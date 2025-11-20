Новини
Иван и Андрей, братя Халваджиян и Павел и Ицака създадоха обща медия – MEDIA Z

Иван и Андрей, братя Халваджиян и Павел и Ицака създадоха обща медия – MEDIA Z

20 Ноември, 2025

Медията стартира в YouTube като алтернатива на традиционните медии

На специално събитие във вторник вечер в София трите водещи продуцентски компании за телевизионно и онлайн съдържание в България – Global Group, Междинна станция и InterNetWork обявиха създаването на MEDIA Z - нова медия в YouTube, посветена на модерно, динамично и висококачествено ентъртейнмънт съдържание.

Зад амбициозния проект застават едни от най-влиятелните имена в българската продукция Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико (Global Group), Иван Христов и Андрей Арнаудов (Междинна станция) и Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев (InterNetWork).

MEDIA Z обединява креативността, стратегическия опит и дългогодишния професионализъм на традиционната телевизия с енергията и иновацията на най-успешните интернет създатели. Целта е ясна – каналите на MEDIA Z в YouTube да се превърнат в нова медия за ново поколение с премиум съдържание, което не просто се гледа, а се преживява.

“В България сме свикнали всички да се разделят, а ние искаме обединение. Сигурни сме, че то ще създаде нещо, от което всички ще се гордеем”, споделиха Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико от Global Group.

“Радваме се, че спираме ние да сме “момчетата” и вече има по-млади в бизнеса от нас. Най-хубавото е, че интернет ни дава свобода”, добавиха Иван Христов и Андрей Арнаудов от Междинна станция.

“За нас е страхотно да сме заедно с по-опитни хора в индустрията от нас, които са забелязали и оценяват всичко, което правим”, допълниха Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев от InterNetWork.

Новата медия ще продължи да развива утвърдени и любими на аудиторията формати - най-успешното онлайн риалити “Къщата на Инфлуенсърите”, първото ТВ онлайн предаване “Иван и Андрей #НЕОФИШЪЛ”, както и кулинарното интернет шоу “Елате ми на гости!”. Към тях ще бъдат добавени нови авторски формати, сред които романтични риалити продукции, социални експерименти, комедийни шоута, стратегически игри и спортни предавания. Ще бъдат създадени онези формати, които бизнесът и аудиторията иска да види.

Създателите на MEDIA Z вярват, че бъдещето на забавлението е хибрид между най-доброто от телевизията и силата на онлайн платформите – съдържание, което задържа вниманието, създава общности и предлага автентично преживяване на новото поколение зрители.


  • 2 бай Бай

    27 2 Отговор
    Z печели.

    Коментиран от #37

    10:04 20.11.2025

  • 4 Дебил

    20 8 Отговор
    Z - ет е забранен символ! КГБиста Халваджиян за нарочно го прави!

    10:06 20.11.2025

  • 5 1488

    18 2 Отговор
    все едно свастика

    10:08 20.11.2025

  • 6 Ялчин

    5 41 Отговор
    Успех ! можещи хора !

    10:17 20.11.2025

  • 7 Сзо

    42 1 Отговор
    Хляб и зрелища за плебса.

    10:21 20.11.2025

  • 8 Закривай

    63 4 Отговор
    Тез нямат наяждане , как пък една библиотека не създадоха

    10:25 20.11.2025

  • 9 123456

    56 2 Отговор
    Име на фирмата - Да оберем кинтите на младите кухоглавци ООД

    10:26 20.11.2025

  • 10 Гост

    9 16 Отговор
    Z като символ... не е зле като замисъл? Симпатия ли е това? Или просто искат да покажат, че не се притесняват от репресивни действия и ще казват истината до край? Интересно е признавам.

    10:27 20.11.2025

  • 12 Немец

    47 2 Отговор
    Обикалят като пъдари из Германия, за да обясняват на хората колко е убаво в България и да карат хората да се връщат, сега и някакво подобие на медия ще ми правят. Вече взе да ми омръзва много от тия. Между другото, за един приятел от Германия да попитам, това ли са следващите шоумени, които ще влязат и в политиката?

