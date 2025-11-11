Новини
Любопитно »
Пи Диди е хванат да си прави алкохол в затвора

Пи Диди е хванат да си прави алкохол в затвора

11 Ноември, 2025 18:01 724 4

  • пи диди-
  • алкохол-
  • шон комбс-
  • домашен алкохол-
  • затвор-
  • ферментация

Рапърът използвал захар и ябълки, за да се получи "домашния" алкохол

Пи Диди е хванат да си прави алкохол в затвора - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рапър и музикален продуцент Шон „Пи Диди“ Комбс е бил уличен в употреба на алкохол по време на престоя си във федералния затвор във Форт Дикс, щата Ню Джърси. Новината бе разпространена от светски издания в САЩ, според които случаят е станал само няколко дни след пристигането на Комбс в затвора.

По данни на служители, цитирани от анонимни източници, звездата е бил засечен да консумира т.нар. „домашен алкохол“, приготвен от смес от захар, газирана вода и ябълки, оставени да ферментират в продължение на около две седмици – известна в затворите импровизирана напитка, която се произвежда нелегално. Според публикациите, властите първоначално обмисляли да преместят Комбс в друго отделение, но след вътрешна проверка било решено да остане в сегашната му килия.

Официален представител на Комбс отрече твърденията, като заяви, че музикантът спазва всички правила и е фокусиран върху личната си промяна. „Г-н Комбс е изцяло отдаден на процеса на рехабилитация. Винаги когато става дума за известна личност, се появяват слухове, които нямат връзка с реалността“, гласи официалното становище.

Шон Комбс бе осъден на четири години и два месеца затвор по обвинения, свързани с незаконна дейност, и е глобен с половин милион долара. Той ще премине през програми за лечение на зависимости и психично здраве и се очаква да бъде освободен на 8 май 2028 година.

Преди да започне присъдата си, 55-годишният изпълнител публично заяви, че е „трезвен за първи път от 25 години“ и определи времето в затвора като „период на духовно прераждане“. Диди подчерта, че приема наказанието си като възможност да се промени и да преосмисли живота си след поредица от лични и правни скандали, които през последните години сериозно засегнаха репутацията му.

Затворническите власти към момента не са потвърдили официално дали инцидентът с предполагаемия алкохол е предмет на дисциплинарно разследване. Според източници, проверка по случая е извършена, но не са наложени санкции.

Шон Комбс, познат на публиката и под сценичните имена Пъф Деди и Пи Диди, беше един от най-влиятелните продуценти в хип-хоп индустрията през 90-те години, а впоследствие изгради бизнес империя, включваща модна марка, телевизионни продукции и успешен бранд алкохолни напитки. През последните две години той бе обект на няколко съдебни дела и федерални разследвания, които доведоха до настоящата му присъда.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    6 0 Отговор
    Егати падението , от шампанско за 10 000 долара бутилката до затворническа шльокавица ....игра на съдбата !!!

    18:07 11.11.2025

  • 2 Лопата Орешник

    3 0 Отговор
    Немил недраг , под ръждивото стълбище, на газово котлонче, великия Пъф Деди си къкреше ракийка. Симпатяги!

    18:08 11.11.2025

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    1 0 Отговор
    Сигурно го боли ауспуха от много "любов", та затова пие да забрави...

    18:13 11.11.2025

  • 4 И Киев е Руски

    2 2 Отговор
    Тоя нег.р и сФир.и че праИ

    18:25 11.11.2025