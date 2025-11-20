Принцът и принцесата на Монако се появиха публично с децата си за Националния празник на Княжеството

Принцът на Монако Албер II и принцеса Шарлийн се появиха публично с децата си напук на митове за семейството им, информира WWD.

На 19 ноември Монако отбеляза Националния празник. Принц Албер II, съпругата му Шарлийн и близнаците им, принц Жак и принцеса Габриела, заедно с други членове на кралското семейство, поздравиха жителите на Монако пред двореца и се появиха и на балкона.

Happy National Day of Monaco! 🇲🇨✨

Princess Charlene and Prince Albert were joined by their 10-year-old twins, Princess Gabriella and Prince Jacques, to celebrate the day. The royal family appeared on the balcony of the Prince’s Palace, greeting the crowds with warm waves and… pic.twitter.com/kZQGMIvEYv — HELLO! Canada (@HelloCanada) November 19, 2025

На 17 юни 2025 г. принц Албер II и принцеса Шарлийн на Монако присъстваха на церемонията по закриването на 64-ия телевизионен фестивал в княжеството. Церемонията по награждаването се проведе във форума Грималди. Американската актриса и продуцент Робин Райт получи наградата „Кристална нимфа“ от принц Албер II като признание за постиженията си в кариерата. За публичната си изява принцеса Шарлийн носеше прилепнала синя рокля с открити рамене, а косата ѝ беше прибрана на нисък кок.

В края на август 2023 г. започнаха да се разпространяват съобщения, че принцеса Шарлийн на Монако живее в Швейцария и се среща със съпруга си, принц Албер II, „само с предварителна уговорка“. Източник, близък до двойката, заяви пред френския вестник Voici, че Шарлийн и Алберт само се преструват, че са двойка.