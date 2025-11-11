Пи Диди е хванат да си прави алкохол в затвора

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Пи Диди“ Комбс е бил уличен в употреба на алкохол по време на престоя си във федералния затвор във Форт Дикс, щата Ню Джърси. Новината бе разпространена от светски издания в САЩ, според които случаят е станал само няколко дни след пристигането на Комбс в затвора.

По данни на служители, цитирани от анонимни източници, звездата е бил засечен да консумира т.нар. „домашен алкохол“, приготвен от смес от захар, газирана вода и ябълки, оставени да ферментират в продължение на около две седмици – известна в затворите импровизирана напитка, която се произвежда нелегално. Според публикациите, властите първоначално обмисляли да преместят Комбс в друго отделение, но след вътрешна проверка било решено да остане в сегашната му килия.

Официален представител на Комбс отрече твърденията, като заяви, че музикантът спазва всички правила и е фокусиран върху личната си промяна. „Г-н Комбс е изцяло отдаден на процеса на рехабилитация. Винаги когато става дума за известна личност, се появяват слухове, които нямат връзка с реалността“, гласи официалното становище.

Шон Комбс бе осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с незаконна дейност, и е глобен с половин милион долара. Той ще премине през програми за лечение на зависимости и психично здраве и се очаква да бъде освободен на 8 май 2028 година.

Преди да започне присъдата си, 55-годишният изпълнител публично заяви, че е „трезвен за първи път от 25 години“ и определи времето в затвора като „период на духовно прераждане“. Диди подчерта, че приема наказанието си като възможност да се промени и да преосмисли живота си след поредица от лични и правни скандали, които през последните години сериозно засегнаха репутацията му.

Затворническите власти към момента не са потвърдили официално дали инцидентът с предполагаемия алкохол е предмет на дисциплинарно разследване. Според източници, проверка по случая е извършена, но не са наложени санкции.

Шон Комбс, познат на публиката и под сценичните имена Пъф Деди и Пи Диди, беше един от най-влиятелните продуценти в хип-хоп индустрията през 90-те години, а впоследствие изгради бизнес империя, включваща модна марка, телевизионни продукции и успешен бранд алкохолни напитки. През последните две години той бе обект на няколко съдебни дела и федерални разследвания, които доведоха до настоящата му присъда.