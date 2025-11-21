Безименните в "Игри на волята" постигнаха антирекорд

Напрежението в "Игри на волята" вече удари тавана, след като племето на Безименните записа шеста поредна загуба – антирекорд в историята на риалитито.

Поредната изгубена битка на Арената ги прати отново на Съвет край огъня, където за пореден път ги очакваше острият език на водещата Ралица Паскалева.

"Вие чупите рекорд след рекорд. Шест поредни съвета! Това не е било никога“, захапа ги тя още с пристигането им. Малко по-късно добави и още една стрела: „В едно нещо сте постоянни – стиснати сте!“, след като номинираните отказаха да дадат грошове за допълнителни гласове.

След напрегнатия съвет Паскалева съобщи и новината, която мнозина чакаха: "Радостина, Николета, Пекин, Алекс – утре някой от вас отпада, но погледнете го от хубавата страна – за някого това ще е последната нощ със стоножките в Изолатора!“

Четиримата номинирани – стюардесата Николета, фитнес състезателката Радостина, д-р Пекин и приключенецът Алекс – влизат в утрешната елиминационна битка с гарантиран билет за един към изхода. Единствено Калин от цялото племе няма да се бори за оставането си в шоуто.

Междувременно напрежението между самите тях се нажежи. Алекс нападна Пекин заради нейната стратегия: "Може да ти докара финал, но после си мразен играч. Ще те сочат с пръст – никаква доблест няма, никаква чест. Аз не искам така да говорят за мен.“

От другата страна Феномените печелят всичките си битки с лекота – по-добра физическа форма, по-ясна стратегия и доста по-добре сформиран екип. Те не позволиха на жълтите дори да стигнат до финалния логически елемент на последната битка за номинации.