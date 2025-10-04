Избират най-красивия мъж на Планетата в София

На 7 октомври 2025 г. в един от най-луксозните ВИП ресторанти в столицата ще се проведе едно от най-очакваните модни събития за годината: престижният конкурс „Мистър Планет България 2025“. Организатори на бляскавата вечер са Николай Стоянов и Ирина Папазова – собственик на марката „Мис и Мистър Планет“.

На сцената ще излязат 20 впечатляващи участници, а шестима от тях ще си извоюват правото да представят България на международни модни форуми в Дубай, Истанбул, Барселона, Милано, Кипър, Малта и други световни столици на стила.

Вечерта ще бъде истинска демонстрация на харизма, елегантност и мъжественост. Участниците ще дефилират в специално създадени костюми на дизайнера Илия Илиев, а шоуто ще включва кръгове с талант, събеседване с журито и надиграване с народни танци, съобщават от пиар агенцията на организаторите на събитието

Журито ще бъде в пълен блясък – 20 популярни личности от света на модата, телевизията и бизнеса, сред които:

Ирина Папазова;

Сара Младенова;

Алекс Кръстева;

Виктор Ангелов;

София Хипнотик;

Георгиос Сърбинов;

Катерина Кръстева;

Димитър Корунчев;

Атанас Лазаров – продуцент на конкурса „Мистър България“

и още много други изявени личности.

Участниците идват от различни професионални сфери – хореографи, танцьори, акробати, певци, застрахователи, брокери и международни финансови консултанти, което обещава колоритна и вълнуваща надпревара.

За доброто настроение на гостите ще се погрижат поп изпълнителят Стефан Георгиев и DJ Муса Вейсел. Водещ на вечерта ще бъде отново Стефан Георгиев.

Сред участниците ще бъдат и носителите на титлите „Мистър Варна“ и „Мистър Бургас“, които ще се съревновават за голямата корона.