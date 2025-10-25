Опозореният принц Андрю се утешава с видеоигри и гигантски телевизор, спи в стая с плюшени мечета

Опозореният принц Андрю прекарва дните си в гледане на телевизия и играене на видеоигри, предаде The Sun.
Източниците на изданието твърдят, че принцът все още спи в спалня с десетки плюшени мечета. Събужда се късно и след като се изкъпе и закуси, отива в стая с гигантски телевизор. Очевидци твърдят, че екранът заема почти цяла стена. Андрю прекарва по-голямата част от деня там.
Основната утеха на опозорения принц са видеоигрите. „Той обича игри като Call of Duty, военни игри и всичко с хеликоптери“, каза един източник пред The Sun. „Определено не играе FIFA, а футболът не го интересува.“ Освен игрите, Андрю се наслаждава на военни филми. Понякога гледа и голф турнири.
Кралският експерт Ингрид Сюард цитира разказ на познат, който посетил Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю. Когато го довели при принца, той лежал на дивана в огромната всекидневна и гледал телевизия. Гостът заявил, че никога не е виждал толкова голям екран.
Принц Андрю е преследван от обвинения в сексуално насилие над непълнолетни от няколко години. Най-шумното от тях беше делото на Вирджиния Робъртс-Джуфр. Принцът беше изправен пред съда, където трябваше да даде показания под клетва. За да избегне разпит, той се съгласи да ѝ плати 12 милиона паунда.
Заради скандала принцът беше отстранен от задълженията си като висш член на кралското семейство и по-късно беше лишен от повечето си титли и рангове. Преди публикуването на мемоарите на Робъртс-Джуфр, принцът доброволно се отказа от титлата херцог.
