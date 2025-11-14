Полудял фен се нахвърли върху Ариана Гранде на червения килим (ВИДЕО)

Премиерата на „Злосторница: Завинаги“ в Сингапур беше помрачена от инцидент, след като фен прескочи охраната и се хвърли към Ариана Гранде по време на официалното представяне в Universal Studios Singapore. Събитието бе част от глобалната промоционална кампания на филма, в който Гранде играе Глинда, а нейни екранни партньори са Синтия Ериво, Мишел Йео и Джеф Голдблум.
Според видеозаписи, разпространени в социалните мрежи и потвърдени от очевидци, мъж, облечен с бяла риза и тъмни къси панталони, внезапно се втурва към певицата, обръща я към себе си и я прегръща силно. Гранде се опитва да се отдръпне, а Ериво реагира мигновено, застава между двамата и сигнализира на охраната. Служителите на реда бързо извеждат мъжа, докато актьорският състав се събира около Ариана Гранде, видимо разстроена от случилото се. Много фенове отбелязаха, че Синтия Ериво е реагирала по-бързо от охранителите, въпреки че те вървят непосредствено зад звездата.
Cynthia Erivo protected Ariana Grande from a crazy person who jumped the barricade during the ‘WICKED: FOR GOOD’ premiere in Singapore. pic.twitter.com/W3lYuhVKhk
— Film Crave (@_filmcrave) November 13, 2025
Cynthia Erivo protects Ariana Grande from a ‘Wicked: For Good’ premiere attendee. pic.twitter.com/XQBeQJWZsI— Pop Base (@PopBase) November 13, 2025
По данни на местни медии мъжът е идентифициран като Джонсън Уен — познат онлайн като „Пижамения човек“, известен с многократни инциденти от подобен характер на публични събития. Уен вече е привличал внимание като се е качвал на сцената по време на концерти на Кейти Пери и The Weeknd, след което е бил извеждан от охраната. След случилото се в Сингапур той публикува видео в социалните мрежи, придружено от съобщение към Ариана Гранде, което предизвика критики от фенове и коментатори.
You didn’t meet Ariana Grande, you rushed the barricades and basically attacked her, causing her and the entire cast to panic.
Have some shame. https://t.co/qO7WxReOtU pic.twitter.com/aiN5pIdYUw
— The Wicked Source (@TheWickedSource) November 13, 2025
Организаторите на премиерата съобщиха, че инцидентът е бил овладян незабавно и че не е имало непосредствен риск за присъстващите. Екипът на филма отказа допълнителни коментари, като единствено потвърди, че Ариана Гранде е продължила участията си по график. Местните власти разглеждат случая като нарушение на охранителните правила, но към момента не е съобщено за повдигнати обвинения.
The person who stormed onto the carpet at the ‘Wicked: For Good’ premiere is a serial stage invader.— Pop Crave (@PopCrave) November 13, 2025
He has previously crashed shows for Katy Perry, The Weeknd and The Chainsmokers, and even delayed the 100m final at the Olympics. pic.twitter.com/BK5NUnfRce
