44-годишна руска водеща "пасе" трева за слаба фигура

Руската журналистка Ксения Собчак сподели в Instagram как яде трева и зелено смути за закуска, за да постигне желаната фигура.

„Хотелите се менят, държавите се менят, но храната никога. Не е много, така да се каже, но свалянето на 7 кг няма да се случи просто така“, каза телевизионната водеща във видеото.

Закуската на звездата включваше и три варени яйца и топинг за смути.

Ден преди това Собчак призна, че е била разстроена, когато е научила възрастта си. Звездата сподели, че през цялата година е живяла с чувството, че ще навърши 43 години на 5 ноември 2025 г., но е научила истинската си възраст – 44 – едва ден преди празника.

„Излезе поздравително съобщение от самата социална мрежи за 44-ия ми рожден ден, с балоните и всичко останало, и едва тогава осъзнах, че не навършвам 43... Честно казано, бях малко разстроена. Но не съм обезсърчена: някъде там ме чакат пластични хирурзи, но засега ще издържа още няколко години“, отбеляза телевизионната водеща.

През ноември 2025 г. Собчак отрече слуховете за получаване на разрешение за пребиваване в Испания, подхранвани преди това от местния вестник El Pais. Медията твърди, че телевизионната водеща е кандидатствала за разрешение за пребиваване както за себе си, така и за сина си Платон. Статията уточнява, че това може да е дългосрочна емигрантска виза за тези, които печелят пари дистанционно.