Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая"

15 Ноември, 2025 09:30 1 060 10

  • ергенът: любов в рая-
  • ана-шермин-
  • киара

Любовният триъгълник между модела Ана-Шермин, фолкпевицата Киара и бизнесмена Красимир се разпадна с гръм и трясък

Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Серията от спиращи дъха обрати на Церемонията на розата в "Ергенът: Любов в рая“ завърши с хепи енд и гръм на шампанско като в романтичен холивудски филм, пише plovdiv24.bg. Любовният триъгълник между модела Ана-Шермин, фолкпевицата Киара и бизнесмена Красимир, който изглеждаше неразрушим, се разпадна с гръм и трясък. Двама от героите в него се почувстваха в рая. Третият се оказа излишен.

Късно вечерта каскадата от неочаквани решения се отприщи под небето на Родос, а една златна роза се оказа спасение и благословия за любовта. Борсовият трейдър Радослав поднесе цвете на Киара, към която няма чувства и пренебрегна охладнялата към него танцьорка Лили Естер. Оказа се, че решението му е стратегическо. "Реших да съм добър приятел на Красимир и да спася една от двете негови дами. Така ще си подсигуря място в предаването, за да видя какви жени ще влязат занапред и евентуално ще си избера някоя от тях“, обясни той.

В края на Церемонията Красимир поднесе роза на Ана-Шермин, след като преди това показа симпатии към Киара. Той обаче призна, че този жест към Ана е само приятелски и не желае да има връзка с българката, израснала в Израел. След дълго мълчание тя отказа цветето и напусна "Ергенът: Любов в рая“.

"Реших да кажа "Не“ и това трябва да е за урок на повечето слабохарактерни мъже. Не бих искала до мен да има такъв мъж. Смятам, че победих и Киара, и Красимир. Аз винаги съм била №1 и си оставам №1“, обяви Ана-Шермин и си тръгна заедно с Лили Естер и фолкпевицата Гергана, които останаха без рози.

С този ход тя не само се отказа от мястото си в най-горещото риалити, а и се опита да изгони бизнесмена от любовното имение, за да го раздели с Киара. С натежало сърце Красимир се приготви да си стегне багажа, защото мъжът, чиято роза е отхвърлена, също си тръгва. В този момент водещата Райна Караянева се намеси, поднесе му една от трите златни рози, които досега очакваха своята съдбовна роля и го върна в любовната игра. От плещите на бизнесмена падна камък, а от устните на Киара се отрони въздишка на облекчение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 електрошок

    4 0 Отговор
    се разпадна с гръм и плясък

    09:32 15.11.2025

  • 2 Гонзовица

    2 3 Отговор
    Гледам го лош сценарии слаб кастинг ако бях аз вътре щеше да има рейтинг

    09:33 15.11.2025

  • 3 Мими Ралева

    3 0 Отговор
    Какъв цвят е тази роза?

    09:33 15.11.2025

  • 4 Сталин

    13 0 Отговор
    Има ли някой още да гледа тая еврейска помия ,следващото реалити "Боклуци" с участието на талмудистите в България

    09:37 15.11.2025

  • 5 гост

    2 0 Отговор
    Кратунчо си има гадже!

    09:40 15.11.2025

  • 6 ристю

    2 5 Отговор
    Без Ана-Шермин вече не е интересно.С Ана можеш да се спукаш от смях!

    Коментиран от #9

    09:42 15.11.2025

  • 7 дядо поп

    7 2 Отговор
    Като ги гледам и момите и ергените и ми става ясно защо вече не се сключват бракове.

    09:49 15.11.2025

  • 8 Пич

    10 0 Отговор
    Тотална глупост е това предаване , но е лекичко показателно. Никой мъж не избира жената която ще обича , и с която иска да живее заради големите тити , големите джуки , или защото прави по добре флейти от конкурентките ! Винаги се търси някоя , която е човек , която е сърце , и която искаш по всяко време до себе си , не само в леглото ! Ако някой иска само секс , знае на кои телефони да звъни !!!

    10:02 15.11.2025

  • 9 абе,

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ристю":

    Какъв смях,какви 5 лева.Тя е като папагал,наизустила 5/6 изречения и само тях декламира.Изтърка се.Само Красун Кратун докарваше до инфаркт в останалите погнуса.

    10:20 15.11.2025

  • 10 Новичок

    1 0 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.
    Павле ми пие ,Павле ми пие вино хем ракия ...
    " Имате за6рана да коментирате " ??? Защо ???Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    10:24 15.11.2025