Дара направи интригуващо признание: Попадала съм на зверски манипулатори (ВИДЕО)

Поп звездата Дара накара зрителите на „На кафе“ да наострят уши с едно от най-откровените си признания за личния си живот до момента.
Младата певица коментира участието си в шоуто "Пееш или лъжеш" тази неделя, когато ще трябва да избере един от осем изпълнители, с който да пее в Новогодишната нощ. Но някои от тях само лъжат, че са изпълнители.
„Наивна съм и ако си много добър лъжец, мога да ти повярвам. Попадала съм на зверски манипулатори“, заяви Дара, изненадвайки репортерката Елизабет Методиева. Признанието ѝ веднага нажежи социалните мрежи, където феновете започнаха да гадаят кои са въпросните „манипулатори“, оставили следи в живота ѝ.
Въпреки съмнителните отношения с някои хора, певицата подчерта, че музиката ѝ е дала посока и сила. Само преди два месеца излезе новият ѝ албум, с който тя очевидно е повече от горда.
„Ако не сте го чули вече – пуснете си го. Гледам напред, целеустремена съм и вече знам какъв ще е следващият албум“, каза тя амбициозно.
Дара сподели и емоционален момент от участието си като подгряващ артист на Роби Уилямс в София – преживяване, което, по думите ѝ, ще помни цял живот.
„Осъзнах какъв голям изпълнител е той, когато видях майка ми да се просълзява от гордост. За мен Роби е моят Джъстин Бийбър“, призна тя.
