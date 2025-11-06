Чешкият модел Натали Пушкинова спечели конкурса „Мис Земя 2025“ във Филипините ВИДЕО

Чешкият модел Натали Пушкинова бе избрана за най-красивата жена на конкурса „Мис Земя 2025“ във Филипините, съобщи ABS-CBN.
Победителката получи короната си в сряда в столицата на страната, Манила, на 25-ия конкурс за красота „Мис Земя 2025“. Събитието беше излъчено във Facebook* и YouTube.
„Натали Пушкинова от Чехия спечели короната на конкурса „Мис Земя 2025“ в Манила в сряда“, съобщи уебсайтът на канала.
Осемдесет жени от различни страни участваха в състезанието.
