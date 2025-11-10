Певицата Лидия получи сладък подарък от свой фен

Попфолк звездата Лидия бе трогната от изключително мил и неочакван жест на свой почитател. Фенът решил да отпразнува собствения си имен ден по нестандартен начин — вместо да приема подаръци, изпратил такива на любимата си певица, пише БЛИЦ.

Изненадата пристигнала под формата на домашно приготвени сладки, направени с фурми, мед и ядки – символ на здраве, обич и благодарност.

Жестът е трогателно признание за влиянието на Лидия върху своите фенове. Младата изпълнителка отдавна е спечелила сърцата им не само с гласа си, но и с позитивната енергия и искреността, с които подхожда към живота.

В бележка, придружаваща сладките, почитателят написал:

"Скъпа Лидка, от рождения ден на Алекс насам не съм хапвал сладко — и това е благодарение на теб. Твоят пример ме вдъхнови да направя промяна, която ме кара да се чувствам по-добре и по-осъзнато. За моя имен ден искам да те почерпя с нещо специално — направено от мен с фурми, мед, ядки, любов и много благодарност. Истинската сладост не винаги идва от захарта — понякога идва от вдъхновението, което човек оставя в друг".