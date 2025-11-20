Новини
Любопитно »
Виолета от „Игри на волята“ разкри сериозни манипулации в риалити шоуто (ВИДЕО)

Виолета от „Игри на волята“ разкри сериозни манипулации в риалити шоуто (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 10:31 5 062 11

  • виолета стайкова-
  • игри на волята-
  • манипулации-
  • шоу-
  • риалити

Риалити героинята посочи и конкретен пример

Виолета от „Игри на волята“ разкри сериозни манипулации в риалити шоуто (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Една от най-колоритните участнички в „Игри на волята“ – Виолета – хвърли истинска бомба в последното си участие в подкаст, разкривайки какви сериозни манипулации си позволява риалити шоуто, за да насочи играта в определена посока. Според думите ѝ зрителите често виждат „измислена версия“ на събитията, създадена в монтажната зала, а не реалността от арената.

В подкаста на Николай Чакалов Виолета твърди, че продукцията разполага с абсолютна свобода да сглобява сцени по свое желание – от реакции и реплики до цели гласувания.

„Когато са върху моята физиономия и говоря – окей. Но ако камерата е мръднала… могат да сложат каквото искат, откъдето си искат“, казва тя.

@alexanderpetroff3

♬ original sound - AlexPetroff

Най-фрапиращият пример, който посочва, е свързан с участничката Никол Дунева, с която Виолета участваше в Игрите.

„Дават гласа на Никол: "аз гласувам за Мишо" – и тя ми звъни: „Видя ли? Аз изобщо не съм гласувала на този съвет!“ Тоест, взели са кадър от друг епизод и са го сложили там. Тя реално този съвет не гласуваше.“

Това разкритие поставя под въпрос не само истинността на Съветите, но и целия образ, който предаването изгражда за своите участници.

Виолета продължава с дръзкия си коментар: „Ако искат да те направят на дармадан – ще го направят. Нямаш никакъв контрол.“

Както можеше да се очаква, стотици коментари заваляха под видеото в YouTube със съмнения относно "Игри на волята", в които зрители потвърждават подозренията си, че Игрите са нагласени.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    9 2 Отговор
    Кел Сюрприз

    10:32 20.11.2025

  • 2 все се чудя

    18 7 Отговор
    Колко ли е умствения багаж на феновете на риалити шоута?

    10:46 20.11.2025

  • 3 ха, ха

    11 7 Отговор
    Една от най-неприятните участнички в „Игри на волята“ – Виолета най-добре знае манипулациите на продукцията защото и нея я бутаха като куц кон да прецака Цвети.Вися контузена там само за това.Как пък един от любимците на публиката от сезоните не направи един подкас/изключвам Неделчо/а все такива посредствени играчи,,разбирачи,,като Чакалчето и Туньо.Когато Виолете покрепяше Рълев като проекто зет всичко беше ок.Когато се развали работата с дъщеря и стана черен.Досажда вече с ,,прецаканата,,и дъщеря както и това смешно женче Ясмин с нейния ,,прецакан,, от продукцията Микяй който се чудеше в коя коалиция да се набута за да стигне до финал.И накрая сам се прецака.Но те посредствените са най-гръмогласни.

    Коментиран от #11

    10:56 20.11.2025

  • 4 нова тв фен

    14 2 Отговор
    Нова тв винаги е копаела дъното, с господари на ефира( манипулирани репортажи), с онзи лигльо Рачков, със всичките им предавания е така.
    Единствено новините стават за нещо.

    10:56 20.11.2025

  • 5 Ау мамале..

    16 1 Отговор
    Защо занимавате хората с тези простаци и простакеси?

    10:58 20.11.2025

  • 6 Кръговрат на веществата

    18 0 Отговор
    Че то във всяка продукция е така. Даже и Хергенинът по бтв е същата боза с манипулация

    11:05 20.11.2025

  • 7 зрител

    7 7 Отговор
    единствено ме кефи Чикагото...

    11:07 20.11.2025

  • 8 Перо

    21 4 Отговор
    Не само това, масово се променят условията на играта, в движение, урежда се служебно, не лимитирано капитанство с привилегии, освобождаване от капитантска битка. Манипулират участниците в състезанията и мн. други. Просто ми е много смешно как протежират Пекин и създават условия да се елиминират силните мъже. Спрях да ги гледам! Няма спортсменство, а театър!

    11:24 20.11.2025

  • 9 айдеде

    4 1 Отговор
    Две блондинки си говорят:
    - Хич не ме интересува кой колко пари има! Важното е колко ми дава.

    Не вървят на добре гледащите ги тези ,,хубави,, предавания тип игри но они си знаят.... жал ми е за тях не че нещо.

    12:55 20.11.2025

  • 10 Дани

    1 1 Отговор
    Какви фенове сезон 7 ? Всичко е манипулирано от продукцията!!!На пиадестал ЗЛОБНИТЕ ИНТРИГАНТНИТЕеле ръждавита !!!

    22:07 20.11.2025

  • 11 ха, ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ха, ха":

    Засегнатите от коментара и обкръжението му нацъкаха минуси.Смешни сте Чакалче и Ясминче.

    10:14 21.11.2025