Поп звездата от 80-те Ким Уайлд навърши 65 години

Британската поп звезда Ким Уайлд отбелязва своя 65-и рожден ден – повод, който връща на преден план една от най-разпознаваемите фигури на музиката от 80-те години. Изпълнителката на Kids in America, You Keep Me Hangin’ On и десетки други хитове остава символ на епоха, но и артист с изненадващо дълъг и разнообразен творчески път.

Уайлд изгрява през 1981 г., когато дебютният ѝ сингъл Kids in America веднага стига до челните места в европейските класации. С характерния си хладен, леко бунтарски стил и запомнящ се глас тя се превръща в едно от лицата на новата вълна и синтпоп сцената. През следващите години доминира радиата с песни като Cambodia, View from a Bridge и Chequered Love, а през 1986 г. постига световен пробив в САЩ с кавъра на You Keep Me Hangin’ On, който оглавява класацията Billboard Hot 100.

Успехите ѝ на сцената обаче са само част от историята ѝ. В края на 90-те Ким Уайлд изненадващо се отдръпва от музикалната индустрия и насочва енергията си към втората си голяма страст – градинарството. Тя завършва професионални курсове, работи като дизайнер на градини и дори печели престижната награда Gold на Chelsea Flower Show, което я превръща в едно от редките лица, успели еднакво ярко и в изкуството, и в природния дизайн.

В последните години Уайлд се завърна към музиката, като издаде албуми, направи турнета в Европа и продължи да поддържа впечатляваща връзка с публиката си. Турнето ѝ по повод 40 години на сцена, което завърши през 2023 г., показа, че интересът към нея остава стабилен, а концертите ѝ привличат поколения фенове – от тези, израснали с Kids in America, до млади слушатели, открили музиката ѝ чрез стрийминг платформите.