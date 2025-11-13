Новини
Любопитно »
Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“ ВИДЕО

Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“ ВИДЕО

13 Ноември, 2025 07:20, обновена 13 Ноември, 2025 08:05 1 203 7

  • адел-
  • певица-
  • кино

Режисьор на лентата е американецът Том Форд

Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“ ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската певица Адел ще дебютира на големия екран във филма „Cry to Heaven“, режисиран от американския режисьор Том Форд, предаде Deadline.

Според източника, режисьорът е потвърдил, че е започнал работа по филма, в който Адел ще играе една от главните роли. „Cry to Heaven“ ще бъде адаптация на едноименния роман на Ан Райс.

Снимките са планирани да започнат през януари 2026 г.

Адел е една от най-комерсиално успешните изпълнителки в историята на музиката, с продадени 120 милиона копия от албумите и синглите си. Тя е призната за най-продаваната изпълнителка на 21-ви век във Великобритания и най-продаваната изпълнителка на 2010-те в САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цвета

    5 1 Отговор
    Това още колко пъти ще го съобщавате? Хайде,престанете вече!

    07:32 13.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 1488

    6 0 Отговор
    явно е от световно значение щом го претопляте от вчера

    "Дъщерята на Майкъл Джексън - Парис показа дупка в носа си от наркотиците (ВИДЕО)", 12 Ноември, 2025 15:31

    07:38 13.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 танкист

    0 1 Отговор
    Малей ,какви големи нокти има тази! Спокойно може да ме одере.

    08:12 13.11.2025

  • 7 Гошо

    0 0 Отговор
    Браво, Дебел

    08:19 13.11.2025