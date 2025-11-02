Новини
Любопитно »
Развратният рапър Пи Диди пере и простира в затвора СНИМКА

2 Ноември, 2025 07:53, обновена 2 Ноември, 2025 08:03 700 13

  • пи диди-
  • затвор-
  • присъда

Скандалният музикант излежана 50-месечна ефективна присъда

Развратният рапър Пи Диди пере и простира в затвора СНИМКА - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският рапър и продуцент Пи Диди беше заснет в двора на затвор в Ню Джърси за първи път от септември миналата година. TMZ публикува снимка на музиканта с посивяла брада, шапка и яке.

Според източници на изданието, изпълнителят вече е получил първата си работа в пералнята на затвора. Той пере мръсни дрехи и ги суши.

„Физическият труд може да е шок за Диди. По време на наказателния му процес федералните прокурори твърдяха, че той дори не може да зареди телефона си или да донесе бутилка вода и изпратиха армия от лични асистенти да правят всичко вместо него“, се казва в статията.

В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди рапъра на 50 месеца затвор за транспортиране на хора с цел проституция. Съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за трафик на хора с цел проституция. Те го оправдаха по две обвинения за рекет и по две обвинения за принудително транспортиране с цел сексуална експлоатация.



САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Той пере, после него го "перат" - така се случва с неNORмалниците...

    08:07 02.11.2025

  • 2 волан

    3 1 Отговор
    Нека да се труди човекът,щом може.

    Коментиран от #7

    08:10 02.11.2025

  • 3 Освен

    4 1 Отговор
    Това прави шикирии, но не на него си!

    08:12 02.11.2025

  • 4 Полит.коректен расист

    4 1 Отговор
    Така е, като пуснаха маймуната измежду хората, така ще е.

    08:15 02.11.2025

  • 6 надарена кака

    2 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    Коментиран от #9

    08:19 02.11.2025

  • 7 Да те питам

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "волан":

    Да стане човек, нали?

    08:19 02.11.2025

  • 8 Въпрос ?

    3 0 Отговор
    Свършиха ли се стойностните бългъри,че трябва да се пише статия за черен инидивид ,че на всичко отгоре и с цял ферман престъпления зад герба си....или се обадиха от посолството ПАК ?!!!

    08:19 02.11.2025

  • 9 Надарен батко

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "надарена кака":

    Аз като ги смъкна да ги пера, и тебе ще те изпера!

    08:24 02.11.2025

  • 10 Ееее ,

    4 0 Отговор
    хайде сега ! Перял мръсни дрехи ? Той да не би да е роден със сребърна лъжичка в ръката ?!

    08:27 02.11.2025

  • 12 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Дедо му е бил на тръстиката,лошо нема и той ще свикне.Работата ще го направи свободен.🦍🦍🦍🤣👍

    08:31 02.11.2025

