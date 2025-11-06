Новини
Кендъл Дженър захвърли всички дрехи за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

6 Ноември, 2025 16:58 528 3

Моделът сподели серия от снимки без бански от тропическа ваканция

Кендъл Дженър захвърли всички дрехи за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кендъл Дженър отбеляза 30-ия си рожден ден с поредица от провокативни снимки, публикувани в Instagram, на които позира в различни плажни визии – включително и напълно гола.

Моделът сподели серия кадри от тропическа почивка, като на един от тях е заснета седнала на пясъка край морето, без дрехи, обърната към вълните. В друга снимка позира с черен бански тип „триъгълник“, а на трета е полугола в хамак, покрила гърдите си с книга.

Сред публикациите има и снимка, на която Кендъл Дженър носи черен топ с мъниста и позира с жълта торта, украсена с мидички. В кратко видео основателката на марката 818 Tequila се люлее на хамак под проливен дъжд.

Тя показва и впечатляваща фигура на още един кадър, на който е облечена единствено с долнище на бански в неоново зелено, докато се наслаждава на слънцето на плажа. На друга снимка покрива гърдите си с пясък, а пред морската си вила позира в червен бански тип „стринг“.

Сред публикациите се открояват и огледално селфи без горна част на дрехите, както и снимка от вечеря край морето, на която Кендъл се смее заедно със сестра си Кайли Дженър.

Юбилярката изглежда щастлива на снимка, направена под лунна светлина, където позира до сребристи балони с надпис „Happy Birthday“. Публикацията бе озаглавена само с емоджи на кокос, а феновете я заляха с комплименти.

„Абсолютно съвършенство“, пише един от тях, докато друг добавя: „Кралица.“ „Най-милото момиче за рожден ден“, гласи друг коментар. По-голямата ѝ сестра Клоуи Кардашиян написа под поста: „Ти си съвършеният човек.“

Снимките се появиха два дни след като Кендъл отпразнува рождения си ден с частно плажно парти, на което присъстваха майка ѝ Крис Дженър, сестрите Ким, Кайли и Клоуи Кардашиян, както и приятелките ѝ Хейли Бийбър и Джъстин Скай.

Ким Кардашиян публикува серия снимки от празненството, придружени от лично послание към сестра ѝ:
„Честит 30-ти рожден ден, @kendalljenner! Нека това десетилетие ти донесе любовта и щастието, които така щедро раздаваш на всички останали. 🤍 Обичам те повече, отколкото можеш да си представиш. Наздраве за теб, Кени.“


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
