56-годишната Катрин Зита-Джоунс се появи в къса рокля на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис СНИМКИ

Актрисата Катрин Зита-Джоунс присъства на вечер, посветена на сериала "Wednesday" в Лос Анджелис, съобщава Just Jared.
56-годишната актриса се появи публично, облечена в гола черна дантелена мини рокля. Тя съчета визията с обувки на висок ток. Косата ѝ беше оформена на големи къдрици, а гримът ѝ включваше черен очна линия.
Тя позира с колегите си Джена Ортега и Луис Гузман.
През септември Катрин Зита-Джоунс присъства на церемонията по връчването на наградите "Еми" в Лос Анджелис. Тя се появи на червения килим в черна макси рокля с прозрачен топ с пайети. Красивата дама беше без сутиен, с блестящи обеци и сандали на ток.
Катрин Зита-Джоунс беше с къдрава прическа, а гримът ѝ включваше черна очна линия, руж и кафяво червило.
