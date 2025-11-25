Новини
Рецепта на деня: Палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки

25 Ноември, 2025 10:05 347 2

  • палачинки-
  • рикота-
  • боровинки-
  • закуска-
  • какво да сготвя

Чудесна закуска, с която ще очаровате всички вкъщи

Рецепта на деня: Палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • яйца - 2 броя;
  • рикота - 4 супени лъжици;
  • фини овесени ядки - 4 супени лъжици;
  • бакпулвер - 1/2 чаена лъжица;
  • ванилии - 1 брой;
  • захар - 1 супена лъжица;
  • боровинки - 1 чаена чаша;
  • олио - 3 супени лъжици.

Начин на приготвяне:

Първата стъпка от рецептата за палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки е подготовката на сместа за палачинките. В купа разбийте добре яйцата с рикотата и захарта, след което добавете към тях овесените ядки, бакпулвера и ванилията и оставете на страна за 4-5 минути, за да омекнат овесените ядки и да абсорбират част от течността.

Междувременно измийте боровинките и ги подсушете. Сложете голям тиган с незалепващо покритие, а може и тиган за палачинки на котлона на средна степен. След като се сгорещи добавете олиото, а след като и то е горещо с помощта на супена лъжица сложете от сместа за палачинки. Всяка палачинка трябва да е от една супена лъжица от сместа и да са на малко разстояние в тигана.

Върху всяка палачинка сложете по няколко от боровинките. След 1-2 минути, когато палачинките се отделят лесно от тигана, с помощта на шпатула обърнете палачинките и печете и от другата страна за още 1-2 минути, пише supichka.com.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 боровинки

    2 1 Отговор
    тези боровинки като арония.........скоро ще ги направите като кокоши или пуйци яйца......

    10:09 25.11.2025

  • 2 Пич

    0 1 Отговор
    Тюууу , от зор да сте модерни , и палачинките съсипахте ! Не ви е срам.....

    10:20 25.11.2025