Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“ ВИДЕО

Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“, режисиран от американския режисьор Том Форд, предаде Deadline.

Според източника, режисьорът е потвърдил, че е започнал работа по филма, в който Адел ще играе една от главните роли. „Cry to Heaven“ ще бъде адаптация на едноименния роман на Ан Райс.

Снимките са планирани да започнат през януари 2026 г.

Адел е една от най-комерсиално успешните изпълнителки в историята на музиката, с продадени 120 милиона копия от албумите и синглите си. Тя е призната за най-продаваната изпълнителка на 21-ви век във Великобритания и най-продаваната изпълнителка на 2010-те в САЩ.