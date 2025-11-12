Актьор от "Игра на калмари" беше оправдан по обвиненията в сексуален тормоз

Апелативният съд в Южна Корея оправда актьора О Йон-су, познат на международната публика с ролята си на Играч №001 в сериала „Игра на калмари“. Решението, обявено в Сеул, отменя предишната условна присъда на 81-годишния актьор по обвинение в сексуален тормоз, съобщиха южнокорейската агенция Yonhap и BBC.

О Йон-су беше обвинен, че през 2017 г. е прегърнал и целунал жена без нейното съгласие. Потърпевшата подала сигнал до полицията едва през декември 2021 г., след като – по нейни думи – дълго време не е събирала смелост да разкаже публично за инцидента. През март 2023 г. съдът на първа инстанция призна актьора за виновен и му наложи осеммесечна условна присъда с двегодишен изпитателен срок. Прокуратурата настояваше за ефективна присъда от една година затвор, като аргументира искането си с „обществената значимост на делото“ и „вредите за жертвата“.

В решението си апелативният състав прие, че макар да съществуват основания за съмнение относно поведението на актьора, представените доказателства не са достатъчни, за да се потвърди обвинението извън разумно съмнение. Съдът отбеляза, че изминалият период между предполагаемия инцидент и подаването на жалбата — повече от четири години — може да е повлиял върху точността на спомените и възприятията на свидетелите.

„При липса на категорични доказателства, съдът е длъжен да тълкува съмненията в полза на подсъдимия,“ гласи част от съдебното решение, цитирано от южнокорейските медии.

Делото привлече широк обществен интерес в Корея, тъй като О Йон-су е една от най-уважаваните фигури в местния театър и кино. След излъчването на „Игра на калмари“ по Netflix през 2021 г., актьорът придоби световна известност с ролята на възрастния съучастник в смъртоносните игри – персонаж, който се превърна в символ на морална двусмисленост и психологическа дълбочина.

През 2022 г. О Йон-су спечели „Златен глобус“ за най-добра поддържаща мъжка роля – първият южнокореец, отличен в тази категория. С признанието си актьорът надделя над утвърдени имена като Били Кръдъп и Киърън Кълкин, а наградата бе възприета като исторически момент за корейската филмова индустрия.

Роден през 1944 г., О Йон-су има дълга кариера на театралната сцена и е считан за един от най-влиятелните актьори от своето поколение. През последните години той участва в редица културни инициативи, свързани с развитието на сценичните изкуства в Южна Корея. След произнасянето на оправдателната присъда актьорът не направи официално изявление, но според представители на екипа му той „приема решението с облекчение и желание да продължи напред“.

Решението на апелативния съд може да бъде обжалвано от прокуратурата пред Върховния съд на Южна Корея, но към момента не е ясно дали ще бъде подадена такава жалба.