Новини
Любопитно »
Фалшива Емануела търси мераклии в приложение за запознанства (СНИМКА)

Фалшива Емануела търси мераклии в приложение за запознанства (СНИМКА)

30 Август, 2025 14:26 331 0

  • емануела-
  • запознанства-
  • приложение за запознанства-
  • фалшив профил-
  • измама

Звездата предупреди феновете си да не се връзват на измамата

Фалшива Емануела търси мераклии в приложение за запознанства (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп фолк звездата Емануела стана жертва на хитри и нагли измамници, но този път, за разлика от нейни колежки, които през ден се оплакват от фалшиви профили в социалните мрежи, тя цъфна в приложение за запознанства. Там се е появил профил с нейното име и снимки, търсещ мъже.

От една страна е забавно, но от друга – ще се погрижа да разбера кой го е създал. Никога не съм ползвала такъв тип платформи – съветвам ви да не го правите и вие“, написа Емануела в своя публикация, в която алармира за наглата измама.

Тя допълни, че подобни приложения крият рискове и предупреди последователите си да бъдат внимателни с онлайн запознанствата. В края на изказването си Емануела добави с усмивка: „Искам и на 43 години да изглеждам така.“

Фалшива Емануела търси мераклии в приложение за запознанства (СНИМКА)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