Новини
Любопитно »
Опозореният принц Андрю се утешава с видеоигри и гигантски телевизор, спи в стая с плюшени мечета

Опозореният принц Андрю се утешава с видеоигри и гигантски телевизор, спи в стая с плюшени мечета

25 Октомври, 2025 17:01, обновена 25 Октомври, 2025 17:09 630 7

  • принц андрю-
  • телевизия-
  • игри

Братът на британския крал обича военни филми, но не се интересува от футбол

Опозореният принц Андрю се утешава с видеоигри и гигантски телевизор, спи в стая с плюшени мечета - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозореният принц Андрю прекарва дните си в гледане на телевизия и играене на видеоигри, предаде The ​​Sun​​.

Източниците на изданието твърдят, че принцът все още спи в спалня с десетки плюшени мечета. Събужда се късно и след като се изкъпе и закуси, отива в стая с гигантски телевизор. Очевидци твърдят, че екранът заема почти цяла стена. Андрю прекарва по-голямата част от деня там.

Основната утеха на опозорения принц са видеоигрите. „Той обича игри като Call of Duty, военни игри и всичко с хеликоптери“, каза един източник пред The ​​Sun. „Определено не играе FIFA, а футболът не го интересува.“ Освен игрите, Андрю се наслаждава на военни филми. Понякога гледа и голф турнири.

Кралският експерт Ингрид Сюард цитира разказ на познат, който посетил Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю. Когато го довели при принца, той лежал на дивана в огромната всекидневна и гледал телевизия. Гостът заявил, че никога не е виждал толкова голям екран.

Принц Андрю е преследван от обвинения в сексуално насилие над непълнолетни от няколко години. Най-шумното от тях беше делото на Вирджиния Робъртс-Джуфр. Принцът беше изправен пред съда, където трябваше да даде показания под клетва. За да избегне разпит, той се съгласи да ѝ плати 12 милиона паунда.

Заради скандала принцът беше отстранен от задълженията си като висш член на кралското семейство и по-късно беше лишен от повечето си титли и рангове. Преди публикуването на мемоарите на Робъртс-Джуфр, принцът доброволно се отказа от титлата херцог.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Олеле

    3 1 Отговор
    Мръкник! Имал е връзка с жена! Не като благородния си брат, който само с мъже служи на Бретаня!

    Коментиран от #6

    17:14 25.10.2025

  • 2 пешо рунтавия

    4 2 Отговор
    да му купят и един голем черен страпон мейд ин чайна

    17:14 25.10.2025

  • 3 То....

    4 1 Отговор
    Вече малолетките и да опъват ластка, все ластик си седи!

    17:15 25.10.2025

  • 4 Петя Дикова

    4 1 Отговор
    Да разкаже как Аня Пенчева се запознала в Монако с принца. На пясъка

    17:18 25.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Олеле":

    В грешка си, крализа Камила не била мъж

    17:30 25.10.2025

  • 7 Весело

    4 0 Отговор
    Дай Боже всекиму, на младини да е обграден с 15-16 годишни Лолитки и да ги пляка от сетрин до вечер. Пък кога дедовия омекне все тая дали в бригански дворец или в британски затвор.

    За 2 млрд хора по Земята килия в британски затвор е като дворец в сравнение със сегашния им дом от ламарини без течаща вода и тоалетна.

    17:35 25.10.2025