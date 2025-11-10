Новини
Любопитно »
Дара с най-големи шансове за "Евровизия 2026"

Дара с най-големи шансове за "Евровизия 2026"

10 Ноември, 2025 08:24 727 17

  • дара-
  • евровизия-
  • участие

Младата певица веднъж вече е била на крачка от участие в конкурса

Дара с най-големи шансове за "Евровизия 2026" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дара се гласи за "Евровизия" догодина. От БНТ съобщиха преди дни, че страната ни се завръща в популярния световен конкурс. Говори се, че младата изпълнителка е с най-големи шансове да ни представи там през май, когато са двата полуфинала и големият финал.

По информация на "Уикенд" Дара веднъж вече е била на крачка от участие в "Евровизия", но лош късмет ѝ е попречил да излезе на сцената. Било ѝ е официално предложено да представя България през 2019 г. В последния момент обаче се взима решение страната ни да не участва в конкурса точно тази година. На следващата 2020-а е избрана друга млада изпълнителка – Виктория Георгиева. Тя също няма късмет.

Песента, която е подготвила, се радва на много фенове, но заради пандемията конкурсът се отлага с година, налага се изпълнителите да подготвят нови парчета и този път Виктория не е така успешна, както с първия си проект. Финишира на 11-о място. На следващата година за "Евровизия" поема "Интелиджънт мюзик проджект" на д-р Милен Врабевски, не стига до финала и БНТ решава да спре с участията си в този конкурс.

Паузата продължава 4 години. Преди дни БНТ съобщи, че се завръщаме в състезанието за 70-ата годишнина от създаването му, която ще се чества догодина. Според официалната информация, през следващите месеци екипът, който подготвя представянето ни на конкурса, ще има много работа, защото ще трябва да избере изпълнител и парче, които да изпрати на финалите – тази година те ща бъдат във Виена. По неофициална информация обаче изпълнителят отдавна е ясен и това е Дара.

След няколко сезона в "Гласът на България" и безапелационния успех на певицата в "Денсинг старс" преди близо две години, тя се счита за една от най-големите звезди у нас – не просто сред младите изпълнители, а сред всички на родната сцена. Варненката има и талант, и харизма, и красота, и хъс за работа и успех, които могат да я изстрелят на върха.

Най-вероятно неин продуцент ще бъде Борислав Миланов. Той е работил с почти всички наши изпълнители, които са стигали до финалите на "Евровизия" досега: Поли Генова, Кристиан Костов, "Екуинокс" и Виктория Георгиева. Единствено Елица и Стунджи, които през 2007-а се наредиха на пето място с песента си "Вода", не са ползвали услугите му.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    9 2 Отговор
    Тая се търкаля по кревати с нигериици 💯😂🤣🤣🤭🥳

    08:29 10.11.2025

  • 2 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    08:29 10.11.2025

  • 3 ......

    3 2 Отговор
    Барака отваря врати.
    "Примата" е от "руската губерния"

    Коментиран от #5

    08:30 10.11.2025

  • 4 Пич

    16 2 Отговор
    Да ме прощавате , няма да я коментирам в лично качество , но като певица е тотална българска ширпотреба !!! Един хит няма , пак някой само ще се разхожда до Евровизия само заради връзки!!!

    08:30 10.11.2025

  • 5 ....

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "......":

    БАРДАКА...

    08:33 10.11.2025

  • 6 Алфа Bълкът

    14 1 Отговор
    Тази не може да говори, камо ли да пее.

    08:35 10.11.2025

  • 7 Нашийник

    9 1 Отговор
    Дует с Ицо Уинбетя? Мейби? 😅

    08:39 10.11.2025

  • 8 глоги

    1 2 Отговор
    Дара Е с най-големиТЕ шансове за УЧАСТИЕ В "Евровизия 2026-ТА Г.".

    08:40 10.11.2025

  • 9 Ххттх

    9 1 Отговор
    БезДара? Това виц ли е? По-добре да не участваме.

    08:41 10.11.2025

  • 10 предположение

    9 1 Отговор
    Да не ходи там, защото е опасно да не я урочасат и да обърне резбата. За там трябва да се научи да кудкудяка или да реве като магаре, ако иска да има шанс за награда. Изобщо гледа ли го някой това.

    08:46 10.11.2025

  • 11 ИВАН

    8 2 Отговор
    Това момиче е ГМО продукт на капитализма, вредно отвсякъде.

    08:49 10.11.2025

  • 12 Трол

    5 0 Отговор
    Напълно подходяща е за конкурса.

    08:54 10.11.2025

  • 13 Ще повърна

    4 1 Отговор
    Абе тия индивиди дето правите евроексперименти с тях защо не ги връзвате на по-дбела верига ?

    09:02 10.11.2025

  • 14 Полит.коректен расист

    5 2 Отговор
    Пач-авър Сър !

    09:02 10.11.2025

  • 15 Ха ха ха ха ха ха

    7 0 Отговор
    Една от гордостите на абсурдистан !

    09:03 10.11.2025

  • 16 Аз само да попитам....

    3 3 Отговор
    А защо в бг.реклами.има нег-ри ?

    09:04 10.11.2025

  • 17 любопитен кръшкач

    1 0 Отговор
    Дара не се бара!

    09:24 10.11.2025