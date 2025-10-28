Новини
Любопитно »
Стилът "нелепо момиче" от 90-те се завърна

Стилът "нелепо момиче" от 90-те се завърна

28 Октомври, 2025 13:14 861 3

  • стил-
  • мода-
  • нелепо момиче-
  • 90-те

Спортното облекло, гащеризоните и дългите ръкави с овърсайз са модерни

Стилът "нелепо момиче" от 90-те се завърна - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стилът „нелепо момиче“ от популярните през 90-те години ситкоми се е превърнал в тенденция сред потребителите в мрежата, пише New York Post.

Младите хора са започнали да подражават на външния вид на странни герои от ситкоми, включително Фийби Бъфе от „Приятели“, изиграна от Лиса Кудроу, и актрисите от „Момичетата Гилмор“. Според материала, блогърите изоставят неудобните, тесни и прекалено секси дрехи в полза на по-удобни визии.

Спортното облекло, гащеризоните и дългите ръкави с овърсайз са модерни. А също късите пуловери и вълнените поли.

Стилът
Снимкa: Shutterstock


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какъв стил?

    4 5 Отговор
    Това не е стилът на нелепото момиче. Това е стилът на момичето, което няма да стане жена, няма да има деца, няма, да създаде нормално семейство.
    Това е, честно казано.

    13:27 28.10.2025

  • 2 Мъж

    1 0 Отговор
    Стилът на нелепото момиче е че камерунеца я е хванал и е сдробил бангията

    13:52 28.10.2025

  • 3 Оги

    0 0 Отговор
    Това е стилът на размъкнатата шмакуша.

    14:06 28.10.2025