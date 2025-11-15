Новини
Новият български сериал „Мамник“ – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR (ВИДЕО)

15 Ноември, 2025 12:34 351 7

Гледайте първи тийзър на продукцията

Новият български сериал „Мамник“ – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR (ВИДЕО) - 1
Кадър: БНТ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият български игрален сериал „Мамник“ ще бъде излъчен в ефира на Българската национална телевизия и Bulgaria ON AIR. Сериалът, вдъхновен от едноименния бестселър на писателя Васил Попов, е продуциран от БНТ, Фалкънуинг Студио и Глобал Филмс.

Сериалът „Мамник“ разказва за борбата между човека и древно зло, оживяло от легендите, съчетавайки криминален сюжет, елементи на фентъзи и български фолклор. Действието се развива в пограничното село Вракола, изолирано заради нарастващите случаи на коронавирус. В селото започват да се случват загадъчни убийства, а местните се събуждат с необичайни белези по телата си. Трима души се изправят срещу мистерията и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

В 12-те епизода на сериала зрителите ще видят талантливи млади актьори, както и утвърдени имена от българското кино и театър. В главната роля на граничната полицайка Божана Горнева е Екатерина Лазаревска, а в образа на колегата ѝ Митко е Мариян Стефанов. Йордан Ръсин играе местния полицай Камен, а в ролята на ключовия за сюжета персонаж Лазар е Гринго-Богдан Григоров. Наред с тях участват Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов, Никола Додов, Мариана Крумова, Галя Александрова и други.

Режисьор и креативен продуцент на „Мамник“ е Виктор Божинов. Оператор е Антон Бакарски, сценаристи са Владислав Тинчев и Димитър Христов - Кевин, композитор е Петър Дундаков.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като сериалът „Мамник“ е част от филмопроизводството на обществената телевизия. Идеята и цялостната реализация на проекта са дело на Глобал Филмс с продуценти Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов, по мотиви на хитовия аудиосериал „Мамник“ от Васил Попов, създаден за Storytel. Копродуцент е и Фалкънуинг Студио – компания с бързо нарастващо присъствие в индустрията, която стои зад някои от най-актуалните филмови и телевизионни проекти у нас към момента. От името на Фалкънуинг Студио продуценти на сериала са Девора Йовчева и Иво Апостолов. „Мамник“ се осъщестява с подкрепата на Национален филмов център.


  • 1 Кой

    1 1 Отговор
    Знае, каква тъпотия пак ще ни опули?

    12:41 15.11.2025

  • 2 БеГемот

    1 0 Отговор
    Стивън Кинг ряпа да яде халтуражията Мангарчимян му изяде хляба ....саа о не знам що Рачков не. играе змея горянин...

    12:42 15.11.2025

  • 3 Нещо става в селото

    1 0 Отговор
    Капитализмът е един изМамник! Тук броди призракът на фашизма!

    12:45 15.11.2025

  • 4 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Да се спре издръжката на бнт, да се хранят от реклами като ще излъчват все бозави филми и предавания

    12:45 15.11.2025

  • 5 БНТ = сиросиди

    0 0 Отговор
    И Кошлуков е чист Мамник

    12:46 15.11.2025

  • 6 Аман от Мамници псевдокултурници

    1 0 Отговор
    Продуцент БНТ с нашите пари и един арменски крадец в съучастие със Кошлуков

    12:48 15.11.2025

  • 7 Български сериал

    1 0 Отговор
    Разрушиха България и някакви тъмни сили били виновни! Всички управленци на въжето! Така се гонят тъмните сили!

    12:48 15.11.2025