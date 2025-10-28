Стилът "нелепо момиче" от 90-те се завърна

Стилът „нелепо момиче“ от популярните през 90-те години ситкоми се е превърнал в тенденция сред потребителите в мрежата, пише New York Post.
Младите хора са започнали да подражават на външния вид на странни герои от ситкоми, включително Фийби Бъфе от „Приятели“, изиграна от Лиса Кудроу, и актрисите от „Момичетата Гилмор“. Според материала, блогърите изоставят неудобните, тесни и прекалено секси дрехи в полза на по-удобни визии.
Спортното облекло, гащеризоните и дългите ръкави с овърсайз са модерни. А също късите пуловери и вълнените поли.
Снимкa: Shutterstock
