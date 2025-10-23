Обявиха Джъстин Бийбър за най-стилния мъж

Редакторите на списание GQ обявиха канадския певец Джъстин Бийбър за най-стилния мъж и втори в общата класация.
"31-годишният Бийбър се облича точно като бивш тийнейджърски идол, роден в Онтарио: джапанки, широки дънки и ярки суитчъри от собствената му марка за улично облекло“, подчертаха журналистите.
Актрисата Зоуи Кравиц зае първото място. Играчът на американски футбол Стефон Дигс и модният дизайнер Марк Джейкъбс се класираха съответно на трето и четвърто място. Шеф-готвачът Мати Матесън се класира на пето място.
Редакторите споменаха в класацията си още сестрите Мери-Кейт и Ашли Олсен, режисьора Джим Джармуш и актьора Пол Мескал. Моделът Палома Елсесер и крал Чарлз III допълниха челната десетка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лост
18:53 23.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 биберон
гребен за мустаци
и за друго нищо от него
19:11 23.10.2025
4 Тони Стораро
19:45 23.10.2025