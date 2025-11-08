Шер разкри тайната на щастието: Защо 40-годишната разлика във възрастта не е проблем

Не са редки случаите на знаменитости с голяма възрастова разлика. Шер, която е във връзка с Александър Едуардс от 2022 г., никога не се е притеснявала да говори за 40-годишната разлика помежду им, предава Lifestyle.bg.

В последното си интервю за CBS Mornings 79-годишната изпълнителка сподели повече за отношенията си. На въпрос на водещата Гейл Кинг дали разликата във възрастта им създава проблеми, Шер отвърна:

"Не, слава Богу. Той просто казва: 'Остаряваш, но духът ти е по-млад.'"

Шер също така изрази възхищението си от качествата на партньора си:

"Смеем се през цялото време, просто го обичам. Мисля, че е красив. Той е наистина талантлив. Един от най-талантливите хора, които съм срещала."

Що се отнася до критиките относно връзката им, изпълнителката уточни, че двамата просто ги игнорират:

"Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас. Но ние просто си прекарваме страхотно."

Освен това Шер сподели, че важна част от връзката им са отношенията ѝ със шестгодишния син на Александър от Амбър Роуз – Слаш.