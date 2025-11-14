Новини
Любопитно »
Полудял фен се нахвърли върху Ариана Гранде на червения килим (ВИДЕО)

14 Ноември, 2025 11:58 980 9

  • ариана гранде-
  • нападение-
  • премиера-
  • червен килим-
  • синтия ериво

Колежката ѝ Синтия Ериво скочи на нападателя по-бързо от охраната

Полудял фен се нахвърли върху Ариана Гранде на червения килим (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Премиерата на „Злосторница: Завинаги“ в Сингапур беше помрачена от инцидент, след като фен прескочи охраната и се хвърли към Ариана Гранде по време на официалното представяне в Universal Studios Singapore. Събитието бе част от глобалната промоционална кампания на филма, в който Гранде играе Глинда, а нейни екранни партньори са Синтия Ериво, Мишел Йео и Джеф Голдблум.

Според видеозаписи, разпространени в социалните мрежи и потвърдени от очевидци, мъж, облечен с бяла риза и тъмни къси панталони, внезапно се втурва към певицата, обръща я към себе си и я прегръща силно. Гранде се опитва да се отдръпне, а Ериво реагира мигновено, застава между двамата и сигнализира на охраната. Служителите на реда бързо извеждат мъжа, докато актьорският състав се събира около Ариана Гранде, видимо разстроена от случилото се. Много фенове отбелязаха, че Синтия Ериво е реагирала по-бързо от охранителите, въпреки че те вървят непосредствено зад звездата.

По данни на местни медии мъжът е идентифициран като Джонсън Уен — познат онлайн като „Пижамения човек“, известен с многократни инциденти от подобен характер на публични събития. Уен вече е привличал внимание като се е качвал на сцената по време на концерти на Кейти Пери и The Weeknd, след което е бил извеждан от охраната. След случилото се в Сингапур той публикува видео в социалните мрежи, придружено от съобщение към Ариана Гранде, което предизвика критики от фенове и коментатори.

Организаторите на премиерата съобщиха, че инцидентът е бил овладян незабавно и че не е имало непосредствен риск за присъстващите. Екипът на филма отказа допълнителни коментари, като единствено потвърди, че Ариана Гранде е продължила участията си по график. Местните власти разглеждат случая като нарушение на охранителните правила, но към момента не е съобщено за повдигнати обвинения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
