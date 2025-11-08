Новини
Шер разкри тайната на щастието: Защо 40-годишната разлика във възрастта не е проблем

8 Ноември, 2025 10:09 973 12

  • шер-
  • разлика във възрастта

79-годишната певица открито говори за връзката си с Александър Едуардс и отношенията им със сина му.

Шер разкри тайната на щастието: Защо 40-годишната разлика във възрастта не е проблем - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Не са редки случаите на знаменитости с голяма възрастова разлика. Шер, която е във връзка с Александър Едуардс от 2022 г., никога не се е притеснявала да говори за 40-годишната разлика помежду им, предава Lifestyle.bg.

В последното си интервю за CBS Mornings 79-годишната изпълнителка сподели повече за отношенията си. На въпрос на водещата Гейл Кинг дали разликата във възрастта им създава проблеми, Шер отвърна:

"Не, слава Богу. Той просто казва: 'Остаряваш, но духът ти е по-млад.'"

Шер също така изрази възхищението си от качествата на партньора си:

"Смеем се през цялото време, просто го обичам. Мисля, че е красив. Той е наистина талантлив. Един от най-талантливите хора, които съм срещала."

Що се отнася до критиките относно връзката им, изпълнителката уточни, че двамата просто ги игнорират:

"Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас. Но ние просто си прекарваме страхотно."

Освен това Шер сподели, че важна част от връзката им са отношенията ѝ със шестгодишния син на Александър от Амбър Роуз – Слаш.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    Тя и винаги друга холивудчанка така говореше, ама заряза дядото си, щото
    "не можел да издържа на нейното темпо"❗

    Коментиран от #2

    10:12 08.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Тя и една друга холивудчанка така говореше, ама заряза дядото си, щото
    "не можел да издържа на нейното темпо"❗

    10:13 08.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 1 Отговор
    55годишната Катрин заряза 80 годишния Дъглас🤔

    10:17 08.11.2025

  • 4 Защото

    7 0 Отговор
    Шер е щедра и не си стиска парите! Иначе 40 годишен мъж не би стоял и минута при 80 годишна бабичка!

    10:36 08.11.2025

  • 5 Който

    4 0 Отговор
    Както иска да си живее живота

    10:38 08.11.2025

  • 6 123456

    4 0 Отговор
    40 см палка компенсират разликата !

    Коментиран от #7

    10:41 08.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "123456":

    След 40 той ще е на 80 а тя на 120 🤣🤣🤣

    10:50 08.11.2025

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Защото Шер добре си поддържа питката,и вади голема пачка!💋👩🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #9

    10:52 08.11.2025

  • 9 Мамина Кучка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    твоята питка, как е? Месиш ли я редовно?

    Коментиран от #11

    11:09 08.11.2025

  • 10 Лост

    2 0 Отговор
    Някой вярва ли на тунингована арменка?

    11:11 08.11.2025

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мамина Кучка":

    Не,по-често използвам задния вход/изход.🌈🛴🥳🤣👍

    11:13 08.11.2025

  • 12 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор
    Абе, тая жива ли е още

    11:20 08.11.2025