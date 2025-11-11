Новини
Томас Раги от Måneskin обединява рок легенди в дебютен соло албум

11 Ноември, 2025

Съставен от осем експлозивни рок парчета, Masquerade е празник на свободата, сътрудничеството и страстта към музиката

Томас Раги от Måneskin обединява рок легенди в дебютен соло албум - 1
Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китаристът на световноизвестната италианска рок група Måneskin, Thomas Raggi, обяви първия си соло проект Masquerade, продуциран от легендарния Tom Morello (Rage Against The Machine). Албумът излиза на 5 декември 2025 г. и включва едни от най-емблематичните имена от световната рок сцена.

Съставен от осем експлозивни рок парчета, Masquerade е празник на свободата, сътрудничеството и страстта към музиката. В албума участват Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller и Upsahl всички обединени от създаването на музика без граници и правила.

“Този албум е вдъхновен е от желанието да споделям историята си чрез музика и да откривам нови дълбочини в себе си чрез експериментиране. Всичко се случи естествено – Tom ме покани неведнъж в свои участия и така се роди идеята да продуцира проекта ми. Да видя толкова музикални икони да се обединяват около едно нещо – любовта към музиката – е нещо, което не може да се опише. Това ми напомни, че трябва да следваш инстинкта си, да игнорираш наложените правила и просто да твориш. Чувствам се сякаш онези, които са писали музикалната история, ми казват: ‘Продължавай. Вървиш по правилния път.’”, споделя Thomas Raggi.

Първият сингъл от албума, „Getcha!”, е написан в сътрудничество с Beck, с Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) на барабани и текст от Nic Cester (Jet). Сред останалите акценти са „Cat Got Your Tongue” с текст от Sergio Pizzorno (Kasabian), „Fallaway” – съвместна работа с Maxim (The Prodigy), и „Lucy”, създадена с Upsahl.

Силата на Masquerade се крие в неговия дух на обединение, мост между поколения и жанрове, който показва, че рокът е жив, енергичен и вечен.


