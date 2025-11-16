Новини
Любопитно »
Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена, която почина днес

Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена, която почина днес

16 Ноември, 2025 20:38 4 783 22

  • алена-
  • астроложка-
  • светлана тилкова-
  • почина

Известни личности отдадоха почит на астроложката

Разкриха от какво е боледувала астроложката Алена, която почина днес - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес си отиде най-известната и обичана астроложка на България Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена. Тя почина на 70-годишна възраст, пише marica.bg.

Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от COVID-19.

"До последно се надявахме, че отново ще стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго. Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.

В памет на Алена журналистът Антон Стефанов направи неочаквано откровение. Оказа се, че той и астроложката са коментирали през август тази година... смъртта.

"На въпроса как искате да си отидете от този свят, тя отговаря: "В съня си".

Мир на душата ти, Алена! Благодаря ти за топлото отношение, което имаше към мен!" - сподели Стефанов в личния си фейсбук профил.

Мая Нешкова също отдаде почит на своята добра приятелка Светлана Тилкова - Алена.

"Почивай в мир, приятелко", пише тя.

Артист- солистът в Националния музикален театър „Стефан Македонски“ Александър Мутафчийски също скърби за Алена.

„Един невероятен човек пое към вечността...
† НЕКА ПОЧИВА В МИР! †
Скъпа Светлана, благодаря ти за всичко - мъдрите съвети, вниманието, приятелството... ЗА МЕН БЕШЕ ЧЕСТ!“, написа той.

Поклонението е на 18 ноември, вторник, от 11 часа в църквата "Света София".


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да де

    22 11 Отговор
    ,,Един господ знае колко човешки живота бяха прекъснати заради пропагандата на антиваксърите. Поведението на хората доказа, че са заличили чувсвото си за себесъхранение." - това са нейни думи
    Явно се е...предпазила от Ковид с ваксините
    Несъгласни?

    Коментиран от #7

    21:05 16.11.2025

  • 4 Сигурно

    16 5 Отговор
    Усетила е ,че Боко ще влезе в затвора , и не е издържала сърцето и

    21:09 16.11.2025

  • 5 Човек е

    6 2 Отговор
    Душа носи. И не бе лоша като такава. Кой и е вярвал вярвал кой не не. Никого на сила не е карала да и вярват. Но все пак господа е по силен и той знае що ще стане. Мир.

    21:14 16.11.2025

  • 6 Анонимен

    4 5 Отговор
    Почивай в мир, Алена! Алена почина под зодиакалния знак Скорпион, през месец Ноември, в еврейския месец Хешван (месеца на Скорпиона), в китайската година на дървената зелена женска змия 2025г. Луната днес е в знака Везни, 26 Лунен ден. По отношение на Небето и небесните съзвездия за 16 Ноември: Леониди се намират в съзвездието Лъв, Луната се намира в съзвездието Дева, Слънцето и планетата Венера се намират в съзвездието Везни, а планетата Сатурн се намира в съзвездието Водолей.
    Преди БТВ Новините на обяд започваха с Хороскопа на Алена. Алена е и спонсорка или осиновителка на животно в Зоологическа градина София.

    21:18 16.11.2025

  • 7 Та според теб

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "Да де":

    Тя е имала ваксина но въпреки това си е отишла. И не мога разбера що антиваксърите са виновни. Не панимаю Ничево що писат

    21:20 16.11.2025

  • 8 Уса

    18 4 Отговор
    Умряла е от ваксината кажете истината.Стига с тая ковид простотия.В САЩ отдавна не се говори за ковид а в България стопиха мозъците на хората

    Коментиран от #18

    21:26 16.11.2025

  • 9 Мими Кучева🐕

    3 4 Отговор
    Мислех,че ще живее вечно.🕌🖕🕌

    21:26 16.11.2025

  • 10 Анонимен

    2 5 Отговор
    Алена е талантлива астроложка, за което жалко. Но през 2025 година колко озлобени като змии към всичко и към всекиго женички има да умират, Господ (да) си прибира вересиите (Алена не е вересия). Тепърва за 2025 ще разберем още кои ще гушнат букета.

    Коментиран от #11

    21:27 16.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ти да видиш

    7 2 Отговор
    Доста народ си отиде като слушаше напътствията на Кунч! Само глупаците не прозряха че тва е постановка! Лошото е че тотално се срина доверието към всички ваксини заради такива алчняци!

    21:31 16.11.2025

  • 13 ?????

    5 3 Отговор
    Абе омръзна ми.
    Боледувала е от астрология.

    21:34 16.11.2025

  • 14 все още

    4 0 Отговор
    сме православен народ , нали.

    21:35 16.11.2025

  • 15 Ген Мутафчийски

    4 3 Отговор
    Яко ще се мре!

    Коментиран от #17

    21:49 16.11.2025

  • 16 Баба Елка

    0 1 Отговор
    Аз съм наборка на Алена, родена съм също през 1955 г, но няколко месеца след Алена. Да почива в мир. Аз поне съм майка и баба, а в бъдеще ще съм и прабаба.

    21:50 16.11.2025

  • 17 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ген Мутафчийски":

    Твоят ред също ще дойде, кандидат пенционеро.

    Коментиран от #19

    21:51 16.11.2025

  • 18 Ваксинираните си живеят живота

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Уса":

    И отдавна са забравили за ковида.

    Коментиран от #20

    21:57 16.11.2025

  • 19 истина ти казвам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    На всеки ще му дойде редът!!! Ма ти май си вечен!!!!

    21:58 16.11.2025

  • 20 ти да видиш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ваксинираните си живеят живота":

    Къде???? Във отвъдното ли?

    21:59 16.11.2025

  • 21 Не предполагах и не мога да повярвам, че

    0 0 Отговор
    Алена ще почине. Имам книгата й " Астрологичен хороскоп 2025". Червена книга, а на корицата й е нейна снимка. Направила е хороскоп за България 2025/7821, Астрологичен хороскоп 2025 и Източен хороскоп 2025. Издателство Арос. Светлана Тилкова - Алена има Ютуб страница.

    22:03 16.11.2025

  • 22 Венета Борисова

    0 1 Отговор
    Смешна жена, смешна ивтригантка. Гнусна гербаджиъка.

    22:05 16.11.2025