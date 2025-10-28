Новини
Победителят от "Капките" Вениамин се оплака от фалшиви приятели

28 Октомври, 2025 16:59 459 3

Новата слава е донесла и много съмненията в автентичността на хората около Вениамин

Победителят от "Капките" Вениамин се оплака от фалшиви приятели - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Победителят от последния сезон на „Като две капки вода“ – Вениамин, проговори за цената на славата и самотата след успеха. В откровено интервю в „На кафе“ певецът призна, че популярността му е донесла не само любовта на феновете, но и съмнения в искреността на хората около него.

„Все още не мога да различа кои са ми добри познати и кои – приятели. Понякога не знам кой стои до мен заради мен самия и кой – заради това, което постигнах“, сподели той с видима откровеност.

Артистът призна, че често е прекалено самокритичен: „Осъждам се за неща, които дори не съм направил. После си напомням какво съм постигнал и си казвам – свършил си добра работа.“

Вениамин подчерта, че за него доброто отношение към хората е най-важното: „Хубаво е светът да става по-добър чрез нашите действия. Винаги, когато сбъркам, се извинявам.“

Историята му трогна и панелиста Георги Блажев, който сподели свой личен опит за приятелството: „Дърво ми беше паднало върху колата. Обадих се на двама приятели – никой не дойде. Обадих се на съсед, с когото не бях говорил от две години – и той ми помогна.“


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    1 1 Отговор
    Вениамин а какво си постигнал самозабравил се хвали човек

    17:14 28.10.2025

  • 2 Анонимен

    0 1 Отговор
    Вениамин а какво си постигнал самозабравил се хвали човек

    17:14 28.10.2025

  • 3 А бе...

    1 0 Отговор
    С кво се тъпчат тези младоци, та всички стават плешингери преди да проимат бръчки? Полова слабост?

    17:24 28.10.2025