Обявиха Джъстин Бийбър за най-стилния мъж

23 Октомври, 2025 18:51

Актрисата Зоуи Кравиц зае първото място

Редакторите на списание GQ обявиха канадския певец Джъстин Бийбър за най-стилния мъж и втори в общата класация.

"31-годишният Бийбър се облича точно като бивш тийнейджърски идол, роден в Онтарио: джапанки, широки дънки и ярки суитчъри от собствената му марка за улично облекло“, подчертаха журналистите.

Актрисата Зоуи Кравиц зае първото място. Играчът на американски футбол Стефон Дигс и модният дизайнер Марк Джейкъбс се класираха съответно на трето и четвърто място. Шеф-готвачът Мати Матесън се класира на пето място.

Редакторите споменаха в класацията си още сестрите Мери-Кейт и Ашли Олсен, режисьора Джим Джармуш и актьора Пол Мескал. Моделът Палома Елсесер и крал Чарлз III допълниха челната десетка.


  • 1 Лост

    11 0 Отговор
    На тази снимка прилича на млад казанджия на ракия.

    18:53 23.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 биберон

    5 0 Отговор
    рекламно лице на
    гребен за мустаци
    и за друго нищо от него

    19:11 23.10.2025

  • 4 Тони Стораро

    0 0 Отговор
    Как ме гледа момчето от автомивката, като не му оставя бакшуна.

    19:45 23.10.2025