Новини
Любопитно »
На 70 г. актьорът Келси Грамър стана баща на осмо дете

На 70 г. актьорът Келси Грамър стана баща на осмо дете

29 Октомври, 2025 15:31 958 5

  • келси грамър-
  • актьор-
  • баща-
  • 70 години-
  • син-
  • бебе

Звездата от "Фрейзър" се сдоби с още един син

На 70 г. актьорът Келси Грамър стана баща на осмо дете - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският актьор Келси Грамър, известен с емблематичната си роля в сериала „Фрейзър“, обяви, че е посрещнал осмото си дете. Новината бе потвърдена лично от актьора по време на участието му в подкаста Pod Meets World, съобщава Associated Press.

Бебето, момченце на име Кристофър, е четвъртото дете на 70-годишния Грамър и съпругата му Кейт Уолш, с която актьорът е женен от 2011 г. „Току-що се роди четвъртото ни дете, така че вече имам осем. Не е ли прекрасно?“, сподели актьорът с усмивка.

Келси Грамър е баща на още четири деца от предишни връзки, сред които и две от брака му с Камий Грамър — риалити звезда от „Истинските съпруги от Бевърли Хилс“. Семейството на актьора включва дъщерите Спенсър и Гриър, както и синовете Джуд и Габриел.

По време на интервюто си Грамър коментира и новата си книга, озаглавена „Karen: A Brother Remembers“, посветена на сестра му Карън, която е била трагично убита през 1975 г., когато е била на 18 години. Актьорът призна, че книгата е негов начин да се справи с личната загуба и да отдаде почит на сестра си.

С влизането му в 70-ата година Грамър продължава активно да работи. През 2023 г. актьорът се завърна на екран в продължението на „Фрейзър“, което беше продуцирано от Paramount+ и се радва на стабилен зрителски интерес. Проектът бележи завръщането му към ролята, която му носи пет награди „Еми“ и две „Златни глобус“.

Освен с телевизионната си кариера, Келси Грамър остава активен и в театъра и киното. През последните години участва в няколко независими продукции и гласува герои в анимационни филми.

Новината за раждането на сина му Кристофър предизвика множество поздравления от фенове и колеги в социалните мрежи. Актьорът, който често говори за стойността на семейството, заяви в подкаста, че бащинството остава „най-големият и най-смисленият проект в живота му“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урко

    5 3 Отговор
    браво на дедото и на този, който е помагал. Честито и на бъдещата млада весела вдовица, която вече си е подсигурила дял от наследството му

    Коментиран от #4

    15:38 29.10.2025

  • 2 И какво се случва с децата

    6 3 Отговор
    Тея за баба и дядо вече са дърти, деца въдят

    15:39 29.10.2025

  • 3 влък

    4 0 Отговор
    Следват девето,десето дете И Т.Н.

    15:39 29.10.2025

  • 4 Тя има не по малко пари

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "урко":

    И е на 58-9 год

    15:40 29.10.2025

  • 5 Лечител

    2 2 Отговор
    Помогнал съм на мнооого мъже на такава възраст да имат деца! След като прегледам жените им!

    15:50 29.10.2025