    Коментиран от #24

    10:30 20.11.2025

  • 13 тази евре.ска клика

    32 3 Отговор
    който ги гледа да не се сърди на съдбата че е беден

    10:31 20.11.2025

  • 14 Закривай

    28 2 Отговор
    От тука виждам че ще е на загуба "медийката" затова придърпали и тез Пафел и Ицхака берем някое 12 годишно ги гледа ...трагедия

    10:33 20.11.2025

  • 15 И нея няма да гледам

    32 2 Отговор
    Медия за простотии

    10:43 20.11.2025

  • 17 ......па

    41 2 Отговор
    То тези Павел и Ицака са прохождащите Иванушка и Анрешко.Същото толкова нахални,пошли,алчни и ненаяли се.Халтураджуян и компания нямат нужда от коментар,всеизвестни халтураджии са.Игнорирам подобни и творенията им.

    10:44 20.11.2025

  • 18 ДРТ ПРЧ

    37 2 Отговор
    КАК СА ПРОПУСНАЛИ РАЧКОВ ? ТО БЕЗ НЕГОВОТО НАТРАПВАНЕ МОЖЕ ЛИ НЕЩО

    10:51 20.11.2025

  • 19 Димитър

    9 14 Отговор
    Как пък решиха да е Z не ни ли стигат орките с техния Z

    Коментиран от #20

    11:07 20.11.2025

  • 20 Хаха

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "Димитър":

    Вярно, че има асоциация. Дано тоя канал показва всички гледни точки, не като бТВ само мнението на урсулите

    11:14 20.11.2025

  • 21 Новичок

    22 2 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т. На такива плужеци.

    11:16 20.11.2025

  • 22 домино

    16 6 Отговор
    Пореднага ГЕРБерастка медия, че си нямаме достатъчно.

    11:59 20.11.2025

  • 23 Промяна

    26 2 Отговор
    ТИЯ АЛЧНИ НЕКАДЪРНИЦИ ЕДНИ И СЪЩИ ПРОСТОТИИ ЛЪЖИ ШАРЛАТАНИЯ ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕ ГНУСОТА НО ЗА МИЛИОНИ СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО

    12:01 20.11.2025

  • 24 Промяна

    19 2 Отговор

    До коментар #12 от "Немец":

    КОЙ НОРМАЛЕН УСПЕШЕН ЧОВЕК БИ СЕ ИЗЛЪГАЛ ОТ ТЕЗИ

    12:02 20.11.2025

  • 25 МНОГОГОЛЕМИ ГУШИ И БУЗИ.....

    13 2 Отговор
    ОТПРАЛИ СИИИЧКИТЕ

    12:30 20.11.2025

  • 26 Що що що

    16 2 Отговор
    Да се обадят на бате Емо Каменов да отиде и да им загрее вратовете на всичките!

    12:43 20.11.2025

  • 27 Седем осми също са без работа

    27 2 Отговор
    Можехте да викнете Слави. Щяхте да се наричате "Пет за четири медия пръдакшън"

    Коментиран от #31, #38, #39

    13:08 20.11.2025

  • 28 ООрана държава

    19 2 Отговор
    Ква е тая помия хахаха

    13:11 20.11.2025

  • 29 Йес

    22 2 Отговор
    Обединили са усилията си в създаването на простотии на Ента степен.Смешниции...

    14:01 20.11.2025

  • 30 Стратега

    14 2 Отговор
    Тези тримата, оня дългия и оня рошавия съм ги отписал от телевизора си.

    14:29 20.11.2025

  • 31 Стършел

    14 1 Отговор

    До коментар #27 от "Седем осми също са без работа":

    Много са еднакви с чалгарите, макар че искат да се представят за по-така!

    14:54 20.11.2025

  • 32 Бате Сашо

    11 1 Отговор
    Голям праз ,хич не ме интересува.

