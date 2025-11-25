Новини
Джъстин Бийбър се облекчи на голф игрище

Джъстин Бийбър се облекчи на голф игрище

25 Ноември, 2025 15:42 796 9

Бийбър е изправен пред глоба до 1000 долара или до шест месеца затвор съгласно калифорнийския закон

Снимкa: Shutterstock
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Певецът Джъстин Бийбър е бил забелязан да се изхожда в храстите на голф игрище в Палм Спрингс, след като пил бира, предаде TMZ.

На снимките, публикувани от таблоида, певецът стои с лице към храстите със свалени шорти, държейки стик за голф в едната си ръка. След това той си вдига панталоните и се връща към играта.

Джъстин Бийбър се облекчи на голф игрище
Снимка: Интернет

TMZ твърди, че Бийбър е изправен пред глоба до 1000 долара или до шест месеца затвор съгласно калифорнийския закон, ако играе хазарт и пие алкохол на обществено място.

През 2024 г. собственикът на бутик в Найс, Райън Сукар, съобщи, че 77-годишният певец Елтън Джон се е облекчил в магазина му. Музикантът попитал присъстващите в магазина дали има обществена тоалетна наблизо. Те му казали, че няма. След това британският музикант помолил охранителя си за бутилка, отдръпнал се на няколко крачки от клиентите и освободил пикочни си мехур. След това Елтън Джон помолил за кърпа, за да почисти разлятата течност, случайно попаднала върху килима на бутика.

Собственикът призна, че за първи път от години вижда клиент да прави подобно нещо.


  • 1 смок

    5 3 Отговор
    Джустин Беабер сигурно нещо с бъбреците си не е добре,момчето.Дано да се оправи!

    15:45 25.11.2025

  • 2 мхм

    7 0 Отговор
    тука кучетата акат сутрин и вечер по парковете, тротоарите, входовете и тн. Заприлича ли сме на голяма тоалетна, разхождаш се и казваш на децата си да си гледат в краката, за да не настъпят някое кучешко аки.

    Коментиран от #4

    15:47 25.11.2025

  • 3 Новичок

    8 0 Отговор
    Страхотна статия браво,хвала на таквизи.....

    15:50 25.11.2025

  • 4 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "мхм":

    А ПИТАШ ЛИ ГИ БРАТЯТА ИНДИЙЦИ С КРАВИ

    15:51 25.11.2025

  • 5 Пак добре

    6 0 Отговор
    Че само ги е полял. Можеше и да ги натори.

    15:52 25.11.2025

  • 6 Човещинка г-н старши

    6 3 Отговор
    Ми то зор бе...зор!

    15:55 25.11.2025

  • 7 Хм Хм

    4 0 Отговор
    Ми това е истински канадски Аграр!

    16:32 25.11.2025

  • 8 Е, те това е да си известен!

    2 0 Отговор
    Дебнат те дори когато ходиш по естествени нужди и дори публикуват снимка, за да се разбере какво имат предвид като пишат "облекчил се в храстите". Защото облекчаването може да означава и т.нар. голяма нужда или даже маструбация. Но като са турнали едно фото, вече добиваш представа за какво иде реч! Браво!

    16:41 25.11.2025

  • 9 Механик

    2 0 Отговор
    Тоя що се "облекчава" прав?? Това е много сескистко.

    16:54 25.11.2025