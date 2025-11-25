Новини
44-годишна руска водеща "пасе" трева за слаба фигура

25 Ноември, 2025 11:45

  • ксения собчак-
  • руска журналистка-
  • диета-
  • отслабване

"Свалянето на 7 кг няма да се случи просто така“, каза телевизионната водеща Ксения Собчак

44-годишна руска водеща "пасе" трева за слаба фигура - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руската журналистка Ксения Собчак сподели в Instagram как яде трева и зелено смути за закуска, за да постигне желаната фигура.

„Хотелите се менят, държавите се менят, но храната никога. Не е много, така да се каже, но свалянето на 7 кг няма да се случи просто така“, каза телевизионната водеща във видеото.

Закуската на звездата включваше и три варени яйца и топинг за смути.

Ден преди това Собчак призна, че е била разстроена, когато е научила възрастта си. Звездата сподели, че през цялата година е живяла с чувството, че ще навърши 43 години на 5 ноември 2025 г., но е научила истинската си възраст – 44 – едва ден преди празника.

„Излезе поздравително съобщение от самата социална мрежи за 44-ия ми рожден ден, с балоните и всичко останало, и едва тогава осъзнах, че не навършвам 43... Честно казано, бях малко разстроена. Но не съм обезсърчена: някъде там ме чакат пластични хирурзи, но засега ще издържа още няколко години“, отбеляза телевизионната водеща.


През ноември 2025 г. Собчак отрече слуховете за получаване на разрешение за пребиваване в Испания, подхранвани преди това от местния вестник El Pais. Медията твърди, че телевизионната водеща е кандидатствала за разрешение за пребиваване както за себе си, така и за сина си Платон. Статията уточнява, че това може да е дългосрочна емигрантска виза за тези, които печелят пари дистанционно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пешо

    6 6 Отговор
    руските пасат а нашите ядът ла...

    Коментиран от #7

    11:53 25.11.2025

  • 3 Сила

    11 7 Отговор
    Трева пасат и ще продължават да пасат блатните крепостници , Собчак е мултимилионерка ( благодарение на баща си ) и притежава имения и недвижими имоти по целия Свят !!!

    11:55 25.11.2025

  • 4 Да, бе ...

    11 2 Отговор
    Тази е по-стара от мен, няма начин да е на 44г.

    Коментиран от #5

    11:59 25.11.2025

  • 5 честен ционист

    10 7 Отговор

    До коментар #4 от "Да, бе ...":

    Рускините стареят лошо като мляко. Ако искаш някоя стерва да те радва със стегната кожа до старини си намери украинка, или най-добре азиатка.

    Коментиран от #10

    12:04 25.11.2025

  • 6 бибитков

    9 3 Отговор
    Не разбрах, защо не знае на колко години е!?

    12:09 25.11.2025

  • 7 ла пай

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    и са потапяй

    12:12 25.11.2025

  • 8 Ха, ха ха, пасла трева

    7 3 Отговор
    За закуска три варени яйца и смути!? Ами смутих се! Аз ям само по едно и чашка кафе!

    12:16 25.11.2025

  • 9 Хахахаха

    7 6 Отговор
    Те всички раши са на трева. Путлера ги води на тревопас!

    12:20 25.11.2025

  • 10 Я па Ти

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ауу, украинка ами такваз ми трови живота вече десет години и се е сбръчкала кат стафида.

    12:21 25.11.2025

  • 11 Няма

    5 2 Отговор
    Да стане с трева! Тъпче протеини в гърлото като невидяла, после нека си пасе...

    12:22 25.11.2025

  • 12 Асен

    5 5 Отговор
    По вероятно след някоя година масово рашистите да пасат трева.

    Коментиран от #13

    12:30 25.11.2025

  • 13 Хихи

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "Асен":

    засега само ние , евротъпите , пасем тревата...

    12:35 25.11.2025

  • 14 Условно руска водеща

    4 2 Отговор
    По физиономията ѝ личи, че има нещо конско в нея, а инак е либерастко западно ориентирана и не пасе само трева, а и всякакви недоумни пропаганди.

    12:48 25.11.2025

  • 15 Сандо

    5 2 Отговор
    Тая откачалка е байряк на руските жълтопаветници.Но нали е дъщеря на учителя и водача на Путин всичко и е позволено.

    13:04 25.11.2025

  • 16 Ха ха ха

    5 2 Отговор
    99 % от мамашките, като преминат 40-те и заприличват на Милка. Виолетовата Милка, но вкусът им не е швейцарски, а на евтина водка и самогон.

    13:34 25.11.2025

  • 18 Хвърчилото от село

    2 1 Отговор
    И пие всесезонна мъжка течност за чистачки

    13:40 25.11.2025