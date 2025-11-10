Дара с най-големи шансове за "Евровизия 2026"

Дара се гласи за "Евровизия" догодина. От БНТ съобщиха преди дни, че страната ни се завръща в популярния световен конкурс. Говори се, че младата изпълнителка е с най-големи шансове да ни представи там през май, когато са двата полуфинала и големият финал.



По информация на "Уикенд" Дара веднъж вече е била на крачка от участие в "Евровизия", но лош късмет ѝ е попречил да излезе на сцената. Било ѝ е официално предложено да представя България през 2019 г. В последния момент обаче се взима решение страната ни да не участва в конкурса точно тази година. На следващата 2020-а е избрана друга млада изпълнителка – Виктория Георгиева. Тя също няма късмет.



Песента, която е подготвила, се радва на много фенове, но заради пандемията конкурсът се отлага с година, налага се изпълнителите да подготвят нови парчета и този път Виктория не е така успешна, както с първия си проект. Финишира на 11-о място. На следващата година за "Евровизия" поема "Интелиджънт мюзик проджект" на д-р Милен Врабевски, не стига до финала и БНТ решава да спре с участията си в този конкурс.



Паузата продължава 4 години. Преди дни БНТ съобщи, че се завръщаме в състезанието за 70-ата годишнина от създаването му, която ще се чества догодина. Според официалната информация, през следващите месеци екипът, който подготвя представянето ни на конкурса, ще има много работа, защото ще трябва да избере изпълнител и парче, които да изпрати на финалите – тази година те ща бъдат във Виена. По неофициална информация обаче изпълнителят отдавна е ясен и това е Дара.



След няколко сезона в "Гласът на България" и безапелационния успех на певицата в "Денсинг старс" преди близо две години, тя се счита за една от най-големите звезди у нас – не просто сред младите изпълнители, а сред всички на родната сцена. Варненката има и талант, и харизма, и красота, и хъс за работа и успех, които могат да я изстрелят на върха.



Най-вероятно неин продуцент ще бъде Борислав Миланов. Той е работил с почти всички наши изпълнители, които са стигали до финалите на "Евровизия" досега: Поли Генова, Кристиан Костов, "Екуинокс" и Виктория Георгиева. Единствено Елица и Стунджи, които през 2007-а се наредиха на пето място с песента си "Вода", не са ползвали услугите му.

