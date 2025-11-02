Новини
Любопитно »
Биляна Йотовска спечели титлата „Мисис България Европа“ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Биляна Йотовска спечели титлата „Мисис България Европа“ (СНИМКИ+ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 09:48 643 4

  • биляна йотовска-
  • модел-
  • титла-
  • конкурс за красота-
  • мисис българия-
  • мисис българия европа

Тя получи и наградата "Best Body" за изваяната си фигура

Биляна Йотовска спечели титлата „Мисис България Европа“ (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Биляна Йотовска показа нагледно защо е смятана за една от най-красивите и успешни жени в България! Хубавицата е новата носителка н титлата „Мисис България Европа“. Съвсем заслужено тя получи и специалната награда „Best Body“ на тазгодишното издание на конкурса Mrs. Bulgaria.

„Да нося титлата „Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас — символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример. Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория.", написа чаровната Биляна в публикация в профила си в Инстаграм към снимки от бляскавата вечер.

Тя не пропусна да благодари както на семейството си, което е неотлъчно до нея и я подкрепя безрезервно, така и на феновете си, които нарича "Дрийм Тийм Биби".

Стотици похвални коментари заваляха към новото отличие на Биляна Йотовска, включително и други носителки на титли от престижни конкурси за красота у нас, като Мисис Баба Дони Василева, която ѝ написа: "Честита КОРОНА, момиче прекрасно! Ти си пример!"


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    1 1 Отговор
    Тази има тайна фотосесия за някакво списание десетки голи снимки ама баш голи.

    10:13 02.11.2025

  • 2 Цялото име на конкурса е

    0 1 Отговор
    България европа, пангея, андромеда, млечен път, черна дупка, вселена, галактика, интергалактика, 2 астероида и 3 метеорита. Иначе браво на дамата.

    10:15 02.11.2025

  • 3 Никой

    0 1 Отговор
    Трябва да е юрискта също - да учи Право.

    10:15 02.11.2025

  • 4 Добри Колев

    0 0 Отговор
    Такива конкурси трябва да се провеждат и да се канят жени, които не са направили никаква интервенция по тялото си. Тук не виждам нищо естествено. Веждите, миглите...нищо естествено.

    10:18 02.11.2025