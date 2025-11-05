Новини
Любопитно »
В Русия цензурираха гей сцени от "Боен клуб" с Брад Пит и Едуард Нортън

В Русия цензурираха гей сцени от "Боен клуб" с Брад Пит и Едуард Нортън

5 Ноември, 2025 19:31 353 10

  • цензурираха-
  • боен клуб-
  • русия-
  • кино-
  • брад пит-
  • едуард нортън

Изображенията на мъжките гениталии във филма са размазани

В Русия цензурираха гей сцени от "Боен клуб" с Брад Пит и Едуард Нортън - 1
Снимкa: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руското онлайн кино Amediateka е цензурирало няколко сцени от култовия филм от 1999 г. „Боен клуб“, режисиран от Дейвид Финчър, съобщи Telegram каналът „Ezh“.

Цензурираните сцени са обхванали интимните отношения между мъже, както и моменти, включващи кръвосмешение и показване на полови органи. Редактираната версия на филма пропуска сцена, в която главният герой прегръща друг мъж на среща на група за подкрепа. Единственият ред, останал от репликата „Отиди там, сгуши се до циците му и плачи“, са думите „Там намерих облекчение“.

Amediateka също така премахва сцена, в която героите на Едуард Нортън и Брад Пит обсъждат връзката си в кухнята, като глас зад кадър казва: „Прекарахме по-голямата част от седмицата като перфектната семейна двойка“.

Изображенията на мъжките гениталии във филма са размазани, името на групата за подкрепа е променено на „за оцелели от сексуално насилие“, а препратка към приема на хапчета е премахната от монолога на Хелена Бонъм Картър.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кукорчу

    1 0 Отговор
    безобразие ще се оплача на арменският папа

    19:34 05.11.2025

  • 2 Пич

    4 3 Отговор
    Навсякъде трябва да ги цензурират тези извратеняци !!!

    Коментиран от #4, #9

    19:34 05.11.2025

  • 3 пРосия

    4 3 Отговор
    Страната на идиотите.

    19:35 05.11.2025

  • 4 Руснак

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Аз харесвам само голото шоу на Киркоров!

    19:36 05.11.2025

  • 5 Ватенка

    2 0 Отговор
    Ама в Русия имало още кино?

    19:38 05.11.2025

  • 6 Сандо

    1 1 Отговор
    И правилно правят.Много хубави филми могат спокойно да минат без такива или подобни джендърски сцени и от това изобщо няма да пострада качеството им.Но,за съжаление,Холивуд тотално пропадна в морален аспект,а цензурата е ужасяваща.

    19:39 05.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 1 Отговор
    Не е редно всякакви глупости да се показват, само защото идват от Кравария...

    19:39 05.11.2025

  • 8 Наблюдател

    0 1 Отговор
    В нормалните държави извращенията, сатанизма, перверзността и пее растията се цензурира.

    19:39 05.11.2025

  • 9 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Цензурата на кислород щети се отрази чудесно.

    19:40 05.11.2025

  • 10 Софиянец

    0 0 Отговор
    Много ясно! Никой не иска да гледа западните педерастници!

    19:40 05.11.2025