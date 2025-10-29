На 70 г. актьорът Келси Грамър стана баща на осмо дете

Американският актьор Келси Грамър, известен с емблематичната си роля в сериала „Фрейзър“, обяви, че е посрещнал осмото си дете. Новината бе потвърдена лично от актьора по време на участието му в подкаста Pod Meets World, съобщава Associated Press.
Бебето, момченце на име Кристофър, е четвъртото дете на 70-годишния Грамър и съпругата му Кейт Уолш, с която актьорът е женен от 2011 г. „Току-що се роди четвъртото ни дете, така че вече имам осем. Не е ли прекрасно?“, сподели актьорът с усмивка.
Келси Грамър е баща на още четири деца от предишни връзки, сред които и две от брака му с Камий Грамър — риалити звезда от „Истинските съпруги от Бевърли Хилс“. Семейството на актьора включва дъщерите Спенсър и Гриър, както и синовете Джуд и Габриел.
По време на интервюто си Грамър коментира и новата си книга, озаглавена „Karen: A Brother Remembers“, посветена на сестра му Карън, която е била трагично убита през 1975 г., когато е била на 18 години. Актьорът призна, че книгата е негов начин да се справи с личната загуба и да отдаде почит на сестра си.
С влизането му в 70-ата година Грамър продължава активно да работи. През 2023 г. актьорът се завърна на екран в продължението на „Фрейзър“, което беше продуцирано от Paramount+ и се радва на стабилен зрителски интерес. Проектът бележи завръщането му към ролята, която му носи пет награди „Еми“ и две „Златни глобус“.
Освен с телевизионната си кариера, Келси Грамър остава активен и в театъра и киното. През последните години участва в няколко независими продукции и гласува герои в анимационни филми.
Новината за раждането на сина му Кристофър предизвика множество поздравления от фенове и колеги в социалните мрежи. Актьорът, който често говори за стойността на семейството, заяви в подкаста, че бащинството остава „най-големият и най-смисленият проект в живота му“.
