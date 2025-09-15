Новини
Любопитно »
Съдят врачка, извикала духа на Сталин, за да върне избягалия мъж на рускиня (ВИДЕО)

Съдят врачка, извикала духа на Сталин, за да върне избягалия мъж на рускиня (ВИДЕО)

15 Септември, 2025 12:42 601 10

Тя обещала да извърши магически ритуал, за който взела 500 хиляди рубли

Съдят врачка, извикала духа на Сталин, за да върне избягалия мъж на рускиня (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Врачка повика на помощ духа на Йосиф Сталин по време на ритуал за връщане на бившия съпруг на жителка на Тюмен. Видео на жената, заподозряна в измама, публикува Telegram каналът Mash.

На кадрите гадателката уж призовава духа на Сталин над начертан кръг, размахвайки пръчка.

Известно е, че заподозряната измамница е срещнала жената, която искала бившият ѝ съпруг да се върне при нея, в пощата. Възползвайки се от ситуацията, тя обещала да извърши магически ритуал, за който взела 500 хиляди рубли.

Когато мъжът не се върнал при жертвата на измамата, тя осъзнала, че трябва да отиде в полицията. Срещу гадателката е образувано наказателно дело.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаааа

    3 0 Отговор
    Немедлено , на бесилката !!!

    12:47 15.09.2025

  • 2 Пич

    9 1 Отговор
    Хахаха , хахаха...... добре че Сталин не е дошъл , защото и двете щяха да бъдат пратени на доктор в Сибир !!!

    12:48 15.09.2025

  • 4 Герге ,

    4 0 Отговор
    Интересно ми е , дали " руzkи интелект " ви определя , кой е обиден коментар .. 🤭😁

    12:51 15.09.2025

  • 5 Абе ,

    4 1 Отговор
    Той в Украйна , ма ..

    12:53 15.09.2025

  • 6 Факти

    5 0 Отговор
    Колкото по-прости са хората, толкова повече вярват на врачки. В Русия това е адски разпространено. И при нас беше така, но постепенно започнаха да залязват.

    12:57 15.09.2025

  • 7 Дух Сталина

    3 0 Отговор
    Я у Кобзона . Веселимся

    13:03 15.09.2025

  • 8 Айде нема нужда

    0 0 Отговор
    Поредната скалъпена новина

    Коментиран от #9

    13:03 15.09.2025

  • 9 Ахааа ,

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Айде нема нужда":

    И видеото е "фейк " , а таваришч ?

    13:06 15.09.2025

  • 10 За Русь

    0 0 Отговор
    Усрусь .

    13:13 15.09.2025