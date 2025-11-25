Джъстин Бийбър се облекчи на голф игрище

Певецът Джъстин Бийбър е бил забелязан да се изхожда в храстите на голф игрище в Палм Спрингс, след като пил бира, предаде TMZ.

На снимките, публикувани от таблоида, певецът стои с лице към храстите със свалени шорти, държейки стик за голф в едната си ръка. След това той си вдига панталоните и се връща към играта.

TMZ твърди, че Бийбър е изправен пред глоба до 1000 долара или до шест месеца затвор съгласно калифорнийския закон, ако играе хазарт и пие алкохол на обществено място.

През 2024 г. собственикът на бутик в Найс, Райън Сукар, съобщи, че 77-годишният певец Елтън Джон се е облекчил в магазина му. Музикантът попитал присъстващите в магазина дали има обществена тоалетна наблизо. Те му казали, че няма. След това британският музикант помолил охранителя си за бутилка, отдръпнал се на няколко крачки от клиентите и освободил пикочни си мехур. След това Елтън Джон помолил за кърпа, за да почисти разлятата течност, случайно попаднала върху килима на бутика.

Собственикът призна, че за първи път от години вижда клиент да прави подобно нещо.