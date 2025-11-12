Новини
56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

12 Ноември, 2025 09:33, обновена 12 Ноември, 2025 09:56 1 168 6

  • катрин зита-джоунс-
  • премиера-
  • тоалет

Тя съчета визията с обувки на висок ток

Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актрисата Катрин Зита-Джоунс присъства на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис, съобщава Just Jared.

56-годишната актриса се появи публично, облечена в гола черна дантелена мини рокля. Тя съчета визията с обувки на висок ток. Косата ѝ беше оформена на големи къдрици, а гримът ѝ включваше черен очна линия.

Тя позира с колегите си Джена Ортега и Луис Гузман.

През септември Катрин Зита-Джоунс присъства на церемонията по връчването на наградите "Еми" в Лос Анджелис. Тя се появи на червения килим в черна макси рокля с прозрачен топ с пайети. Красивата дама беше без сутиен, с блестящи обеци и сандали на ток.

Катрин Зита-Джоунс беше с къдрава прическа, а гримът ѝ включваше черна очна линия, руж и кафяво червило.


  • 1 глоги

    0 2 Отговор
    Катрин Зита-Джоунс се появи ОБЛЕЧЕНА в къса рокля.

    09:51 12.11.2025

  • 2 волан

    1 1 Отговор
    Може да носи колкото си иска дълга рокля. Катрин е жена все пак.

    09:52 12.11.2025

  • 3 Както се казва...

    3 1 Отговор
    ...,,Стара чанта,ама...мачкан лак!"😉

    09:52 12.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анита цветанова

    1 1 Отговор
    Скоро ще си направя онлифенс който иска да ме гледа гола да заповяда

    09:56 12.11.2025

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тая малката все по грозна става

    10:00 12.11.2025