Развратният рапър Пи Диди пере и простира в затвора СНИМКА

Американският рапър и продуцент Пи Диди беше заснет в двора на затвор в Ню Джърси за първи път от септември миналата година. TMZ публикува снимка на музиканта с посивяла брада, шапка и яке.

Според източници на изданието, изпълнителят вече е получил първата си работа в пералнята на затвора. Той пере мръсни дрехи и ги суши.

„Физическият труд може да е шок за Диди. По време на наказателния му процес федералните прокурори твърдяха, че той дори не може да зареди телефона си или да донесе бутилка вода и изпратиха армия от лични асистенти да правят всичко вместо него“, се казва в статията.

В началото на октомври съд в Ню Йорк осъди рапъра на 50 месеца затвор за транспортиране на хора с цел проституция. Съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за трафик на хора с цел проституция. Те го оправдаха по две обвинения за рекет и по две обвинения за принудително транспортиране с цел сексуална експлоатация.