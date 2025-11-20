Иван и Андрей, братя Халваджиян и Павел и Ицака създадоха обща медия – MEDIA Z

На специално събитие във вторник вечер в София трите водещи продуцентски компании за телевизионно и онлайн съдържание в България – Global Group, Междинна станция и InterNetWork обявиха създаването на MEDIA Z - нова медия в YouTube, посветена на модерно, динамично и висококачествено ентъртейнмънт съдържание.
Зад амбициозния проект застават едни от най-влиятелните имена в българската продукция Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико (Global Group), Иван Христов и Андрей Арнаудов (Междинна станция) и Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев (InterNetWork).
MEDIA Z обединява креативността, стратегическия опит и дългогодишния професионализъм на традиционната телевизия с енергията и иновацията на най-успешните интернет създатели. Целта е ясна – каналите на MEDIA Z в YouTube да се превърнат в нова медия за ново поколение с премиум съдържание, което не просто се гледа, а се преживява.
“В България сме свикнали всички да се разделят, а ние искаме обединение. Сигурни сме, че то ще създаде нещо, от което всички ще се гордеем”, споделиха Магърдич Халваджиян, Джуди Халваджиян и Кирил Киров – Кико от Global Group.
“Радваме се, че спираме ние да сме “момчетата” и вече има по-млади в бизнеса от нас. Най-хубавото е, че интернет ни дава свобода”, добавиха Иван Христов и Андрей Арнаудов от Междинна станция.
“За нас е страхотно да сме заедно с по-опитни хора в индустрията от нас, които са забелязали и оценяват всичко, което правим”, допълниха Павел Колев, Христо Стефанов и Петьо Пъшев от InterNetWork.
Новата медия ще продължи да развива утвърдени и любими на аудиторията формати - най-успешното онлайн риалити “Къщата на Инфлуенсърите”, първото ТВ онлайн предаване “Иван и Андрей #НЕОФИШЪЛ”, както и кулинарното интернет шоу “Елате ми на гости!”. Към тях ще бъдат добавени нови авторски формати, сред които романтични риалити продукции, социални експерименти, комедийни шоута, стратегически игри и спортни предавания. Ще бъдат създадени онези формати, които бизнесът и аудиторията иска да види.
Създателите на MEDIA Z вярват, че бъдещето на забавлението е хибрид между най-доброто от телевизията и силата на онлайн платформите – съдържание, което задържа вниманието, създава общности и предлага автентично преживяване на новото поколение зрители.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бай Бай
Коментиран от #37
10:04 20.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дебил
10:06 20.11.2025
5 1488
10:08 20.11.2025
6 Ялчин
10:17 20.11.2025
7 Сзо
10:21 20.11.2025
8 Закривай
10:25 20.11.2025
9 123456
10:26 20.11.2025
10 Гост
10:27 20.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Немец
Коментиран от #24
10:30 20.11.2025
13 тази евре.ска клика
10:31 20.11.2025
14 Закривай
10:33 20.11.2025
15 И нея няма да гледам
10:43 20.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ......па
10:44 20.11.2025
18 ДРТ ПРЧ
10:51 20.11.2025
19 Димитър
Коментиран от #20
11:07 20.11.2025
20 Хаха
До коментар #19 от "Димитър":Вярно, че има асоциация. Дано тоя канал показва всички гледни точки, не като бТВ само мнението на урсулите
11:14 20.11.2025
21 Новичок
11:16 20.11.2025
22 домино
11:59 20.11.2025
23 Промяна
12:01 20.11.2025
24 Промяна
До коментар #12 от "Немец":КОЙ НОРМАЛЕН УСПЕШЕН ЧОВЕК БИ СЕ ИЗЛЪГАЛ ОТ ТЕЗИ
12:02 20.11.2025
25 МНОГОГОЛЕМИ ГУШИ И БУЗИ.....
12:30 20.11.2025
26 Що що що
12:43 20.11.2025
27 Седем осми също са без работа
Коментиран от #31, #38, #39
13:08 20.11.2025
28 ООрана държава
13:11 20.11.2025
29 Йес
14:01 20.11.2025
30 Стратега
14:29 20.11.2025
31 Стършел
До коментар #27 от "Седем осми също са без работа":Много са еднакви с чалгарите, макар че искат да се представят за по-така!
14:54 20.11.2025
32 Бате Сашо
15:51 20.11.2025
33 ДРТ ПРЧ
17:21 20.11.2025
34 Исторически парк
18:38 20.11.2025
35 ......па
19:24 20.11.2025
36 Явор
21:34 20.11.2025
37 Коментиращ
До коментар #2 от "бай Бай":Въпросът е:
Абе тия не бяха ли любимци на овладените медии?!
Не правиха ли риалити след риалити, с които да зомбират българите?!
Сега и в платформата за видеа ли тръгнаха да се показват (нежелани)?!
Всеки е наясно с рейтингите на основните овладени телевизии! Близки са до 0!
Но има спонсори от съответните нпо-та и партиини линии, та въпросните медии кретат все още!
Не случайно в "стани богат" инфлация няма, щото от самото начало до сега 100те хил лв награда си стоят както непроменени, така и неспечелени?!
Така, че никой (запознат поне малко с реалността в България) няма нужда от продукциите на халваджан, иван и андрей и др там неизвестни!
23:47 20.11.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Папиханус
07:48 21.11.2025
41 Все...
08:46 21.11.2025
42 Гост
09:40 21.11.2025
43 Софиянец
09:52 21.11.2025
44 Прям
10:55 21.11.2025
45 Дартанян ЯнБибиянов
С уважение!
.
13:41 21.11.2025