Експерти по почерк потвърдиха: "За кучето - кучешка смърт!" са реални думи на Сталин от писмо до Берия СНИМКИ

Два листа А4 с ръкописен текст са предадени от частно лице на Руския федерален криминалистичен център (РФЦС) към Министерството на правосъдието на Руската федерация на 14 март 2018 г.
Основният въпрос на лицето, което се е свързало с експерти по почерк, е бил да се установи авторството на ръкописите. Заявителят е поискал разяснение дали писмата, с които разполага, наистина са написани от Йосиф Сталин.
Първият лист съдържал текст, започващ с думите „Другарю Берия. Правителството е научило...“ Писмото завършвало: „Няма място на нашата Земя за предатели и врагове на народа. Кучешка смърт за кучетата, това е единственият начин.“ И. Сталин, 8 юли 1937 г."
Текстът на второто писмо започва с думите „Другарю Берия, прочетох вашия списък...“ и завършва с думите „Процес по първа категория. Изпълнение“. И. Сталин, 15 септември 1937 г."
Текстовете са написани със син молив.
Горният десен ъгъл на тези документи е маркиран със „Строго секретно, унищожете, ако е опасно“.
Според заявителят тези документи са извлечени от архива. Те се състоят от кореспонденция между Сталин и първи секретар на Закавказкия регионален комитет на Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) Лаврентий Берия - „Така наречените списъци за екзекуция“, каза пред ТАСС Елена Гаврилова, водещ държавен криминалист в Руския център за съдебни експертизи.
За изследването заявителят е предоставил на експертите и сравнителен материал, взет също от личния му архив.
Документите включват писмата на Сталин до министъра на кинематографията на СССР Иван Болшаков и неговите бележки за художествения копринен килим „Младостта на вожда“, изработен в Тбилисската фабрика за коприна за негова годишнина.
Експертите проявяват особен интерес към детските рисунки на дъщерята на Сталин, Светлана Алилуева, с коментари от самия лидер. Рисунките са направени с цветни и обикновени моливи върху 14 листа хартия от скицник.
„Светлана е била на 9-11 години, когато е направила тези рисунки. Те са много интересни и е рисувала много добре. А Йосиф Висарионович е бил внимателен и строг баща. Той прави много задълбочени коментари по тях“, отбеляза Елена Гаврилова.
Изучаването на документи от първата половина на 20-ти век обикновено се поверява на комисия от експерти. В този случай трудността е породена от необичаен днес инструмент за писане – същият този син молив – и променените правила за писане.
Йосиф Джугашвили (истинското фамилно име на Сталин) е получил образованието си първо в Горийското православно богословско училище, а след това в Тифлиската богословска семинария.
„Той се е научил да пише върху тетрадки отпреди революцията – те са имали съвсем различни правила за писане. Той е имал много добре развит и изискан почерк за време, когато много хора са били едва грамотни. Почеркът на Сталин е имал елементи на усложняване и опростяване – тоест, той е пишел постоянно“, отбеляза експертът.
Експертната комисия, която разгледа представените документи, извършва микроскопско изследване, за да определи дали са написани на ръка.
Всички текстове, подписи и образци бяха сканирани, след което експертите съставиха подробни работни материали, които включваха изображения на изследваните документи и образци, използвани за сравнение.
След това всеки член на комисията започна своята проверка поотделно. След като всички стигнаха до своите заключения, експертите се срещнаха, за да обсъдят резултатите.
„И ние се съгласихме, че изследваните текстове и подписи са написани от самия Йосиф Висарионович Сталин. Тези резултати бяха формализирани под формата на експертен доклад“, каза Елена Гаврилова.
Самият заявител заяви, че иска да дари тези документи на музея, но бъдещата им съдба е неизвестна на експертите.
Източник: ТАСС
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
07:28 17.11.2025
3 глоги
07:29 17.11.2025
4 историк
07:30 17.11.2025
5 12340
07:31 17.11.2025
6 Българин
Коментиран от #20
07:39 17.11.2025
9 Факт
07:48 17.11.2025
10 Град Симитли
Второто--прилича на цветен молив
07:49 17.11.2025
12 Ццц
08:01 17.11.2025
13 Другарят Джугашвили
Тоест, кавказец. Като чеченците, осетинците и останалите.
А кавказците както е известно са криви в червата. Живеят по свои закони и обичаи и отмъщават винаги.
Няма нищо странно в другарят Джугашвили.
Коментиран от #17
08:07 17.11.2025
14 Страхил
08:10 17.11.2025
15 Да за Сталин
Руснака е Куче .
И затова и
Сталин и Берия
После умират като Кучета .
Коментиран от #23
08:13 17.11.2025
16 Който не си е имал работа
По злоба и отмъстителност са равни с арабите, турците и циганите.
Една и съща измет са всички и където и да стъпят, нанасят единствено щети и вреда.
08:18 17.11.2025
17 ганю
До коментар #13 от "Другарят Джугашвили":другарят Джугашвили завари феодална страна, а
остави индустриална и военна сила и освен това
ви спаси и от фашизма с 27 млн жертви.
иначе вече щяхте да сте изпъшили през
комините на крематориумите на хитлер.
Когато има създание като хитлер
има и опонент като Сталин
природата винаги се стреми да диржи равновесието,
а го руши човекът
08:39 17.11.2025
18 Никой
Сега - в момента в българия е двойно по-страшно и неприятно.
08:40 17.11.2025
19 Коментари 13 и 16
Останалите са просто ненужни.
08:48 17.11.2025
20 койдазнай
До коментар #6 от "Българин":г-н Пеевски е нашият Сталин!
За това и така силно народа го желае!
08:52 17.11.2025
21 Човек от народа
08:56 17.11.2025
22 симптоматично
09:00 17.11.2025
23 майор Михов
До коментар #15 от "Да за Сталин":Само дето нито Сталин, нито Берия са руснаци.
Куче.
09:01 17.11.2025
24 между другото
09:02 17.11.2025