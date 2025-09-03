Новини
Любопитно »
Малкият син на Ален Делон също оспорва завещанието му

Малкият син на Ален Делон също оспорва завещанието му

3 Септември, 2025 13:58 364 3

  • ален делон-
  • баща-
  • завещание-
  • наследство-
  • оспорване-
  • анушка делон

Завещанието дава пълните авторски права над творчеството на Ален Делон на дъщеря му Анушка, която беше неотлъчно до него през последните му години

Малкият син на Ален Делон също оспорва завещанието му - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Семейната драма около имуществото на покойния Ален Делон отново е на дневен ред във френските медии, след като по-малкият му син, Ален-Фабиен Делон, реши да оспори по съдебен път последното завещание на легендарния актьор. Информацията беше потвърдена от в. "Монд".

Според съдебните документи, Ален-Фабиен възнамерява да поиска анулиране на завещанието, подписано от Ален Делон през ноември 2022 г. Основният аргумент на сина е, че към момента на подписването баща му вече не е бил в състояние да взема адекватни решения, позовавайки се на медицински експертизи, които документират сериозни когнитивни затруднения – проблеми с паметта, концентрацията и възприятието, установени още през 2019 г.

Завещанието, което предстои да бъде оспорено, предоставя изключителните авторски права върху творчеството на Ален Делон на дъщеря му Анушка Делон, която в последните години живееше заедно с баща си в Швейцария. Именно това решение е в основата на недоволството на двамата братя – Антони и Ален-Фабиен, които според по-старата версия на завещанието от 2015 г. са имали по-голям дял от наследството: 50% за Анушка и по 25% за всеки от братята.

Ален-Фабиен подготвя също така и оспорване на дарение, направено в полза на Анушка през февруари 2023 г., по времето когато баща им е бил хоспитализиран в Женева. По негови думи, до смъртта на Ален Делон през януари 2024 г. медицинската документация, доказваща когнитивното състояние на актьора, не е била предоставена на останалите членове на семейството, а е задържана единствено от сестра му.

В подобен правен конфликт вече се е въвлякъл и по-големият брат Антони Делон, който заведе дело срещу Анушка през ноември 2023 г. и също постави под съмнение валидността на действията на сестра им, както и на последните решения на баща им.

По информация на "Le Monde" и BFM TV, първото съдебно заседание по новото дело, заведено от Ален-Фабиен Делон, е насрочено за 9 март 2026 г. Френските правни експерти коментират, че такива дела, свързани с наследството на известни личности, често се проточват с години, особено когато са замесени значителни активи, авторски права и спорове около действителното състояние на завещателя в последните месеци от живота му.

Случаят допълнително засилва обществените дебати във Франция за прозрачността в разпределението на наследствата при лица със световна слава и значимо културно наследство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анушка

    1 0 Отговор
    ще излезе една кокошка.
    Прав е човекът.
    Може ли да делиш децата си на важни и маловажни?
    Картинката е ясна, бой за (много) пари.

    14:00 03.09.2025

  • 2 ЕС либерализъм!

    1 0 Отговор
    Едното поколение трупа, другото продава и забравя за баща,майка и т.н.!

    14:01 03.09.2025

  • 3 Малък Тошко

    0 0 Отговор
    изпи парите на дядо си и се гътна.
    Тази кокошка да внимава да не стане като с малък Тошко.

    14:04 03.09.2025