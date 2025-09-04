Фолк певицата Мария за новия си мъж пред Венета Райкова: Луд е в сексуален и романтичен смисъл

Фолк певицата Мария откровено разказа за връзката си с бизнесмена Теодор Петков, с когото сключи брак преди малко повече от месец. Макар че всички наричат церемонията „сватба номер 4“, самата певица държи да уточни, че за нея това е реално е "номер три":

„Документално може и да е четвърти, но единият изобщо не го броя. Това е най-доброто решение в живота ми. Вече съм зряла жена, но духът ми остава инфантилен – и точно това харесва Теодор. И двамата сме луди“, сподели тя в ефира на bTV.

Мария отхвърли слуховете, че са се познавали още от предишния ѝ брак, и категорично заяви, че никога не е изневерявала. Връзката им започнала съвсем спонтанно – първо излезли на вечеря, изпили по питие и решили да дадат шанс на чувствата си, пише dnes.bg.

„Още след първата среща се преместих при него. Луд е в сексуален и романтичен смисъл, но в същото време е спокоен човек. Заедно сме от 10 май“, допълни фолк дивата.

Сватбата им в Корфу не е била огромна - тя събрала само най-близките им хора. Мария признава, че дестинацията не е лесна, но именно там двамата живеят през по-голямата част от времето си. Вилата им на острова носи нейното име – „Мария“, като Теодор я кръстил така в чест на любимата си.

"Сега за първи път в живота си мога да си позволя да преживявам и да се изразявам както искам. Той ми позволява да бъда себе си", споделя още тя.

Певицата разкри още, че отношенията ѝ със семейството на съпруга ѝ са топли, а връзката със свекърва ѝ – особено силна. Мария описа дъщеря си като "най-големият фен на Теодор"

„Марая и Теодор се разбират прекрасно, а аз се надявам, че и с неговата дъщеричка ще имаме същата връзка, когато порасне“, споделя тя.

Мария разказа, че 17-годишната ѝ дъщеря има връзка с момче на име Васил. Тази година той бил абитуриент, а Марая била неговата дама на бала. Сега, заедно с неговото семейство, ще изпратят Васил, който е приет да учи в престижен университет в Мадрид.