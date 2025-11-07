Почина британската актриса Полин Колинс, изиграла култовата домакиня Шърли Валънтайн

Британската актриса Полин Колинс, която изигра главната роля в комедийната мелодрама от 1989 г. „Шърли Валънтайн“, почина на 85-годишна възраст, предаде BBC, позовавайки се на семейството на актрисата.

Според медията, Колинс, която се бореше с болестта на Паркинсон през последните няколко години, е починала, заобиколена от своите близки в лондонски дом за възрастни хора.

„Полин означаваше толкова много за толкова много хора, играейки толкова много роли. Жизнерадостна и остроумна личност на сцената и екрана, нейната блестяща кариера включваше роли на политици, майки и кралици“, се казва в изявлението.

По време на кариерата си актрисата, родена в Ексмут, Девън, се е появила в над 50 филма и телевизионни сериала. Сред тях са телевизионният сериал „Upstairs, Downstairs“ (1971-1975), филмът „City of Joy“ (1992), „Paradise Road“ (1997) и „Quartet“ (2012).

Тя е най-известна с ролята си на домакинята от Ливърпул Шърли Валънтайн. Тя изигра ролята първо в лондонска театрална постановка, след това на Бродуей, а по-късно и във филмовата адаптация със същото име. Превъплъщението ѝ в жена, която се чувства като слугиня в собственото си семейство и решава да промени живота си, ѝ донесе награда „Лорънс Оливие“ и награда „Тони“. За същата филмова роля актрисата беше номинирана за „Оскар“ и „Златен глобус“ и спечели „Бронзова маска“ на БАФТА.

През 2001 г. Колинс беше обявена за офицер на Ордена на Британската империя за заслуги към драматургията.