Дара направи интригуващо признание: Попадала съм на зверски манипулатори (ВИДЕО)

14 Ноември, 2025 15:31 1 198 17

Мнозина започнаха да се чудят кои са тези хора

Дара направи интригуващо признание: Попадала съм на зверски манипулатори (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дара накара зрителите на „На кафе“ да наострят уши с едно от най-откровените си признания за личния си живот до момента.

Младата певица коментира участието си в шоуто "Пееш или лъжеш" тази неделя, когато ще трябва да избере един от осем изпълнители, с който да пее в Новогодишната нощ. Но някои от тях само лъжат, че са изпълнители.

„Наивна съм и ако си много добър лъжец, мога да ти повярвам. Попадала съм на зверски манипулатори“, заяви Дара, изненадвайки репортерката Елизабет Методиева. Признанието ѝ веднага нажежи социалните мрежи, където феновете започнаха да гадаят кои са въпросните „манипулатори“, оставили следи в живота ѝ.

Въпреки съмнителните отношения с някои хора, певицата подчерта, че музиката ѝ е дала посока и сила. Само преди два месеца излезе новият ѝ албум, с който тя очевидно е повече от горда.

„Ако не сте го чули вече – пуснете си го. Гледам напред, целеустремена съм и вече знам какъв ще е следващият албум“, каза тя амбициозно.

Дара сподели и емоционален момент от участието си като подгряващ артист на Роби Уилямс в София – преживяване, което, по думите ѝ, ще помни цял живот.

„Осъзнах какъв голям изпълнител е той, когато видях майка ми да се просълзява от гордост. За мен Роби е моят Джъстин Бийбър“, призна тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Тази ми напълни главата с множество въпроси , на които нямям отговор ! Особено велико беше , че Роби е нейният Бийбър !!! Ако може някой да ми обясни , ч само обмислям и никаква нишка не хващам ! Сигурно жената е много умна?!

    Коментиран от #6

    15:35 14.11.2025

  • 3 Понички с крем

    10 1 Отговор
    Ми и тя отдавна лъже хората, че може да пее, сега другите били манипулатори.

    15:38 14.11.2025

  • 4 Да,да

    4 0 Отговор
    Хапни си поничка!

    15:39 14.11.2025

  • 5 Стас

    3 6 Отговор
    Много е красива и сладостна момата!

    15:39 14.11.2025

  • 7 майор Михов

    8 0 Отговор
    Горкото дете...
    Бедна ми е фантазията докъде може да са я манипулирали манипулаторите и колко са били на брой.

    15:46 14.11.2025

  • 8 Бегай

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всички сме виждали как мачките лижете кренвирша !

    15:48 14.11.2025

  • 9 Опааа

    4 1 Отговор
    Ква тая киФла ве??? Ужас!

    15:52 14.11.2025

  • 10 Опааа

    5 0 Отговор
    И ужасно прО ста разбира се!

    15:54 14.11.2025

  • 11 Умнокрасив

    2 0 Отговор
    И аз съм на същото мнение, много мъже са се правели пред мен на модерни, прогресивни, маразещи соц идеите и накрая излизат едни обикновени и изостанали хетеро мъже, ужас!

    Коментиран от #13

    16:06 14.11.2025

  • 12 Десислава Димитрова

    2 0 Отговор
    А аз съм попадала на зверски виббраттори

    16:21 14.11.2025

  • 14 Ухаааа

    0 1 Отговор
    Абе пеенето си е ж.з. ама поничката става! Чудя се как може да е ментор и жури, но когато поничката е хубава всичко е възможно. Да е жива и здрава поничката докато е млада, че после айдееее - отиде коня у ряката!

    16:24 14.11.2025

  • 16 БайТошо

    1 0 Отговор
    На туй Дарче да му оближа шоколадчето от поничката и да му се завра в средата. За друго и без това не става.

    16:30 14.11.2025

  • 17 кака кифла

    1 0 Отговор
    Попадала съм на леглата
    на зверски шибащи манипулатори

    16:46 14.11.2025