Водещите на „Игри на волята“ в откровен разговор за новия победител (ВИДЕО)

17 Ноември, 2025 15:31 813 9

Ралица и Павел си спомниха как са започнали да работят заедно

Водещите на „Игри на волята“ в откровен разговор за новия победител (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ваня Запрянова посреща водещите на „Игри на волята“ Ралица Паскалева и Павел Николов, които за първи път говорят толкова открито за притесненията, динамиката помежду си и моментите зад кадър, които зрителите никога не виждат.

Ралица разкрива, че емоционалното напрежение по време на Съветите край огъня понякога тежи повече на нея, отколкото на самите участници. Водещата признава и че не чете коментари, защото не иска нищо да влияе на отношението ѝ на терен. Павел от своя страна обяснява защо се е колебал да приеме поканата да стане водещ и какви опасения е имал за комбинацията с Ралица - въпреки че тя никога не се е съмнявала, че той ще се справи.

Водещите споделиха как са се запознали и какъв е бил разговорът им на първата среща. Двамата обсъдиха какво ги е направило силен екранен тандем и коментираха каква е разликата и кое е по-трудното - живата публика в “Sesame Турнири на волята” или воденето на 40 градуса в Дуранкулак. А дали гледат епизодите след края на сезона? Отговорът се оказва по-неочакван, отколкото изглежда.

Заедно анализираха стратегията на Калин, чара на Наталия и онзи момент с „контракциите“ на Чикагото, който предизвика лавина от реакции в социалните мрежи. Говорят и за най-ярките човешки постъпки в играта, включително жеста на Дино, който остава силна емоция за Ралица. Разговор, който носи едновременно хумор, откровение и неподправена човешка близост - точно в духа на хората, които водят „Игри на волята“.

Водещите разкриват как успяват да овладеят емоциите си по време на напрегнати ситуации и защо спорят за конспирации, до степен че вече обмислят общ подкаст по темата. Дуранкулашкото дуо разказаха забавна случка как не са могли да спрат да се смеят в „Sesame Турнири на волята“. Ралица споделя защо никога не плажува по време на снимачния процес, а Павел призна, че в единствения си почивен ден там е написал песен. Той разказва и за личното обещание към приятелката си Криси след предния сезон, както и кога е насрочена сватбата им.

Кой ще спечели седмият сезон на “Игри на волята” и кои са топ 3 финалистите? Каква е била първата роля на Ралица Паскалева и кога за първи път Павел Николов е излязал на сцена? И какво се е случило наистина зад кадър при „контракциите“ на Чикагото?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да

    5 1 Отговор
    Видите, когато единият от двойката е гей, какво умуване пада, какви разбори са...

    Коментиран от #2

    15:35 17.11.2025

  • 2 нагласено предаване

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Е да":

    Ралица е мъжемразка, а пък Павката прави комплименти само на мъжете.

    15:39 17.11.2025

  • 3 Зара

    2 1 Отговор
    Въобще не ме интересува!

    15:42 17.11.2025

  • 4 Промяна

    5 0 Отговор
    ОГРОМНА ЛЪЖА ОГРОМНА ЗАБЛУДА Е ВСИЧКОТО ТОВА А ТОЗИ ПАВЕЛ КОЙ ГО НАСТАНИ ОТБЛЪСКВАЩО Е КАК СЕ БУТАТ ЕДНИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ И ТОВА ТАМ ДА НЕ Е НЯКАКВО МЪЧЕНИЕ ИЛИ СЕ ПРЕДЛАГАТ ИГРИ ИЛИ МЪЧЕНИЯ ИЛИ ПЪК СЕ БУТАТ ЕДНИ ЛИЦЕМЕРИ НА ВСЯКА ЦЕНА

    15:45 17.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дядо Митьоo

    5 0 Отговор
    Ралица е като учителка по математика,злобна и все недоволна. А пък палавата блондинка павел все дава себе си за пример какво бил правил миналата година на терен,все едно ние не си спомняме,че беше най-слаб от мъжете,все отвеян с някакви фейсбук мъдрости в репертуара.....

    15:53 17.11.2025

  • 7 И така....

    6 0 Отговор
    Ако победител е този ,който само се скатаваше и се криеше зад фустите на жените (т.е. канадеца ) . Продукцията направи ВСИЧКО възможно да е той ! Ще отпадне и това предаване, както "Ергените" ,"Биг Брадар"и още няколко ,които не стават за нищо!!!

    Коментиран от #8

    15:56 17.11.2025

  • 8 Освалдо Риос

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "И така....":

    Има един с женски гърди. Той ще спечели.

    15:58 17.11.2025

  • 9 123456

    1 0 Отговор
    голяма нагласистика !

    16:17 17.11.2025