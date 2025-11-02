Развратният рапър Пи Диди пере и простира в затвора СНИМКА

Американският рапър и продуцент Пи Диди беше заснет в двора на затвор в Ню Джърси за първи път от септември миналата година. TMZ публикува снимка на музиканта с посивяла брада, шапка и яке.
Според източници на изданието, изпълнителят вече е получил първата си работа в пералнята на затвора. Той пере мръсни дрехи и ги суши.
„Физическият труд може да е шок за Диди. По време на наказателния му процес федералните прокурори твърдяха, че той дори не може да зареди телефона си или да донесе бутилка вода и изпратиха армия от лични асистенти да правят всичко вместо него“, се казва в статията.
В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди рапъра на 50 месеца затвор за транспортиране на хора с цел проституция. Съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за трафик на хора с цел проституция. Те го оправдаха по две обвинения за рекет и по две обвинения за принудително транспортиране с цел сексуална експлоатация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
08:07 02.11.2025
2 волан
Коментиран от #7
08:10 02.11.2025
3 Освен
08:12 02.11.2025
4 Полит.коректен расист
08:15 02.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 надарена кака
Коментиран от #9
08:19 02.11.2025
7 Да те питам
До коментар #2 от "волан":Да стане човек, нали?
08:19 02.11.2025
8 Въпрос ?
08:19 02.11.2025
9 Надарен батко
До коментар #6 от "надарена кака":Аз като ги смъкна да ги пера, и тебе ще те изпера!
08:24 02.11.2025
10 Ееее ,
08:27 02.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мими Кучева🐕
08:31 02.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.