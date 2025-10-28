Мути и Мина след сближиха след отпадането от „Биг Брадър“ (СНИМКA)

Изглежда, че романсът в „Биг Брадър“ не е останал само в Къщата. След като и двамата напуснаха шоуто, Мути и Мина изненадаха феновете си с общи снимки в Instagram – хванати за ръце, прегърнати и повече от щастливи.

На една от снимките двамата позират елегантни и усмихнати пред нощен клуб, а на друга се виждат как танцуват един до друг в дискотека, докато се забавляват до зори.

В социалните мрежи заваляха коментари – „Явно между тях наистина има нещо!“, „Искрата от Къщата май е пламнала отново“, пишат зрители.

Дали Мути и Мина наистина са новата звездна двойка или просто се възползват от вниманието след излизането си от риалитито, само времето ще покаже.