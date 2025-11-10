Новини
Любопитно »
Певицата Лидия получи сладък подарък от свой фен

Певицата Лидия получи сладък подарък от свой фен

10 Ноември, 2025 12:15 802 4

  • лидия-
  • певица-
  • подарък-
  • фен

Изненадата пристигнала под формата на домашно приготвени сладки, направени с фурми, мед и ядки – символ на здраве, обич и благодарност

Певицата Лидия получи сладък подарък от свой фен - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк звездата Лидия бе трогната от изключително мил и неочакван жест на свой почитател. Фенът решил да отпразнува собствения си имен ден по нестандартен начин — вместо да приема подаръци, изпратил такива на любимата си певица, пише БЛИЦ.

Изненадата пристигнала под формата на домашно приготвени сладки, направени с фурми, мед и ядки – символ на здраве, обич и благодарност.

Жестът е трогателно признание за влиянието на Лидия върху своите фенове. Младата изпълнителка отдавна е спечелила сърцата им не само с гласа си, но и с позитивната енергия и искреността, с които подхожда към живота.

В бележка, придружаваща сладките, почитателят написал:

"Скъпа Лидка, от рождения ден на Алекс насам не съм хапвал сладко — и това е благодарение на теб. Твоят пример ме вдъхнови да направя промяна, която ме кара да се чувствам по-добре и по-осъзнато. За моя имен ден искам да те почерпя с нещо специално — направено от мен с фурми, мед, ядки, любов и много благодарност. Истинската сладост не винаги идва от захарта — понякога идва от вдъхновението, което човек оставя в друг".


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Ф устата.

    12:50 10.11.2025

  • 2 Дънката

    2 0 Отговор
    Тази кифла ако я добарам ще и обърна джигера

    12:58 10.11.2025

  • 3 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Ко туи нещу?

    Коментиран от #4

    12:59 10.11.2025

  • 4 Туй е

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Аноректичка с фалшиви цици

    13:12 10.11.2025