Как принцесите Беатрис и Южени се справят със скандала около баща си Андрю

8 Ноември, 2025

В труден момент за семейството им двете сестри се утешават взаимно, демонстрирайки сплотеност и достойнство

Как принцесите Беатрис и Южени се справят със скандала около баща си Андрю - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Преди дни Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-рано известен като принц Андрю, официално бе лишен от кралските си титли и изгонен от дома си в замъка Уиндзор. В изявление от 17 октомври 2025 г. той обяви, че ще се откаже от повечето си титли, включително херцог на Йорк, на фона на продължаващите обвинения за сексуално насилие и други нарушения, предава Ladyzone.bg.

Случилото се рефлектира силно върху близките му - бившата му съпруга Сара Фъргюсън и особено върху двете му дъщери, принцеса Беатрис (37) и принцеса Йожени (35).

Въпреки че двете ще запазят кралските си титли, те преживяват тежко ситуацията с баща си. До момента избягваха публични появи и се въздържаха от коментари.

Днес обаче сестрите бяха забелязани заедно в квартал Мейфеър, Западен Лондон – за първи път след шокиращото съобщение. Според Daily Mail, двете се поддържали взаимно, дори разменили прегръдка в емоционален момент на оживена улица близо до Бъкингамския дворец.

Поведение, изпълнено с достойнство

Въпреки семейните сътресения, двете сестри изглеждали спокойни и елегантни, без да изневеряват на типичния си кралски стил. В този труден момент те разчитат една на друга, както винаги са го правили.

Йожени споделя пред British Vogue: „Ние сме опора една на друга. Няма друг човек, който да знае точно през какво преминава другата.“ Тя определя сестра си като своя „най-добра приятелка“.

Какво следва за Андрю

В четвъртък американски конгресмени изпратиха писмо до Андрю, с което поискаха съдействие в разследването на операции по трафик на хора, свързани с Джефри Епстийн. Целта е той да даде официално интервю пред Комисията.

„Сега бившият принц има възможност да каже истината и да помогне за справедливостта на жертвите. Демократите от Комисията няма да спрат да се борят за отговорност и прозрачност“, заяви представител.


