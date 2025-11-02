Биляна Йотовска спечели титлата „Мисис България Европа“ (СНИМКИ+ВИДЕО)

Биляна Йотовска показа нагледно защо е смятана за една от най-красивите и успешни жени в България! Хубавицата е новата носителка н титлата „Мисис България Европа“. Съвсем заслужено тя получи и специалната награда „Best Body“ на тазгодишното издание на конкурса Mrs. Bulgaria.

„Да нося титлата „Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас — символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример. Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория.", написа чаровната Биляна в публикация в профила си в Инстаграм към снимки от бляскавата вечер.

Тя не пропусна да благодари както на семейството си, което е неотлъчно до нея и я подкрепя безрезервно, така и на феновете си, които нарича "Дрийм Тийм Биби".

Стотици похвални коментари заваляха към новото отличие на Биляна Йотовска, включително и други носителки на титли от престижни конкурси за красота у нас, като Мисис Баба Дони Василева, която ѝ написа: "Честита КОРОНА, момиче прекрасно! Ти си пример!"