Критиците за "Аватар 3": Нищо оригинално, претрупан сюжет и безмилостно времетраене

Блокбъстърът на Джеймс Камерън, третият филм от поредицата „Аватар“, е по кината по целия свят от 19 декември. Критиците го атакуват заради повтарящите се сюжетни точки и въвеждането на познати герои. Но публиката го обожава: Камерън им е предоставил гарантираното си визуално качество, грандиозни панорами на планетата Пандора, които все още изумяват, зрелищни битки и актуални теми.

Филмовият критик Мария Ремига вижда третия „Аватар“ като възможност да избягат на друга планета и да прекарат чудесно там.

След опустошителните събития от втория филм, семейството на Съли е заседнало за известно време в племенния залив Меткайна. Джейк (Сам Уортингтън) и Нейтири (Зоуи Салдана) скърбят за загубата на сина си и се тревожат за бъдещето. Биологичните им деца, Лоак (Британ Далтън) и Тук (Тринити Блис), както и осиновените им деца, Кири (Сигорни Уийвър) и Спайдър (Джак Чемпион), също скърбят и мислят много, но с почивки за младежки занимания.

Спайдър все още не се вписва в местната атмосфера и е принуден да носи кислородна маска през цялото време. В един момент става ясно, че това не може да продължава и се взема решение момчето да бъде изпратено в бунтовническа база, за да се присъедини към "своите хора". По време на прехвърлянето корабът е едновременно атакуван от извънземно племе и полковник Куарич (Стивън Ланг). Бруталното клане завършва с разпръснато из гората семейство.

По-нататък, в най-добрите традиции на франчайза, всичко се разгръща. Джейк осъзнава призванието си като Торук Макто (избраният герой-воин), намира всичките си роднини и спасява проблемна общност. Бандитите, нападнали На'ви, се оказват племето Аш, водено от Варанг (Уна Чаплин), страховит воин, преоблечен като певицата Линда по време на албума ѝ "Placenta". Куарич сключва съюз с нея (включително романтичен), решен да унищожи Джейк и всичко, което му е скъпо. На всичкото отгоре, алчните земляни планират клане на Тулкуните (интелигентни морски същества от планетата Пандора), които са категорично против насилието.

"Аватар" е страстният проект на Джеймс Камерън и той е може би единственият активен режисьор в света, на когото са дадени 200-500 милиона долара за личен проект. Той постоянно оправдава това доверие. Първата част от поредицата е събрала 2,3 милиарда долара в световен мащаб, превръщайки се в най-касовия филм към момента на излизането си. "Пътят на водата" е събрал малко по-малко приходи и е сред трите най-касовия филм на всички времена.

Жизненият цикъл на поредицата е пряко зависим от боксофис представянето, но не защото Камерън жадува за всички пари на света - вероятно режисьорът е засегнал въпроса за дребните пари още в дните на "Титаник". Просто „Аватар“ е много скъп за производство и режисьорът е малко вероятно да направи компромис с качеството.

Критиците сякаш започват да се уморяват от историята за смелите сини извънземни. В уебсайта за агрегатор на рецензии Rotten Tomatoes филмът получи рейтинг от 67%, превръщайки се в най-ниско оценения филм от поредицата. Пресата веднага избълва подигравателни заглавия като „Новият филм за Спондж Боб има по-високи рейтинги от Аватар 3“. Kotaku дори състави списък с филми тази година, които са оценени по-високо от „Огън и пепел“.

Филмът е критикуван за липсата на иновации, но не е ясно какви непознати иновации би трябвало да видим в третата част на поредицата. Може би единствената основателна критика е към визуалните ефекти: „Аватар 3“, разбира се, е зашеметяващ, грандиозно красив филм, но вече видяхме голяма част от тази красота в „Пътят на водата“. И това въпреки добавянето на нови локации и цяло племе, което, между другото, изглежда като всички стари, само че пънкарски. Филмът не предлага и никакви технологични пробиви – всичко е същата стара HFR (висока честота на кадрите) и mocap (технология за заснемане на движение за прехвърляне на човешки движения в цифрови формати). Но да се изискват допълнителни технически постижения от Камерън, човек, който винаги е тласкал киното напред в това отношение, е несправедливо.

Понякога можете да се отпуснете и просто да се насладите на рядкото преживяване да гледате филм, който е създаден за големия екран и наистина процъфтява само на него.

Когато Камерън замисля „Аватар“, той е вдъхновен от „Лорънс Арабски“ и приключенските романи на Едгар Райс Бъроуз. Мащабът и духът на борбата са ключови концепции за франчайз, толкова наситен с послания, че анализирането им може да бъде замаяно. Екологични, хуманистични, антивоенни, духовни.

Но това не е необходимо, тъй като филмът все още е прекрасно преживяване като забележително влакче на ужасите. Разбира се, карането му в продължение на три часа и петнадесет минути е смело начинание и е лесно да се претоварим от сензорното претоварване. Камерън се опитва да ни даде почивки, задълбочавайки се в трогателни семейни моменти или поп философия, която някои може да намерят за твърде претенциозна и банална. Въпреки това, „Аватар 3“ определено е най-екшън филмът в поредицата; има достатъчно екшън, за да се конкурира с три филма на Marvel, а продукцията е завладяваща и жизнена.

„Ходенето на кино не е толкова въпрос на размера на екрана или перфектната озвучителна система. Сключвате сделка с произведението на изкуството, за да му обърнете пълното си внимание“, отбеляза веднъж Джеймс Камерън. Накратко, не става въпрос за устройствата, а за тайнството на ритуала на гледане на кино, което, за съжаление, лаптоп или iPad не могат да ви осигурят.

На фона на придобиването от Warner Bros. и постоянните разговори за смъртта на кината, този цитат резонира особено трогателно. И дава още една улика защо „Аватар 3“ остава впечатляващ въпреки липсата на оригиналност, претрупания сюжет и безмилостното времетраене.

Въпреки любовта си към технологиите, Камерън си остава, както се казва, художник от старата школа. И в този епичен, заснет с невероятни разходи, искрената му вяра в историите за семейството, приятелството и важността на общността е очевидна във всеки филм. Той е рядък режисьор, който знае как да се справи с мащаба, без да оставя публиката да се чувства сякаш е в пластмасов свят. Това го свързва с Питър Джаксън – не е случайно, че неговата компания, Wētā FX, е отговорна за визуалните ефекти в целия франчайз.

Най-добрите моменти в „Аватар 3“ са, когато филмът разкрива неговата оригинална природа, създадена от бивш фен на гмуркането, опасните приключения и летящите гущери. Деца, играещи си с морски създания, омагьосаните движения на камерата над странни крилати същества, внезапното отмъщение на мирните тулкуни над земляните, на моменти връщане към стари филми за атаки от бездната.

Случайните нотки на хумор – в духа на, да речем, „Терминаторът“, когато неразрушимият Куорич разведрява настроението с глупави жестове и язвителни шеги – вливат така необходимия въздух в многотомната продукция. Ние, земляните, както знаем, не можем да дишаме на Пандора без кислородна маска. Но дори и през нея е лесно да се види, че тази планета все още е достойна за завръщане.