Рецепта на деня: Палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки

Необходими продукти:

яйца - 2 броя;

рикота - 4 супени лъжици;

фини овесени ядки - 4 супени лъжици;

бакпулвер - 1/2 чаена лъжица;

ванилии - 1 брой;

захар - 1 супена лъжица;

боровинки - 1 чаена чаша;

олио - 3 супени лъжици.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки е подготовката на сместа за палачинките. В купа разбийте добре яйцата с рикотата и захарта, след което добавете към тях овесените ядки, бакпулвера и ванилията и оставете на страна за 4-5 минути, за да омекнат овесените ядки и да абсорбират част от течността.

Междувременно измийте боровинките и ги подсушете. Сложете голям тиган с незалепващо покритие, а може и тиган за палачинки на котлона на средна степен. След като се сгорещи добавете олиото, а след като и то е горещо с помощта на супена лъжица сложете от сместа за палачинки. Всяка палачинка трябва да е от една супена лъжица от сместа и да са на малко разстояние в тигана.

Върху всяка палачинка сложете по няколко от боровинките. След 1-2 минути, когато палачинките се отделят лесно от тигана, с помощта на шпатула обърнете палачинките и печете и от другата страна за още 1-2 минути, пише supichka.com.