    15:51 20.11.2025

  • 33 ДРТ ПРЧ

    18 1 Отговор
    ЛИПСВАТ САМО САШЕТО И "МАЙКА МУ" И РАЧКОВ С МАРЧЕТО ИГНАТОВА

    17:21 20.11.2025

  • 34 Исторически парк

    2 1 Отговор
    СИМВОЛЪТ НА СВО! 🥰😍🤩

    18:38 20.11.2025

  • 35 ......па

    12 1 Отговор
    Онлайн риалитито “Къщата на Инфлуенсърите” е една простащина,в която влизат долнопробни люде с нисък морал където се пропагандира хазарт,порно, "bully".Нацията няма нужда от такива неща.

    19:24 20.11.2025

  • 36 Явор

    9 0 Отговор
    Шоубизнесът е връзкарски и пошъл от такива като тези. От повече от 20 години са в него, презрение към хората има от тяхна страна, хората все повече и повече не ги понасят, а допускам, че трият коментари в социалните мрежи, когато са негативни. Иван и Андрей са лигави, Халваджиян е самодоволен, Рачков е повече от лигав, тоя Кико е надувка с претенции, а Павел Колев и Ицака са неопитни и посредствени. Ако такива ще развиват шоубизнеса, по-добре без него. Бунтът срещу тях в мрежата не е малък, ама те си вярват. Ако не се котираше и пропагандираше елементарното, всички тия щяха да са служители в разни фирми, на по-ниско ниво и щяха да са на заплата. Нека ние като публика не правим хора със скромни възможности милионери. Халваджиян е милионер от чужди формати, само „Пълна лудница“ беше авторско предаване. За всичко друго е платил лиценз и така е милионер. А пробивът му, още от режисьорския му период се дължи на това, че все гледа да е близо до успелите или по-успелите. Сега е започнал да се прави на кинаджия с някакъв посредствен и претенциозен сериал.

    21:34 20.11.2025

  • 37 Коментиращ

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    Въпросът е:

    Абе тия не бяха ли любимци на овладените медии?!
    Не правиха ли риалити след риалити, с които да зомбират българите?!
    Сега и в платформата за видеа ли тръгнаха да се показват (нежелани)?!

    Всеки е наясно с рейтингите на основните овладени телевизии! Близки са до 0!
    Но има спонсори от съответните нпо-та и партиини линии, та въпросните медии кретат все още!
    Не случайно в "стани богат" инфлация няма, щото от самото начало до сега 100те хил лв награда си стоят както непроменени, така и неспечелени?!

    Така, че никой (запознат поне малко с реалността в България) няма нужда от продукциите на халваджан, иван и андрей и др там неизвестни!

    23:47 20.11.2025

  • 40 Папиханус

    6 0 Отговор
    Банда измикяри!

    07:48 21.11.2025

  • 41 Все...

    0 0 Отговор
    ...хубави хора - Мавел, Пецака и Изгърбич...

    08:46 21.11.2025

  • 42 Гост

    2 0 Отговор
    ,,НЕМА ОТЪРВАНЕ ОТ ТИЯ,,...ОТВРАТ

    09:40 21.11.2025

  • 43 Софиянец

    1 0 Отговор
    А така! Z ‐ символа на денацификацията на 404! 🇧🇬❤️🇷🇺

    09:52 21.11.2025

  • 44 Прям

    0 0 Отговор
    Още едни лъжци, целящи заблуда за овчиците.

    10:55 21.11.2025

  • 45 Дартанян ЯнБибиянов

    0 0 Отговор
    Маги, на теб съдружници не ти трябват ... Ти си локомотив, сега ще се появят много вагони ... На всеки в този живот му е дадено толкова колкото заслужава. Аз го разбрах твърде късно .... Така е програмирано от много, много, много високо ... Всяко вмешателство в тази програма, се плаща, се факто ...,защото е извън нашата юрисдикция.

    С уважение!
    .

    13:41 21.11.2025