В Русия цензурираха гей сцени от "Боен клуб" с Брад Пит и Едуард Нортън

Руското онлайн кино Amediateka е цензурирало няколко сцени от култовия филм от 1999 г. „Боен клуб“, режисиран от Дейвид Финчър, съобщи Telegram каналът „Ezh“.
Цензурираните сцени са обхванали интимните отношения между мъже, както и моменти, включващи кръвосмешение и показване на полови органи. Редактираната версия на филма пропуска сцена, в която главният герой прегръща друг мъж на среща на група за подкрепа. Единственият ред, останал от репликата „Отиди там, сгуши се до циците му и плачи“, са думите „Там намерих облекчение“.
Amediateka също така премахва сцена, в която героите на Едуард Нортън и Брад Пит обсъждат връзката си в кухнята, като глас зад кадър казва: „Прекарахме по-голямата част от седмицата като перфектната семейна двойка“.
Изображенията на мъжките гениталии във филма са размазани, името на групата за подкрепа е променено на „за оцелели от сексуално насилие“, а препратка към приема на хапчета е премахната от монолога на Хелена Бонъм Картър.
