Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно

Риби (20.02 - 20.03) Денят започва с известна несигурност, но вечерта може да донесе усещане за вътрешна сила и свързаност. Доверете се на тялото и на тишината – те ще ви поведат натам, където е нужно да сте. Подходящ момент за дълбоко вътрешно обновление.

Водолей (21.01 - 19.02) Имате нужда да се изразите, но сутринта думите може да не идват лесно. Около вас има знаци – не ги пренебрегвайте. Вечерта е подходяща за свързване с нещо по-голямо, което да ви вдъхнови отвътре.

Козирог (23.12 - 20.01) Понякога стабилността крие нужда от обновление – днес е точно такъв ден. Доверете се на усещането, че е време за малка промяна. Вечерта ще донесе прозрение или отговор, който дълго сте търсили.

Стрелец (23.11 - 22.12) Емоциите ви може да се колебаят между нуждата от стабилност и желание за промяна. Вечерта ще ви даде възможност да се отърсите от нещо старо и да направите място за ново вдъхновение. Бъдете сред природата или с хора, които ви заземяват.

Скорпион (24.10 - 22.11) Сутринта може да започне с вътрешно напрежение, но с напредването на деня ще почувствате прилив на увереност и сила. Не пренебрегвайте тихите усещания – в тях се крият отговори. Позволете си да се свържете с дълбоката си интуиция.

Везни (24.09 - 23.10) Денят ви подтиква да създавате уют и да цените красотата в малките неща. Възможна е неочаквана идея, която ще ви даде ново вдъхновение. Вечерта е благоприятна за обновяване – в дома, в душата или в погледа ви към нещо старо.

Дева (24.08 - 23.09) Склонни сте да се придържате към реда си, но днес той може да бъде разклатен от вътрешни търсения. Това не е пречка, а шанс за по-дълбоко разбиране. Отделете време за тишина – точно там ще чуете нужния отговор.

Лъв (24.07 - 23.08) Не се учудвайте, ако сутринта усещате известно несъгласие със заобикалящия ви свят. Вечерта обаче може да донесе прозрение, което да преобърне цялата ви перспектива. Възползвайте се от възможността да промените нещо във външния или вътрешния си свят.

Рак (22.06 - 23.07) Сутрешното напрежение може да дойде от вътрешни колебания, свързани с близките ви. Вечерта носи усещане за дълбока връзка – било с човек, било със себе си. Подходящ момент за съзерцание и личен ритуал на благодарност.

Близнаци (22.05 - 21.06) Мислите ви могат да се разминават с настроението, но не бързайте да се самоанализирате. Вечерта носи приятна изненада или вдъхновение, ако си позволите тишина. Един прост разговор може да промени много.

Телец (21.04 - 21.05) Денят започва с леко напрежение, но вечерта ви носи усещане за освобождаване и лична сила. Възможна е неочаквана среща или ново осъзнаване. Всичко, което ви свързва с тялото и природата, ще ви бъде от полза.