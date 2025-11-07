Новини
Любопитно »
Почина британската актриса Полин Колинс, изиграла култовата домакиня Шърли Валънтайн

Почина британската актриса Полин Колинс, изиграла култовата домакиня Шърли Валънтайн

7 Ноември, 2025 08:18 685 3

  • полин колинс-
  • почина-
  • шърли валънтайн-
  • актриса

Актрисата се бореше с болестта на Паркинсон през последните няколко години

Почина британската актриса Полин Колинс, изиграла култовата домакиня Шърли Валънтайн - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската актриса Полин Колинс, която изигра главната роля в комедийната мелодрама от 1989 г. „Шърли Валънтайн“, почина на 85-годишна възраст, предаде BBC, позовавайки се на семейството на актрисата.

Почина британската актриса Полин Колинс, изиграла култовата домакиня Шърли Валънтайн

Според медията, Колинс, която се бореше с болестта на Паркинсон през последните няколко години, е починала, заобиколена от своите близки в лондонски дом за възрастни хора.

„Полин означаваше толкова много за толкова много хора, играейки толкова много роли. Жизнерадостна и остроумна личност на сцената и екрана, нейната блестяща кариера включваше роли на политици, майки и кралици“, се казва в изявлението.

По време на кариерата си актрисата, родена в Ексмут, Девън, се е появила в над 50 филма и телевизионни сериала. Сред тях са телевизионният сериал „Upstairs, Downstairs“ (1971-1975), филмът „City of Joy“ (1992), „Paradise Road“ (1997) и „Quartet“ (2012).

Тя е най-известна с ролята си на домакинята от Ливърпул Шърли Валънтайн. Тя изигра ролята първо в лондонска театрална постановка, след това на Бродуей, а по-късно и във филмовата адаптация със същото име. Превъплъщението ѝ в жена, която се чувства като слугиня в собственото си семейство и решава да промени живота си, ѝ донесе награда „Лорънс Оливие“ и награда „Тони“. За същата филмова роля актрисата беше номинирана за „Оскар“ и „Златен глобус“ и спечели „Бронзова маска“ на БАФТА.

През 2001 г. Колинс беше обявена за офицер на Ордена на Британската империя за заслуги към драматургията.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 промесоф Камтарджиев

    1 0 Отговор
    Ако се беше ваксинирала щеше да го изкара по-леко, дори във Великобритания.

    08:20 07.11.2025

  • 2 като влязат с месо във войната

    2 0 Отговор
    ще имат милиони умрели

    08:21 07.11.2025

  • 3 шам фъстък

    1 0 Отговор
    Лека й пръст на жената!

    08:40 07.11.2025