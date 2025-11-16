Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена, която почина днес

Днес си отиде най-известната и обичана астроложка на България Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Тя почина на 70-годишна възраст, пише marica.bg.
Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от COVID-19.
"До последно се надявахме, че отново ще стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.
В памет на Алена журналистът Антон Стефанов направи неочаквано откровение. Оказа се, че той и астроложката са коментирали през август тази година... смъртта.
"На въпроса как искате да си отидете от този свят, тя отговаря: "В съня си".
Мир на душата ти, Алена! Благодаря ти за топлото отношение, което имаше към мен!" - сподели Стефанов в личния си фейсбук профил.
Мая Нешкова също отдаде почит на своята добра приятелка Светлана Тилкова - Алена.
"Почивай в мир, приятелко", пише тя.
Артист- солистът в Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Александър Мутафчийски също скърби за Алена.
„Един невероятен човек пое към вечността...
† НЕКА ПОЧИВА В МИР! †
Скъпа Светлана, благодаря ти за всичко - мъдрите съвети, вниманието, приятелството... ЗА МЕН БЕШЕ ЧЕСТ!“, написа той.
Поклонението е на 18 ноември, вторник, от 11 часа в църквата "Света София".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да де
Явно се е...предпазила от Ковид с ваксините
Несъгласни?
Коментиран от #7
21:05 16.11.2025
4 Сигурно
21:09 16.11.2025
5 Човек е
21:14 16.11.2025
6 Анонимен
Преди БТВ Новините на обяд започваха с Хороскопа на Алена. Алена е и спонсорка или осиновителка на животно в Зоологическа градина София.
21:18 16.11.2025
7 Та според теб
До коментар #3 от "Да де":Тя е имала ваксина но въпреки това си е отишла. И не мога разбера що антиваксърите са виновни. Не панимаю Ничево що писат
21:20 16.11.2025
8 Уса
Коментиран от #18
21:26 16.11.2025
9 Мими Кучева🐕
21:26 16.11.2025
10 Анонимен
Коментиран от #11
21:27 16.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ти да видиш
21:31 16.11.2025
13 ?????
Боледувала е от астрология.
21:34 16.11.2025
14 все още
21:35 16.11.2025
15 Ген Мутафчийски
Коментиран от #17
21:49 16.11.2025
16 Баба Елка
21:50 16.11.2025
17 Анонимен
До коментар #15 от "Ген Мутафчийски":Твоят ред също ще дойде, кандидат пенционеро.
Коментиран от #19
21:51 16.11.2025
18 Ваксинираните си живеят живота
До коментар #8 от "Уса":И отдавна са забравили за ковида.
Коментиран от #20
21:57 16.11.2025
19 истина ти казвам
До коментар #17 от "Анонимен":На всеки ще му дойде редът!!! Ма ти май си вечен!!!!
21:58 16.11.2025
20 ти да видиш
До коментар #18 от "Ваксинираните си живеят живота":Къде???? Във отвъдното ли?
21:59 16.11.2025
21 Не предполагах и не мога да повярвам, че
22:03 16.11.2025
22 Венета Борисова
22:05 16.11.2025