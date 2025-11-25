Рецепта на деня: Палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки

Необходими продукти:
- яйца - 2 броя;
- рикота - 4 супени лъжици;
- фини овесени ядки - 4 супени лъжици;
- бакпулвер - 1/2 чаена лъжица;
- ванилии - 1 брой;
- захар - 1 супена лъжица;
- боровинки - 1 чаена чаша;
- олио - 3 супени лъжици.
Начин на приготвяне:
Първата стъпка от рецептата за палачинки с рикота, овесени ядки и боровинки е подготовката на сместа за палачинките. В купа разбийте добре яйцата с рикотата и захарта, след което добавете към тях овесените ядки, бакпулвера и ванилията и оставете на страна за 4-5 минути, за да омекнат овесените ядки и да абсорбират част от течността.
Междувременно измийте боровинките и ги подсушете. Сложете голям тиган с незалепващо покритие, а може и тиган за палачинки на котлона на средна степен. След като се сгорещи добавете олиото, а след като и то е горещо с помощта на супена лъжица сложете от сместа за палачинки. Всяка палачинка трябва да е от една супена лъжица от сместа и да са на малко разстояние в тигана.
Върху всяка палачинка сложете по няколко от боровинките. След 1-2 минути, когато палачинките се отделят лесно от тигана, с помощта на шпатула обърнете палачинките и печете и от другата страна за още 1-2 минути, пише supichka.com.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 боровинки
10:09 25.11.2025
2 Пич
10:20 25.11.2025