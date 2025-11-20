Новини
Това е изключително рядка поява за семейството

Принцът и принцесата на Монако се появиха публично с децата си за Националния празник на Княжеството - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Принцът на Монако Албер II и принцеса Шарлийн се появиха публично с децата си напук на митове за семейството им, информира WWD.

На 19 ноември Монако отбеляза Националния празник. Принц Албер II, съпругата му Шарлийн и близнаците им, принц Жак и принцеса Габриела, заедно с други членове на кралското семейство, поздравиха жителите на Монако пред двореца и се появиха и на балкона.

На 17 юни 2025 г. принц Албер II и принцеса Шарлийн на Монако присъстваха на церемонията по закриването на 64-ия телевизионен фестивал в княжеството. Церемонията по награждаването се проведе във форума Грималди. Американската актриса и продуцент Робин Райт получи наградата „Кристална нимфа“ от принц Албер II като признание за постиженията си в кариерата. За публичната си изява принцеса Шарлийн носеше прилепнала синя рокля с открити рамене, а косата ѝ беше прибрана на нисък кок.

Принцът и принцесата на Монако се появиха публично с децата си за Националния празник на Княжеството

В края на август 2023 г. започнаха да се разпространяват съобщения, че принцеса Шарлийн на Монако живее в Швейцария и се среща със съпруга си, принц Албер II, „само с предварителна уговорка“. Източник, близък до двойката, заяви пред френския вестник Voici, че Шарлийн и Алберт само се преструват, че са двойка.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пенчо

    10 1 Отговор
    Най после,.... "важна" новина! Медиите сте трагедия!!!!!

    Коментиран от #3, #4, #5

    16:35 20.11.2025

  • 2 Ергенинът "Гръм в рая "

    6 2 Отговор
    При толкова м@стии,ходещи в Монако да си търсят "олд мъни",нормално е принцът да я отсвири😉🤣🍌

    Коментиран от #10

    16:36 20.11.2025

  • 3 Брачед

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пенчо":

    ...да се знае,ха ха👍

    16:37 20.11.2025

  • 6 Егати

    6 1 Отговор
    Тая много яка бе, да не е кулурустка като нашата?

    Коментиран от #9

    17:21 20.11.2025

  • 7 Принцът май

    1 0 Отговор
    Е на другия бряг, а децата очевидно са правени “ин витро” - богатите също плачат!

    17:50 20.11.2025

  • 9 Симо

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Егати":

    Бивша състезателка о плуване.

    19:47 20.11.2025

  • 10 Куха лейка си!

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ергенинът "Гръм в рая "":

    Кой би живял с дядо си , освен мис "Горно Нанадолнище"?

    00:51 21.11.2025

  • 11 кастроли

    0 1 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    06:35 21.11.2025

  • 12 Гошо

    0 0 Отговор
    Браво, гущерчета.

    08:54 21.11.2025