Данъчните подгониха Емануела

2 Октомври, 2025 12:29 862 12

НАП са тръгнали и след дискотеките, в които Емануела е пяла

Данъчните подгониха Емануела - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозни проблеми надвисват над Емануела, която отдавна се провъзгласява за „номер едно“ в поп фолк средите. Самохвалството ѝ обаче може да ѝ излезе солено – НАП вече е по следите ѝ, разкриха доверени източници на Шоу Блиц.

Поводът? Последният ѝ „финт“ – увеличението на хонорара с цели 1000 лв., за да задмине Галена и Преслава. Сега звездата прибира шокиращите 16 000 лв. за участие с плейбек, което явно преляло чашата, пише още изданието.

Говори се, че по-голямата част от парите влизат кеш и остават „невидими“ за държавата. Това веднага е събудило интереса на проверяващите, които започват щателна ревизия не само на Емануела, но и на заведенията, които я канят.

Дискотеките са в паника – правят се проверки точно след бурното лято и преди идването на студентския празник. Някои управители дори не крият раздразнението си от „звездните прищевки“ на певицата, която освен солидни хонорари, налагала и забрани – конкуренцията да не стъпва на една сцена с нея.

Най-големият ѝ трън? Джия – новата изгора на Димитър Динев, бившата голяма любов на Емануела. Фолк дивата дори заплашвала, че ще бойкотира участия, ако Джия е в програмата.

В социалните мрежи също ври и кипи – последното ѝ интервю отприщи вълна от хейт и жестоки подигравки. Колежките пък злорадстват и чакат падението ѝ: „Който се мисли за вечен, първи пада от сцената!“


  • 1 Данко Харсъзина

    18 0 Отговор
    Време е да подгонят и другите чалгари.

    12:30 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    7 5 Отговор
    Накрая всичките певачки ще избегат при Алла Пугачёва.

    12:31 02.10.2025

  • 3 СИГУРНО

    8 1 Отговор
    Като им се отърка по няколко пъти ,ще кажат , че всичко е ОК.!!

    12:33 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 д-р Хаус

    9 0 Отговор
    те трудно ще я разпознаят ако се тръгнали след нея...Трябва да и искат личната карта, понеже тя вече не прилича не себе си от многото операции

    12:33 02.10.2025

  • 6 влък

    6 1 Отговор
    И ние какво да направим,че данъчните са я погнали?!

    12:35 02.10.2025

  • 7 Читател

    6 0 Отговор
    Хвърлила хиляди да стане по красива,е заприличала на мумия,която отблъсква зрителите.

    12:39 02.10.2025

  • 8 😂😂😂

    7 0 Отговор
    Ама Да не забравят и Мики мауса Преслава

    12:40 02.10.2025

  • 9 щурецъ

    0 0 Отговор
    Самохвалството ѝ обаче може да не ѝ излезе солено – АКО ВМЕСТО СОЛ МУ СЛОЖИ ЗАХАР ИЛИ ЕДИНЪ ШУКИЛАТ.

    12:42 02.10.2025

  • 10 Време е такива по затворите!

    7 0 Отговор
    Не само тях, много в БГ не плащат данъци, много!

    12:43 02.10.2025

  • 11 Za мнооогоя лева

    7 0 Отговор
    Стораро,Коцето,Софи Маринова,Преслава
    Алоооу НАП кога?????

    12:43 02.10.2025

  • 12 Даа!

    1 0 Отговор
    Само тази кифла ли,е попаднала под микроскопа? Там трябва дълбока оран на всички,без изключение.Мъже ,жени,който реализират огромни приходи,без един лев данъци.А толкова е лесно за проследяване и контрол.Цивилни инспектори, упълномощени със заповед лично от шефа на НАП,през нощта отиват в нощни клубове,където ей такива върлуват,срещу 10-15 бона за участие.И : дайте договор,и всички документи ,по закон!.Ще ги заковат като пирон в кисело мляко.И собственика на заведението ,и кифлите.Паралелна проверка на недвижима собственост,коли,имоти в цялата страна Достатъчно е да ударят няколко, останалите ще настояват за договор с чалгарките.А кифлата,попада в обхвата на регистрация по ДДС.Става въпрос за десетки милиони месечно,в цялата държава а.А не- да подпъват тази кифла,другите се смеят ехидно.Наред!От къде,накъде някаква разголо г,зена друсла,само защото тресе г,зище ще получва почти годишна заплата на нормален бачкатор ,за една нощ,без да плаща един лев данък?Всичко е в ръцете на НАП.Ако наистина се захванат с тази с бирщина,ще ги разнищят по закон.

    12:46 02.10.2025