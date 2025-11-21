Новини
Любопитно »
Безименните в "Игри на волята" постигнаха антирекорд

21 Ноември, 2025 15:31 1 476 12

Почти цялото племе ще се бори за оставането си в шоуто тази вечер

Безименните в "Игри на волята" постигнаха антирекорд - 1
Снимка: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Напрежението в "Игри на волята" вече удари тавана, след като племето на Безименните записа шеста поредна загуба – антирекорд в историята на риалитито.

Поредната изгубена битка на Арената ги прати отново на Съвет край огъня, където за пореден път ги очакваше острият език на водещата Ралица Паскалева.

"Вие чупите рекорд след рекорд. Шест поредни съвета! Това не е било никога“, захапа ги тя още с пристигането им. Малко по-късно добави и още една стрела: „В едно нещо сте постоянни – стиснати сте!“, след като номинираните отказаха да дадат грошове за допълнителни гласове.

След напрегнатия съвет Паскалева съобщи и новината, която мнозина чакаха: "Радостина, Николета, Пекин, Алекс – утре някой от вас отпада, но погледнете го от хубавата страна – за някого това ще е последната нощ със стоножките в Изолатора!“

Четиримата номинирани – стюардесата Николета, фитнес състезателката Радостина, д-р Пекин и приключенецът Алекс – влизат в утрешната елиминационна битка с гарантиран билет за един към изхода. Единствено Калин от цялото племе няма да се бори за оставането си в шоуто.

Междувременно напрежението между самите тях се нажежи. Алекс нападна Пекин заради нейната стратегия: "Може да ти докара финал, но после си мразен играч. Ще те сочат с пръст – никаква доблест няма, никаква чест. Аз не искам така да говорят за мен.“

От другата страна Феномените печелят всичките си битки с лекота – по-добра физическа форма, по-ясна стратегия и доста по-добре сформиран екип. Те не позволиха на жълтите дори да стигнат до финалния логически елемент на последната битка за номинации.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Игри на слабаците

    21 1 Отговор
    Докато свинската зурла, пъпчивата и простата са там, победа няма да имат. Слабаци със претенции. Играта ще свърши, но ще си носят омразата на феновете за цял живот.

    15:39 21.11.2025

  • 2 Бъди истински човек

    21 1 Отговор
    Алекс правилно им каза:
    Аз ще изляза с достойнство и вдигната глава от играта. Другите да си носят срама.

    15:42 21.11.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 4 Отговор
    Каква драма...за зомбираните. 😂

    15:44 21.11.2025

  • 4 Хе хей

    19 1 Отговор
    Лелеее тая зурлата, блещи и върти очи от яд а Алекс я заби в земята с точни и правилни думи. Интелекта срещу подлостта, осети се тя ама късно чадо. И това било доктор психолог, бегай далече от такива свирепи същества.

    15:46 21.11.2025

  • 5 Точно в десетката

    19 1 Отговор
    ……Може да ти докара финал, но после си мразен играч. Ще те сочат с пръст – никаква доблест няма, никаква чест….
    Падението боли повече ако сам си го направиш.

    15:49 21.11.2025

  • 6 От друга страна

    17 2 Отговор
    Но пък какви ментални шамари отнесе Пеката от Алекс…беше си удоволствие да го гледаш. Ха ха ха ха ха…..

    15:52 21.11.2025

  • 7 Честито на печелившите

    16 1 Отговор
    Със сигурност двете прости видяха и усетиха народната любов сега след излъчването. Да им е честит срама който ще ги преследва още дълго. А злобарката ги обработи лесно и едва ли и пука за стореното. Такива същества живеят в друг свят на пошлост и лицемерие.

    15:57 21.11.2025

  • 8 Игри на съдби и пари

    10 1 Отговор
    Нико Тупарев си дръпна спокойно от пурата, наслаждавайки се на “играта” с чаша бърбърн в ръка отпуснат в креслото венециански стил ухаещо на мека кожа а до него седеше Вито Съраиванов гледащ с одобрение и гордост. Всичко вървеше по план и досущ като Вито Корлеоне пресмяташе на ум приходите присвивайки очи от удоволствие. Страхотен екип… мислеше си той, браво. С Нико кратко се спогледаха и усмивките им грейнаха за миг, да те наистина успяваха умело да продуцират фиаското носещо им високи приходи покачващи егото им всекидневно.

    16:02 21.11.2025

  • 11 Надявам се довечера

    7 0 Отговор
    Едната глава на триглавата ламя да падне. То двете глави кухи като лейки ама...

    Коментиран от #12

    18:23 21.11.2025

  • 12 ами,

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Надявам се довечера":

    Мирослав,Радостина и Николета трябваше да бъдат изгонени заедно с Томи.Те са яли от торбата с продуктите заедно с него тайно.И нямаше да има такава рокада с така наречените безименни.Щеше да си има две племена сини и жълти от равностойни опоненти.

    10:24 22.11.2025