It That Way на Backstreet Boys, Bye Bye Bye на NSYNC и Waking Up In Vegas на Кейти Пери и Стив Кипнър, работил над Physical на Оливия Нютън-Джон и Genie In A Bottle на Кристина Агилера.

Номиниран за въвеждане е и дългогодишният сътрудник на Мадона Патрик Ленард.

След като миналата година беше сред номинираните, шанс тази година отново получава продуцентът и автор на песни Уолтър Афанасиеф, работил с Марая Кери. Афанасиеф е съавтор на хитовото коледно парче All I Want for Christmas Is You на Кери.

Залата на славата на авторите на песни е учредена през 1969 г. в чест на създателите на популярна музика. Всеки автор на песни със забележителен каталог от хитове може да бъде включен в нея 20 години след първото комерсиално издание на песента.

В Залата на славата на авторите на песни фигурират музикални величия като Елтън Джон и Бърни Таупин, Брайън Уилсън, Брус Спрингстийн, Пол Саймън, Били Джоел, Джон Бон Джови и Ричи Самбора, Лайънъл Ричи, Нийл Даймънд, Фил Колинс и други.

Сред въведените в залата миналата година бяха Джордж Клинтън, Ашли Горли, "Дуби брадърс" (The Doobie Brothers) и Майк Лав от "Бийч бойс" (The Beach Boys).