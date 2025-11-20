Виолета от „Игри на волята“ разкри сериозни манипулации в риалити шоуто (ВИДЕО)

Една от най-колоритните участнички в „Игри на волята“ – Виолета – хвърли истинска бомба в последното си участие в подкаст, разкривайки какви сериозни манипулации си позволява риалити шоуто, за да насочи играта в определена посока. Според думите ѝ зрителите често виждат „измислена версия“ на събитията, създадена в монтажната зала, а не реалността от арената.
В подкаста на Николай Чакалов Виолета твърди, че продукцията разполага с абсолютна свобода да сглобява сцени по свое желание – от реакции и реплики до цели гласувания.
„Когато са върху моята физиономия и говоря – окей. Но ако камерата е мръднала… могат да сложат каквото искат, откъдето си искат“, казва тя.
Най-фрапиращият пример, който посочва, е свързан с участничката Никол Дунева, с която Виолета участваше в Игрите.
„Дават гласа на Никол: "аз гласувам за Мишо" – и тя ми звъни: „Видя ли? Аз изобщо не съм гласувала на този съвет!“ Тоест, взели са кадър от друг епизод и са го сложили там. Тя реално този съвет не гласуваше.“
Това разкритие поставя под въпрос не само истинността на Съветите, но и целия образ, който предаването изгражда за своите участници.
Виолета продължава с дръзкия си коментар: „Ако искат да те направят на дармадан – ще го направят. Нямаш никакъв контрол.“
Както можеше да се очаква, стотици коментари заваляха под видеото в YouTube със съмнения относно "Игри на волята", в които зрители потвърждават подозренията си, че Игрите са нагласени.
Единствено новините стават за нещо.
10:56 20.11.2025
- Хич не ме интересува кой колко пари има! Важното е колко ми дава.
Не вървят на добре гледащите ги тези ,,хубави,, предавания тип игри но они си знаят.... жал ми е за тях не че нещо.
До коментар #3 от "ха, ха":Засегнатите от коментара и обкръжението му нацъкаха минуси.Смешни сте Чакалче и Ясминче.
