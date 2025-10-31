Новини
Дъщерите на принц Андрю - Беатрис и Южени, напуснаха Великобритания

Дъщерите на принц Андрю - Беатрис и Южени, напуснаха Великобритания

31 Октомври, 2025 13:31 1 234 7

И двете умишлено не са били в родината си при отнемането на титлите на баща им

Дъщерите на принц Андрю - Беатрис и Южени, напуснаха Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцеса Беатрис и принцеса Южени са напуснали Обединеното кралство дни преди официалното решение на крал Чарлз III да лиши техния баща, принц Андрю, от всички кралски титли и отличия, както и от правото му да обитава кралската резиденция Royal Lodge.

Двете сестри, които запазват собствените си титли въпреки санкциите срещу родителите им, са избегнали публичния скандал, като са предприели отделни пътувания в чужбина непосредствено преди съобщението на Бъкингамския дворец.

На 26 октомври принцеса Южени е била забелязана в Париж по време на неофициална ваканция с приятелки. На публикувани в социалните мрежи снимки се виждат Айфеловата кула и река Сена на фона. Два дни по-късно, на 28 октомври, принцеса Беатрис е присъствала на конференцията Future Investment Initiative в Рияд, Саудитска Арабия, където е заснета по време на официална сесия.

Новината за техните пътувания стана известна малко преди Бъкингамският дворец да потвърди, че крал Чарлз III е разпоредил официалното отнемане на титлите на принц Андрю, след подновения обществен интерес към неговите връзки с покойния финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

„Негово Величество днес започна формална процедура за отнемане на титлите, обръщенията и отличията на принц Андрю“, се посочва в официалното изявление на двореца.

Принцът е инструктиран да освободи кралската си резиденция в Уиндзор и да се премести в „алтернативно частно жилище“. Мярката е определена като „необходима“, въпреки че Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу него.

В съобщението се подчертава, че „Негово и Нейно Величество желаят да изразят своята дълбока съпричастност към жертвите и оцелелите от всички форми на насилие“.

Отнемането на титлите обхваща званията Принц, Херцог на Йорк, Ерл на Инвърнес, Барон Килилий и обръщението „Негово кралско височество“. Сред отнетите отличия са Ордена на жартиерата и званието Рицар Велик кръст на Викторианския орден.

Според източници, близки до двореца, Андрю ще бъде преместен в имение в частния кралски комплекс Сандрингам. Бившата му съпруга Сара Фъргюсън, която живее с него в Royal Lodge от 2008 г., също ще трябва да напусне имота и да уреди собствено настаняване. На нея също е отнето правото да използва титлата „Херцогиня на Йорк“.

Решението не е изненадващо, след като по-рано този месец самият Андрю призна, че продължаващите обвинения срещу него „отвличат вниманието от дейността на Негово Величество и кралското семейство“. В изявление от средата на октомври той заяви, че поставя „дълга към семейството и страната над всичко останало“ и потвърди, че ще се оттегли напълно от всякакви публични задължения.

„Със съгласието на Негово Величество считам, че трябва да направя още една крачка напред. Затова повече няма да използвам своята титла и отличията, които са ми били присъдени“, гласи част от изявлението на Андрю.

От този момент той ще бъде известен единствено като Андрю Маунтбатън-Уиндзор — без кралско обръщение и без официален статут в рамките на британската монархия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елате в елхово

    7 0 Отговор
    Може и в мездра лом или средец много е хубаво

    13:38 31.10.2025

  • 2 Мобонго Камерунски Принц

    7 0 Отговор
    Бели принцеси много обича тях плющи.

    Коментиран от #7

    13:40 31.10.2025

  • 3 Жайме

    6 0 Отговор
    И какво да направим по тоя щекотлив въпрос? Да ходят,където си искат. Имат възможности и двете.Трясъ на саймулета и газ!

    13:43 31.10.2025

  • 4 Костадинка фон Максуда

    5 2 Отговор
    Не е лесно да си от аристокрацията. Аз съм шефката на Израждане. Аз съм принцеса на Максуда, велика херцогиня Копанарска, графиня фон Каменар, баронеса Калдарашка фон Игнатиево, първи пер на Въглен. Носител на ордена Iстепен червените кюлоти със петолъчка. В моргатически брак съм с лейди Цонка фон Столипиново унд Копейкина дер Цайс.

    14:02 31.10.2025

  • 5 Епстейн е гледал да се запознае с някой

    0 3 Отговор
    От кралското семейство и да го очерни да му направи черен ПиАр след като се разбере с какво се е занимавал Епстейн
    Принц Андрю от къде да знае с какво се е занимавал Епстейн

    14:15 31.10.2025

  • 6 ихаааа

    1 0 Отговор
    Ми отишли са на тайна мисия, да облагородят семката на невелика британия.

    14:32 31.10.2025

  • 7 Пири пири вампири

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мобонго Камерунски Принц":

    Тези зъбатите може и да те откажат, ако резко захапят пюскюла. Мбонго смел, но трябва да се пази.

    14:34 31.10.2025