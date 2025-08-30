Фалшива Емануела търси мераклии в приложение за запознанства (СНИМКА)

Поп фолк звездата Емануела стана жертва на хитри и нагли измамници, но този път, за разлика от нейни колежки, които през ден се оплакват от фалшиви профили в социалните мрежи, тя цъфна в приложение за запознанства. Там се е появил профил с нейното име и снимки, търсещ мъже.

„От една страна е забавно, но от друга – ще се погрижа да разбера кой го е създал. Никога не съм ползвала такъв тип платформи – съветвам ви да не го правите и вие“, написа Емануела в своя публикация, в която алармира за наглата измама.

Тя допълни, че подобни приложения крият рискове и предупреди последователите си да бъдат внимателни с онлайн запознанствата. В края на изказването си Емануела добави с усмивка: „Искам и на 43 години да изглеждам така.“