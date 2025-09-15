Съдят врачка, извикала духа на Сталин, за да върне избягалия мъж на рускиня (ВИДЕО)

Врачка повика на помощ духа на Йосиф Сталин по време на ритуал за връщане на бившия съпруг на жителка на Тюмен. Видео на жената, заподозряна в измама, публикува Telegram каналът Mash.
На кадрите гадателката уж призовава духа на Сталин над начертан кръг, размахвайки пръчка.
Известно е, че заподозряната измамница е срещнала жената, която искала бившият ѝ съпруг да се върне при нея, в пощата. Възползвайки се от ситуацията, тя обещала да извърши магически ритуал, за който взела 500 хиляди рубли.
Когато мъжът не се върнал при жертвата на измамата, тя осъзнала, че трябва да отиде в полицията. Срещу гадателката е образувано наказателно дело.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаааа
12:47 15.09.2025
2 Пич
12:48 15.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Герге ,
12:51 15.09.2025
5 Абе ,
12:53 15.09.2025
6 Факти
12:57 15.09.2025
7 Дух Сталина
13:03 15.09.2025
8 Айде нема нужда
Коментиран от #9
13:03 15.09.2025
9 Ахааа ,
До коментар #8 от "Айде нема нужда":И видеото е "фейк " , а таваришч ?
13:06 15.09.2025
10 За Русь
13:13 15.09.2025