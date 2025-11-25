44-годишна руска водеща "пасе" трева за слаба фигура

Руската журналистка Ксения Собчак сподели в Instagram как яде трева и зелено смути за закуска, за да постигне желаната фигура.
„Хотелите се менят, държавите се менят, но храната никога. Не е много, така да се каже, но свалянето на 7 кг няма да се случи просто така“, каза телевизионната водеща във видеото.
Закуската на звездата включваше и три варени яйца и топинг за смути.
Ден преди това Собчак призна, че е била разстроена, когато е научила възрастта си. Звездата сподели, че през цялата година е живяла с чувството, че ще навърши 43 години на 5 ноември 2025 г., но е научила истинската си възраст – 44 – едва ден преди празника.
„Излезе поздравително съобщение от самата социална мрежи за 44-ия ми рожден ден, с балоните и всичко останало, и едва тогава осъзнах, че не навършвам 43... Честно казано, бях малко разстроена. Но не съм обезсърчена: някъде там ме чакат пластични хирурзи, но засега ще издържа още няколко години“, отбеляза телевизионната водеща.
През ноември 2025 г. Собчак отрече слуховете за получаване на разрешение за пребиваване в Испания, подхранвани преди това от местния вестник El Pais. Медията твърди, че телевизионната водеща е кандидатствала за разрешение за пребиваване както за себе си, така и за сина си Платон. Статията уточнява, че това може да е дългосрочна емигрантска виза за тези, които печелят пари дистанционно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пешо
Коментиран от #7
11:53 25.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Сила
11:55 25.11.2025
4 Да, бе ...
Коментиран от #5
11:59 25.11.2025
5 честен ционист
До коментар #4 от "Да, бе ...":Рускините стареят лошо като мляко. Ако искаш някоя стерва да те радва със стегната кожа до старини си намери украинка, или най-добре азиатка.
Коментиран от #10
12:04 25.11.2025
6 бибитков
12:09 25.11.2025
7 ла пай
До коментар #1 от "пешо":и са потапяй
12:12 25.11.2025
8 Ха, ха ха, пасла трева
12:16 25.11.2025
9 Хахахаха
12:20 25.11.2025
10 Я па Ти
До коментар #5 от "честен ционист":Ауу, украинка ами такваз ми трови живота вече десет години и се е сбръчкала кат стафида.
12:21 25.11.2025
11 Няма
12:22 25.11.2025
12 Асен
Коментиран от #13
12:30 25.11.2025
13 Хихи
До коментар #12 от "Асен":засега само ние , евротъпите , пасем тревата...
12:35 25.11.2025
14 Условно руска водеща
12:48 25.11.2025
15 Сандо
13:04 25.11.2025
16 Ха ха ха
13:34 25.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хвърчилото от село
13:40 25.11.2025