Шер разкри тайната на щастието: Защо 40-годишната разлика във възрастта не е проблем

Не са редки случаите на знаменитости с голяма възрастова разлика. Шер, която е във връзка с Александър Едуардс от 2022 г., никога не се е притеснявала да говори за 40-годишната разлика помежду им, предава Lifestyle.bg.
В последното си интервю за CBS Mornings 79-годишната изпълнителка сподели повече за отношенията си. На въпрос на водещата Гейл Кинг дали разликата във възрастта им създава проблеми, Шер отвърна:
"Не, слава Богу. Той просто казва: 'Остаряваш, но духът ти е по-млад.'"
Шер също така изрази възхищението си от качествата на партньора си:
"Смеем се през цялото време, просто го обичам. Мисля, че е красив. Той е наистина талантлив. Един от най-талантливите хора, които съм срещала."
Що се отнася до критиките относно връзката им, изпълнителката уточни, че двамата просто ги игнорират:
"Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас. Но ние просто си прекарваме страхотно."
Освен това Шер сподели, че важна част от връзката им са отношенията ѝ със шестгодишния син на Александър от Амбър Роуз – Слаш.
