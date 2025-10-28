Победителят от "Капките" Вениамин се оплака от фалшиви приятели

Победителят от последния сезон на „Като две капки вода“ – Вениамин, проговори за цената на славата и самотата след успеха. В откровено интервю в „На кафе“ певецът призна, че популярността му е донесла не само любовта на феновете, но и съмнения в искреността на хората около него.

„Все още не мога да различа кои са ми добри познати и кои – приятели. Понякога не знам кой стои до мен заради мен самия и кой – заради това, което постигнах“, сподели той с видима откровеност.

Артистът призна, че често е прекалено самокритичен: „Осъждам се за неща, които дори не съм направил. После си напомням какво съм постигнал и си казвам – свършил си добра работа.“

Вениамин подчерта, че за него доброто отношение към хората е най-важното: „Хубаво е светът да става по-добър чрез нашите действия. Винаги, когато сбъркам, се извинявам.“

Историята му трогна и панелиста Георги Блажев, който сподели свой личен опит за приятелството: „Дърво ми беше паднало върху колата. Обадих се на двама приятели – никой не дойде. Обадих се на съсед, с когото не бях говорил от две години – и той ми помогна.“