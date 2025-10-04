Новини
Любопитно »
Избират най-красивия мъж на Планетата в София

Избират най-красивия мъж на Планетата в София

4 Октомври, 2025 14:29

  • мистър планет българия 2025-
  • конкурс-
  • ирина папазова-
  • най-красивия мъж

На сцената ще излязат 20 впечатляващи участници

Избират най-красивия мъж на Планетата в София - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова

На 7 октомври 2025 г. в един от най-луксозните ВИП ресторанти в столицата ще се проведе едно от най-очакваните модни събития за годината: престижният конкурс „Мистър Планет България 2025“. Организатори на бляскавата вечер са Николай Стоянов и Ирина Папазова – собственик на марката „Мис и Мистър Планет“.

На сцената ще излязат 20 впечатляващи участници, а шестима от тях ще си извоюват правото да представят България на международни модни форуми в Дубай, Истанбул, Барселона, Милано, Кипър, Малта и други световни столици на стила.

Вечерта ще бъде истинска демонстрация на харизма, елегантност и мъжественост. Участниците ще дефилират в специално създадени костюми на дизайнера Илия Илиев, а шоуто ще включва кръгове с талант, събеседване с журито и надиграване с народни танци, съобщават от пиар агенцията на организаторите на събитието

Журито ще бъде в пълен блясък – 20 популярни личности от света на модата, телевизията и бизнеса, сред които:

  • Ирина Папазова;
  • Сара Младенова;
  • Алекс Кръстева;
  • Виктор Ангелов;
  • София Хипнотик;
  • Георгиос Сърбинов;
  • Катерина Кръстева;
  • Димитър Корунчев;
  • Атанас Лазаров – продуцент на конкурса „Мистър България“
  • и още много други изявени личности.

Участниците идват от различни професионални сфери – хореографи, танцьори, акробати, певци, застрахователи, брокери и международни финансови консултанти, което обещава колоритна и вълнуваща надпревара.

За доброто настроение на гостите ще се погрижат поп изпълнителят Стефан Георгиев и DJ Муса Вейсел. Водещ на вечерта ще бъде отново Стефан Георгиев.

Сред участниците ще бъдат и носителите на титлите „Мистър Варна“ и „Мистър Бургас“, които ще се съревновават за голямата корона.


