Чешкият модел Натали Пушкинова спечели конкурса „Мис Земя 2025“ във Филипините ВИДЕО

6 Ноември, 2025 05:50, обновена 6 Ноември, 2025 05:55 669 0

В надпреварата участваха 80 красавици от цял свят

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев

Чешкият модел Натали Пушкинова бе избрана за най-красивата жена на конкурса „Мис Земя 2025“ във Филипините, съобщи ABS-CBN.

Победителката получи короната си в сряда в столицата на страната, Манила, на 25-ия конкурс за красота „Мис Земя 2025“. Събитието беше излъчено във Facebook* и YouTube.

„Натали Пушкинова от Чехия спечели короната на конкурса „Мис Земя 2025“ в Манила в сряда“, съобщи уебсайтът на канала.

Осемдесет жени от различни страни участваха в състезанието.



Филипини
