Малкият син на Ален Делон също оспорва завещанието му

Семейната драма около имуществото на покойния Ален Делон отново е на дневен ред във френските медии, след като по-малкият му син, Ален-Фабиен Делон, реши да оспори по съдебен път последното завещание на легендарния актьор. Информацията беше потвърдена от в. "Монд".

Според съдебните документи, Ален-Фабиен възнамерява да поиска анулиране на завещанието, подписано от Ален Делон през ноември 2022 г. Основният аргумент на сина е, че към момента на подписването баща му вече не е бил в състояние да взема адекватни решения, позовавайки се на медицински експертизи, които документират сериозни когнитивни затруднения – проблеми с паметта, концентрацията и възприятието, установени още през 2019 г.

Завещанието, което предстои да бъде оспорено, предоставя изключителните авторски права върху творчеството на Ален Делон на дъщеря му Анушка Делон, която в последните години живееше заедно с баща си в Швейцария. Именно това решение е в основата на недоволството на двамата братя – Антони и Ален-Фабиен, които според по-старата версия на завещанието от 2015 г. са имали по-голям дял от наследството: 50% за Анушка и по 25% за всеки от братята.

Ален-Фабиен подготвя също така и оспорване на дарение, направено в полза на Анушка през февруари 2023 г., по времето когато баща им е бил хоспитализиран в Женева. По негови думи, до смъртта на Ален Делон през януари 2024 г. медицинската документация, доказваща когнитивното състояние на актьора, не е била предоставена на останалите членове на семейството, а е задържана единствено от сестра му.

В подобен правен конфликт вече се е въвлякъл и по-големият брат Антони Делон, който заведе дело срещу Анушка през ноември 2023 г. и също постави под съмнение валидността на действията на сестра им, както и на последните решения на баща им.

По информация на "Le Monde" и BFM TV, първото съдебно заседание по новото дело, заведено от Ален-Фабиен Делон, е насрочено за 9 март 2026 г. Френските правни експерти коментират, че такива дела, свързани с наследството на известни личности, често се проточват с години, особено когато са замесени значителни активи, авторски права и спорове около действителното състояние на завещателя в последните месеци от живота му.

Случаят допълнително засилва обществените дебати във Франция за прозрачността в разпределението на наследствата при лица със световна слава и значимо културно наследство.