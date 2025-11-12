Хейли и Джъстин Бийбър се подготвят за второ дете

Американският модел Хейли Бийбър намекна, че заедно със съпруга си Джъстин Бийбър обмислят второ дете, малко повече от година след раждането на първия им син.

28-годишната майка споделя, че майчинството е напълно променило възгледите ѝ за живота и начина, по който гледа на бъдещето. В интервю за списание GQ тя признава, че опитът от първата ѝ бременност я е направил по-уверена и подготвена за евентуално второ дете. „Не мисля, че има нещо, което някой може да ти каже, за да те подготви за родителството, докато не го изживееш сам. Но сега се чувствам много по-спокойна и готова в сравнение с първия път,“ споделя тя.

Хейли Бийбър роди сина си Джак Блус през август 2024 г., когато беше на 27 години. Тя признава, че началото на родителството е било съпроводено с неизвестност и страх. „Имаше моменти, в които просто не знаех какво да очаквам. Но след като детето се появи, всичко се подрежда ден след ден. Всеки ден се уча как да бъда по-добра майка и какво е най-доброто както за него, така и за мен,“ разказва тя.

Моделът отбелязва, че въпреки натоварената си професионална ангажираност, се стреми да поддържа стабилен баланс между кариерата и грижите за семейството. Тя открито признава, че има помощ от детегледачки наети на пълен работен ден. „Имам помощ и не се срамувам да го кажа. Без тази подкрепа нямаше да мога да работя и да правя това, което обичам. Много съм благодарна, че имам този ресурс,“ казва Бийбър.

Въпреки помощта, тя подчертава, че синът ѝ никога не остава без присъствието на родителите си. „Ако не е с мен, е с баща си. Винаги е с нас или с кръстниците си. В нашето семейство има постоянна грижа и близост,“ обяснява тя.

Израснала в евангелистко семейство, Хейли Бийбър споделя, че майчинството е задълбочило нейната вяра. Тя и съпругът ѝ посещават неденоминационна християнска църква в Лос Анджелис, която двамата смятат за важна част от живота си. „Винаги съм била духовен човек, но когато създадеш живот, тази връзка се задълбочава. Това е изключително духовен опит и нещо, което винаги ще бъде важно за мен,“ споделя тя.

В друго интервю, дадено за подкаста In Your Dreams With Owen Thiele, моделът призна, че винаги е знаела, че иска да има повече от едно дете. „От малка си представях, че ще бъда майка. Колкото повече остарявам, толкова повече осъзнавам, че всяко решение, свързано с това – дали да имаш деца или не – е лично и достойно за уважение,“ каза Бийбър.

Хейли и Джъстин Бийбър, които се ожениха през 2018 г., оттогава са сред най-обсъжданите двойки в световния шоубизнес. Появата на първото им дете бе посрещната с огромен интерес от фенове и медии, а двамата многократно са заявявали, че искат да изградят семейството си далеч от публичния натиск.

Според близки до двойката източници, цитирани от People и Entertainment Tonight, Хейли и Джъстин планират да изчакат известно време, преди да се решат на второ дете, като приоритет остават възстановяването, родителството и работата по техните лични проекти.