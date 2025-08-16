Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно

Фолкпевицата Анастасия сподели, че е имала интересна среща с милионерката и инфлуенсърка Кайли Дженър по време на яхтено парти в Сен Тропе преди близо месец.
Според Анастасия, Кайли веднага забелязала усмивката ѝ и не пропуснала да направи комплимент. В един момент милионерката я попитала: „С какво се занимаваш?“
„Чалга певица съм. Ще ти пея безплатно на следващата сватба“, отговорила с усмивка Анастасия, оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.
Снимка: Premier Media, Events&Advertising
