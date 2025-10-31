Дъщерите на принц Андрю - Беатрис и Южени, напуснаха Великобритания

Принцеса Беатрис и принцеса Южени са напуснали Обединеното кралство дни преди официалното решение на крал Чарлз III да лиши техния баща, принц Андрю, от всички кралски титли и отличия, както и от правото му да обитава кралската резиденция Royal Lodge.

Двете сестри, които запазват собствените си титли въпреки санкциите срещу родителите им, са избегнали публичния скандал, като са предприели отделни пътувания в чужбина непосредствено преди съобщението на Бъкингамския дворец.

На 26 октомври принцеса Южени е била забелязана в Париж по време на неофициална ваканция с приятелки. На публикувани в социалните мрежи снимки се виждат Айфеловата кула и река Сена на фона. Два дни по-късно, на 28 октомври, принцеса Беатрис е присъствала на конференцията Future Investment Initiative в Рияд, Саудитска Арабия, където е заснета по време на официална сесия.

Новината за техните пътувания стана известна малко преди Бъкингамският дворец да потвърди, че крал Чарлз III е разпоредил официалното отнемане на титлите на принц Андрю, след подновения обществен интерес към неговите връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Негово Величество днес започна формална процедура за отнемане на титлите, обръщенията и отличията на принц Андрю“, се посочва в официалното изявление на двореца.

Принцът е инструктиран да освободи кралската си резиденция в Уиндзор и да се премести в „алтернативно частно жилище“. Мярката е определена като „необходима“, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу него.

В съобщението се подчертава, че „Негово и Нейно Величество желаят да изразят своята дълбока съпричастност към жертвите и оцелелите от всички форми на насилие“.

Отнемането на титлите обхваща званията Принц, Херцог на Йорк, Ерл на Инвърнес, Барон Килилий и обръщението „Негово кралско височество“. Сред отнетите отличия са Ордена на жартиерата и званието Рицар Велик кръст на Викторианския орден.

Според източници, близки до двореца, Андрю ще бъде преместен в имение в частния кралски комплекс Сандрингам. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която живее с него в Royal Lodge от 2008 г., също ще трябва да напусне имота и да уреди собствено настаняване. На нея също е отнето правото да използва титлата „Херцогиня на Йорк“.

Решението не е изненадващо, след като по-рано този месец самият Андрю призна, че продължаващите обвинения срещу него „отвличат вниманието от дейността на Негово Величество и кралското семейство“. В изявление от средата на октомври той заяви, че поставя „дълга към семейството и страната над всичко останало“ и потвърди, че ще се оттегли напълно от всякакви публични задължения.

„Със съгласието на Негово Величество считам, че трябва да направя още една крачка напред. Затова повече няма да използвам своята титла и отличията, които са ми били присъдени“, гласи част от изявлението на Андрю.

От този момент той ще бъде известен единствено като Андрю Маунтбатън-Уиндзор — без кралско обръщение и без официален статут в рамките на британската монархия.