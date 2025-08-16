Новини
Любопитно »
Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно

Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно

16 Август, 2025 08:22 839 11

  • фолк певица-
  • анастасия-
  • кайли дженър-
  • сватба-
  • чалга

Фолкпевицата се срещна с Кайли Дженър в Сен Тропе

Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фолкпевицата Анастасия сподели, че е имала интересна среща с милионерката и инфлуенсърка Кайли Дженър по време на яхтено парти в Сен Тропе преди близо месец.

Според Анастасия, Кайли веднага забелязала усмивката ѝ и не пропуснала да направи комплимент. В един момент милионерката я попитала: „С какво се занимаваш?“

„Чалга певица съм. Ще ти пея безплатно на следващата сватба“, отговорила с усмивка Анастасия, оставяйки впечатление с чувство за хумор и самоувереност.

Анастасия към Кайли Дженър: Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно
Снимка: Premier Media, Events&Advertising


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    3 0 Отговор
    Щяла да пей. Първо свириш после пейш на. И кво ще пейш ? Марая Кери ли

    08:26 16.08.2025

  • 2 Дудов

    5 0 Отговор
    На тия двете животини, ако им комбинират мозъците, поне ще знаят кога да папкат и кога да акат

    08:27 16.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 покруса

    4 0 Отговор
    Айдееее,и Кайли Джендър ще го удари на кючеци.Са,са,са,сааааа!

    08:29 16.08.2025

  • 5 Симо

    4 0 Отговор
    Коя е тая?

    08:31 16.08.2025

  • 6 Кико

    0 0 Отговор
    Потвърждавам автентичността на инфото, бях на това парти и с ушите си чух разговора между Ким и Анн!

    😉😂😂😂

    08:33 16.08.2025

  • 7 майстор

    1 0 Отговор
    Чалга-певачка,а не певица с мекица.

    08:34 16.08.2025

  • 8 Не знам

    0 0 Отговор
    коя е тази Сийка , както и как е превела "чалга певица" .

    08:36 16.08.2025

  • 9 Егати

    0 0 Отговор
    И траверсата ! Това само някой комплексиран селяндур с пари от комбайни може да му обърне внимание !

    08:39 16.08.2025

  • 10 тралала

    0 0 Отговор
    ще ти пея на сватбата безплатно,защото ми правиш реклама

    08:45 16.08.2025

  • 11 раз

    0 0 Отговор
    Чалга певица съм, ще ти пея на сватбата безплатно и ЩЕ ТЕ УЧА ДА ХВЪРЛЯШ ГЮБЕЦИ.

    08:48 16.08.2025