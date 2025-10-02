Данъчните подгониха Емануела

Сериозни проблеми надвисват над Емануела, която отдавна се провъзгласява за „номер едно“ в поп фолк средите. Самохвалството ѝ обаче може да ѝ излезе солено – НАП вече е по следите ѝ, разкриха доверени източници на Шоу Блиц.
Поводът? Последният ѝ „финт“ – увеличението на хонорара с цели 1000 лв., за да задмине Галена и Преслава. Сега звездата прибира шокиращите 16 000 лв. за участие с плейбек, което явно преляло чашата, пише още изданието.
Говори се, че по-голямата част от парите влизат кеш и остават „невидими“ за държавата. Това веднага е събудило интереса на проверяващите, които започват щателна ревизия не само на Емануела, но и на заведенията, които я канят.
Дискотеките са в паника – правят се проверки точно след бурното лято и преди идването на студентския празник. Някои управители дори не крият раздразнението си от „звездните прищевки“ на певицата, която освен солидни хонорари, налагала и забрани – конкуренцията да не стъпва на една сцена с нея.
Най-големият ѝ трън? Джия – новата изгора на Димитър Динев, бившата голяма любов на Емануела. Фолк дивата дори заплашвала, че ще бойкотира участия, ако Джия е в програмата.
В социалните мрежи също ври и кипи – последното ѝ интервю отприщи вълна от хейт и жестоки подигравки. Колежките пък злорадстват и чакат падението ѝ: „Който се мисли за вечен, първи пада от сцената!“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
12:30 02.10.2025
2 честен ционист
12:31 02.10.2025
3 СИГУРНО
12:33 02.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 д-р Хаус
12:33 02.10.2025
6 влък
12:35 02.10.2025
7 Читател
12:39 02.10.2025
8 😂😂😂
12:40 02.10.2025
9 щурецъ
12:42 02.10.2025
10 Време е такива по затворите!
12:43 02.10.2025
11 Za мнооогоя лева
Алоооу НАП кога?????
12:43 02.10.2025
12 Даа!
12:46 02.10.2025