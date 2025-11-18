Новини
Деси Слава и Азис сложиха край на дългогодишното си приятелство с тежки думи (СНИМКА)

18 Ноември, 2025 11:29

Певицата отвърна на краля на поп фолка с разкрития

Деси Слава и Азис сложиха край на дългогодишното си приятелство с тежки думи (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Същинска война се разрази между поп фолк звездите Азис и Деси Слава, които до скоро поддържаха сякаш несравнимо дългогодишно приятелство. Пръв за проблемите обяви Костинбродският славей, разкривайки в социалните мрежи, че гласовитата му колежка не му вдига телефона, заради което приключва отношенията си с нея.

Деси Слава обаче никак не му остана длъжна и публикува своята страна на нещата, като разкри, че се е почувствала предадена и излъгана от него:

„Търсиш съжаление и бързаш да плачеш пред публиката в Инстаграм… Но защо не им разказа как те поканих на фолклорния ми концерт в НДК, а ти ме излъга, че няма да си в България и след това дори ми го призна? Защо не им разкажеш как ще си изпееш сам нашите дуети на Арена и си щял да ме поканиш само в публиката… Аз трябва да съм сърдита, а не ти! Нямаш никакъв толеранс и дори не ме изчака, за да разбереш защо не съм ти вдигнала. Сбогом е много силна дума, но щом така искаш – нека да е така!“, написа тя.

Деси Слава и Азис сложиха край на дългогодишното си приятелство с тежки думи (СНИМКА)

Това обаче не беше краят на излиянията въпреки думата "Сбогом". Изпълнителят на „Хабиби“ обърна палачинката и се обясни в любов на певицата.

„Аз винаги ще те обичам, дори до края на света да не ми вдигаш телефона! Кармично сме свързани за добро или зло. Родени на една и съща дата, носи своите добри и лоши поличби. Обичам те, чуваш ли? И те каня на моя концерт да пеем“, обърна се Азис към Деси, но тя така и не му е отговорила, поне не и публично.

Деси Слава и Азис сложиха край на дългогодишното си приятелство с тежки думи (СНИМКА)


